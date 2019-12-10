Общество

ИзвестияИзвестияРоструд напомнил о двухдневных рабочих неделях

Последняя рабочая неделя 2019 года и первая рабочая 2020-го продлятся лишь по два дня, россияне будут отдыхать с 1 по 8 января включительно. Об этом сообщил замруководителя Роструда Иван Шкловец во вторник, 10 декабря.
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Двухдневные рабочие недели ждут россиян в конце 2019 и начале 2020 года

Телеканал 360°00:00

Роструд напомнил о двухдневных рабочих неделях

Известия03:32

Роструд напомнил о двухдневной рабочей неделе в январе

РИА Новости03:28

Роструд напомнил о двухдневной первой рабочей неделе в 2020 году

ТАСС03:13

Роструд напомнил о двухдневной рабочей неделе после новогодних праздников

РБК03:46

Роструд напомнил о двухдневных рабочих неделях в конце и начала года

Интерфаксвчера в 23:15

Россиянам напомнили о двухдневных рабочих неделях

URA.Ru00:14
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Происшествия

Фигурант дела о теракте в метро в Петербурге получил пожизненный срок

РИА Новости 05:18
Экономика

Первые семьи на Дальнем Востоке получили ипотеку под 2% годовых

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о выдаче льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара на Дальнем Востоке.
Интерфакс 03:11
Экономика

На Среднем Урале изменят законопроект о налоговых льготах бизнесу

В свердловском Законодательном собрании подумают, как можно изменить законопроект о льготах по уплате налога на имущество организаций.
REGNUM 05:29
Общество

Умер бывший мэр столицы Юрий Лужков

RT на русском 05:22
Армия и оружие

Фото последствий удара секретной ракеты США появились в Сети

В Сети появились фотографии последствий удара американской ракеты по автомобилю сирийских боевиков.
VSE42.RU 03:44
Политика

Украинский сайт «Миротворец» прекратил деятельность

Украинский сайт «Миротворец», который публикует персональные данные тех, кого администрация сайта считает «врагами Украины» и «изменниками родины», прекратил свою деятельность.
REGNUM 04:21
Политика

Дату обмена пленными в Донбассе обсудят на встрече в Минске

Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что дата и механизм предстоящего обмена пленными между Киевом и республиками будет обсуждаться на предстоящей встрече на переговорах по Донбассу в Минске 18 декабря.
РИА Новости 03:24
Общество

Названы разрушающие кишечник продукты

Немецкий гастроэнтеролог Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника, передает РИА Новости.
Москва 24 07 декабря в 03:30
Экономика

Госдума отменила банковский роуминг

Госдума приняла закон об отмене так называемого банковского роуминга. Документ разработали в правительстве РФ.
Российская газета 05:57
Армия и оружие

Трое украинских военных подорвались на мине в Донбассе

Росбалт 01:14
Происшествия

В Екатеринбурге задержали предполагаемого убийцу двух девушек

В столице Среднего Урала удалось задержать подозреваемого в убийстве двух девушек на Уктусе.
REGNUM вчера в 14:49
Политика

Путин процитировал детский стишок, говоря про газ для Украины

Владимир Путин уточнил, что вопрос транзита российского газа в Европу через территорию Украины обсуждался с Владимиром Зеленским во время двусторонних переговоров на полях саммита "нормандской четверки".
Московский Комсомолец вчера в 19:22
Происшествия

Военный самолет Чили с 38 людьми разбился по пути в Антарктиду

Газета.Ru 03:03
Общество

Путин присудил госпремию Хабенскому за благотворительную деятельность

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о присуждении государственных премий за выдающиеся достижения в правозащитной деятельности и в благотворительной отрасли за текущий год.
ФАН 05:08
Происшествия

Главу московского роддома арестовали из-за жалоб пациентов

В Москве после многочисленных жалоб пациенток арестовали заведующую родильным отделением при ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом №27) Марину Сармосян.
RT на русском 01:05
Экономика

Глава СПЧ выступил против прогрессивного подоходного налога

Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев выступает против прогрессивного налогообложения доходов физлиц – государству в ближайшей перспективе вряд ли удастся взимать повышенные налоги с богатых и под удар попадет средний класс, что недопустимо.
РИА Новости 05:48
Политика

Аваков рассказал о «сдавших нервах» у членов российской делегации в Париже

По словам Авакова, инцидент произошел во время обсуждения вопроса разведения войск в Донбассе, во время которого у российского чиновника «нервы сдали».
Lenta.ru 03:43
Гаджеты

DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года

Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
ТАСС 01:21
Спорт

Путин впервые прокомментировал решение WADA о дисквалификации России

Президент России Владимир Путин прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российских спортсменов, передает корреспондент «Ведомостей».
Ведомости вчера в 18:10
Наука

Китайские ученые вырастили гибрид свиньи и обезьяны

Как пишет Daily Mail со ссылкой на State Key Laboratory of Stem Cell and Reproductive Biology, двух поросят с генами макаки-крабоеда вырастили в Лаборатории стволовых клеток и репродуктивной биологии Стейт-Ки Института зоологии Китайской академии наук.
Мойка78 вчера в 08:21
Политика

Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве

Глава государства напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.
РИА Новости вчера в 18:55
Общество

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

Вести.Ru 04:43
Политика

В Лондоне начались слушания по долгу Украины перед Россией в $3 млрд

Верховный суд Великобритании в понедельник, 9 декабря, начинает слушания по спору России и Украины о непогашенных Киевом евробондах на $3,075 млрд — $3 млрд основного долга плюс купон на $75 млн.
Известия вчера в 07:47
Экономика

Госдума продлила заморозку накопительной части пенсии до 2022 года

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о продлении еще на год заморозки накопительной части пенсии.
ТАСС 05:59
Происшествия

Полиция: стрелок из чешской больницы покончил с собой

RT на русском 04:47
Происшествия

Глава районной администрации Крыма погибла в крупном ДТП

В результате ДТП на 7-м км региональной трассы Черноморское–Евпатория погибли четыре человека.
Известия 02:52
Политика

На Украине рассказали о возможном компромиссе с Россией

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Киев и Москва могут прийти к компромиссу в вопросе передачи Украине контроля над границей в Донбассе.
Lenta.ru 02:34
Энергетика

Экономист посоветовал Зеленскому, как снизить тарифы на газ

В цене газа внутренней добычи сидит большущая рента.
Украина.ру 07 декабря в 23:00
Политика

Зеленский назвал ничьей переговоры с Путиным

Украинский лидер Владимир Зеленский высказался о переговорах с президентом России Владимиром Путиным, которые прошли в Париже, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 19:52
Политика

Зеленский оценил пункты минских соглашений о границе как проигрыш Киева

Зеленский подчеркнул, что позиция президента России Владимира Путина по вопросу о границе соответствует заявленному в минских соглашениях.
Московский Комсомолец вчера в 21:56
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