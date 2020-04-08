Коронавирус
RT на русскомВ Роструде назвали основания для увольнения сотрудников
В Роструде рассказали об условиях, при которых может быть расторгнут трудовой договор между работодателем и сотрудником. Об этом сообщает «Российская газета».
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с чего всё началось
Отсутствие прибыли у компании, пострадавшей из-за коронавируса, еще не повод для расторжения трудового договора с сотрудниками. Уволить подчиненных работодатель может только по основаниям, предусмотренным трудовым кодексом.Российская газетавчера в 20:00
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В Роструде разъяснили, за что могут уволить в период пандемии коронавируса
Российская газетавчера в 20:00
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Бизнес-омбудсмен Борис Титов не исключает, что падение ВВП и дефицит федерального бюджета по итогам 2020 года в России могут составить более 10%.
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Председатель комитета Госдумы по охране здоровья, детский хирург высшей категории Дмитрий Морозов назвал основные симптомы коронавируса.
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Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.
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У российских строителей Белорусской АЭС нашли коронавирус
У пятнадцати специалистов "Росатома", приехавших на строительство Белорусской АЭС, нашли коронавирус, сообщили в госкорпорации.
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Технологии
Минкомсвязи обязало социально значимые сайты разработать версии без видео
Сайтам, которые вошли в список социально значимых ресурсов, необходимо подготовить специальные интернет-версии без видео, иначе их могут исключить из перечня, сообщает «Коммерсантъ».
Политика
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Российский премьер Михаил Мишустин сообщил, что Россия направила свои тест-системы для выявления коронавирусной инфекции COVID-19 более чем в 30 стран.
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Власти США внесли сообщество националистов "Русское имперское движение", действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.
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Актуальную статистику опубликовал Роспотребнадзор.
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Пока что речь о возобновлении отношений на прежнем уровне речь не идет, однако, ничего не помешало актерам устроить своеобразную пижамную вечеринку вместе с дочерями.
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Общество
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Доктор Мясников оценил шансы Бабкиной на выздоровление
Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал диагноз певицы Надежды Бабкиной.
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В Минздраве рассказали, как долго коронавирус сохраняется в квартире
Квартиры людей, инфицированных коронавирусом, остаются потенциально опасными для здоровых людей на протяжении трех дней.