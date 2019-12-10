Общество
ИзвестияРоструд напомнил о двухдневных рабочих неделях
Последняя рабочая неделя 2019 года и первая рабочая 2020-го продлятся лишь по два дня, россияне будут отдыхать с 1 по 8 января включительно. Об этом сообщил замруководителя Роструда Иван Шкловец во вторник, 10 декабря.
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Экономика
Первые семьи на Дальнем Востоке получили ипотеку под 2% годовых
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о выдаче льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара на Дальнем Востоке.
Экономика
На Среднем Урале изменят законопроект о налоговых льготах бизнесу
В свердловском Законодательном собрании подумают, как можно изменить законопроект о льготах по уплате налога на имущество организаций.
Общество
Умер бывший мэр столицы Юрий Лужков
Армия и оружие
Фото последствий удара секретной ракеты США появились в Сети
В Сети появились фотографии последствий удара американской ракеты по автомобилю сирийских боевиков.
Политика
Украинский сайт «Миротворец» прекратил деятельность
Украинский сайт «Миротворец», который публикует персональные данные тех, кого администрация сайта считает «врагами Украины» и «изменниками родины», прекратил свою деятельность.
Политика
Дату обмена пленными в Донбассе обсудят на встрече в Минске
Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что дата и механизм предстоящего обмена пленными между Киевом и республиками будет обсуждаться на предстоящей встрече на переговорах по Донбассу в Минске 18 декабря.
Общество
Названы разрушающие кишечник продукты
Немецкий гастроэнтеролог Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника, передает РИА Новости.
Экономика
Госдума отменила банковский роуминг
Госдума приняла закон об отмене так называемого банковского роуминга. Документ разработали в правительстве РФ.
Происшествия
В Екатеринбурге задержали предполагаемого убийцу двух девушек
В столице Среднего Урала удалось задержать подозреваемого в убийстве двух девушек на Уктусе.
Политика
Путин процитировал детский стишок, говоря про газ для Украины
Владимир Путин уточнил, что вопрос транзита российского газа в Европу через территорию Украины обсуждался с Владимиром Зеленским во время двусторонних переговоров на полях саммита "нормандской четверки".
Общество
Путин присудил госпремию Хабенскому за благотворительную деятельность
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о присуждении государственных премий за выдающиеся достижения в правозащитной деятельности и в благотворительной отрасли за текущий год.
Происшествия
Главу московского роддома арестовали из-за жалоб пациентов
В Москве после многочисленных жалоб пациенток арестовали заведующую родильным отделением при ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом №27) Марину Сармосян.
Экономика
Глава СПЧ выступил против прогрессивного подоходного налога
Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев выступает против прогрессивного налогообложения доходов физлиц – государству в ближайшей перспективе вряд ли удастся взимать повышенные налоги с богатых и под удар попадет средний класс, что недопустимо.
Политика
Аваков рассказал о «сдавших нервах» у членов российской делегации в Париже
По словам Авакова, инцидент произошел во время обсуждения вопроса разведения войск в Донбассе, во время которого у российского чиновника «нервы сдали».
Гаджеты
DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года
Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
Спорт
Путин впервые прокомментировал решение WADA о дисквалификации России
Президент России Владимир Путин прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российских спортсменов, передает корреспондент «Ведомостей».
Наука
Китайские ученые вырастили гибрид свиньи и обезьяны
Как пишет Daily Mail со ссылкой на State Key Laboratory of Stem Cell and Reproductive Biology, двух поросят с генами макаки-крабоеда вырастили в Лаборатории стволовых клеток и репродуктивной биологии Стейт-Ки Института зоологии Китайской академии наук.
Политика
Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве
Глава государства напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.
Политика
В Лондоне начались слушания по долгу Украины перед Россией в $3 млрд
Верховный суд Великобритании в понедельник, 9 декабря, начинает слушания по спору России и Украины о непогашенных Киевом евробондах на $3,075 млрд — $3 млрд основного долга плюс купон на $75 млн.
Экономика
Госдума продлила заморозку накопительной части пенсии до 2022 года
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о продлении еще на год заморозки накопительной части пенсии.
Происшествия
Полиция: стрелок из чешской больницы покончил с собой
Происшествия
Глава районной администрации Крыма погибла в крупном ДТП
В результате ДТП на 7-м км региональной трассы Черноморское–Евпатория погибли четыре человека.
Политика
На Украине рассказали о возможном компромиссе с Россией
Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Киев и Москва могут прийти к компромиссу в вопросе передачи Украине контроля над границей в Донбассе.
Энергетика
Экономист посоветовал Зеленскому, как снизить тарифы на газ
В цене газа внутренней добычи сидит большущая рента.
Политика
Зеленский назвал ничьей переговоры с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский высказался о переговорах с президентом России Владимиром Путиным, которые прошли в Париже, передает РИА "Новости".
Политика
Зеленский оценил пункты минских соглашений о границе как проигрыш Киева
Зеленский подчеркнул, что позиция президента России Владимира Путина по вопросу о границе соответствует заявленному в минских соглашениях.