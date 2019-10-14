Общество
РИА НовостиРоструд напомнил о двойной оплате работы в праздники
Сдельщикам за выход в праздники должны платить не менее чем по двойным расценкам, а сотрудникам, чья работа оплачивается по тарифам, — не менее двойной ставки.
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с чего всё началось
Привлекать к работе в выходные и праздники можно только в исключительных случаях и с письменного согласия сотрудника, отметили в ведомстве.РИА Новостивчера в 20:34
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