Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Роструде назвали основания для увольнения сотрудников

В Роструде рассказали об условиях, при которых может быть расторгнут трудовой договор между работодателем и сотрудником. Об этом сообщает «Российская газета».
Читать в источнике
Комментировать14
с чего всё началось

В Роструде разъяснили, за что могут уволить в период пандемии коронавируса

Отсутствие прибыли у компании, пострадавшей из-за коронавируса, еще не повод для расторжения трудового договора с сотрудниками. Уволить подчиненных работодатель может только по основаниям, предусмотренным трудовым кодексом.
Российская газетавчера в 20:00

Подробнее о событии

Роструд разъяснил, за что могут уволить во время пандемии

РИА Новости07:01

В Роструде рассказали, за что могут уволить в период пандемии коронавируса

Комсомольская правда06:58

Роструд разъяснил, когда сотрудника могут уволить в условиях изоляции

REGNUM04:57

В Роструде назвали основания для увольнения сотрудников

RT на русском06:24

Роструд разъяснил, за что могут уволить при пандемии

Московский Комсомолец06:34

Роструд разъяснил, за что могут уволить во время пандемии

Вести.Ru04:00

В Роструде разъяснили, за что могут уволить в период пандемии коронавируса

Российская газетавчера в 20:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 07:15, Ашберн
Политика

Мишустин анонсировал новый пакет мер поддержки населения и бизнеса

Правительство России готовит новый пакет мер для поддержки населения и бизнеса в условиях распространения коронавируса.
Известия вчера в 06:34
Общество

«Вектор» испытает вакцину от коронавируса на 180 добровольцах

Доклинические исследования эффективности и безопасности вакцин планируют провести до 22 июня, чтобы уже к 29 июня с тремя вакцинами перейти на первую фазу клинических исследований на 180 добровольцах.
Новосибирские новости 04:29
Политика

В Кремле ожидают эффекта от режима самоизоляции на следующей неделе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эффект от режима самоизоляции в стране будет понятен во второй половине следующей недели, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:47
Здоровье

Анастасия Васильева: «Глупо мешать нам помогать медикам» (Le Point, Франция) (Le Point)

Глава независимого профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева стала сегодня воплощением противодействия санитарной политике Кремля.
ИноСМИ 06:30
Происшествия

В Екатеринбурге обрушилась строящаяся школа, есть пострадавшие

Екатеринбург, 8 апреля 2020, 13:23 — REGNUM Строящаяся на севере Екатеринбурга школа № 167 обрушилась на рабочих.
REGNUM 06:23
Общество

Трамп оценил вариант сокращения добычи нефти США

Как сообщает ToDay News Ufa, по словам президента, он предполагает, что из-за отсутствия спроса на рынке, ОПЕК и прочие стороны будут должны автоматически уменьшить объемы добычи нефти.
ToDay News Ufa вчера в 10:51
Спорт

Чемпионка России по плаванию Ксения Верещагина скончалась в 32 года

Верещагина умерла после продолжительной болезни, подчеркнули в ВФП. Спортсменка победила на чемпионате России по плаванию в 2006 году.
NewInform вчера в 05:29
Экономика

ВТБ увеличил лимиты по кредитным каникулам в несколько раз

ВТБ в апреле запускает собственную программу отсрочки платежей по кредитам, превышающим установленные новым законом о кредитных каникулах лимиты.
Российская газета 05:19
Экономика

Титов не исключил падения ВВП более чем на 10% в 2020 году

Бизнес-омбудсмен Борис Титов не исключает, что падение ВВП и дефицит федерального бюджета по итогам 2020 года в России могут составить более 10%.
РБК 06:35
Армия и оружие

Украинского офицера после обмена с ДНР приговорили за госизмену

В 2014-2016 годах офицер ВСУ находился в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР), а позже, после обмена, его задержали по подозрению в сотрудничестве с «террористами».
Lenta.ru 06:45
Политика

«Единая Россия» исключила замглавы Минпромторга из партии

Заместитель министра промышленности и торговли, бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников исключен из "Единой России" за хамское поведение.
Российская газета 06:37
Футбол

Евсеев: «Об уровне Йокича говорит матч с „Зенитом“. Он не позволил Малкому, купленному за 40 млн, проявить себя»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев ответил на вопрос о защитнике команды Бояне Йокиче. Сообщение тренер оставил в инстаграме.
Sport24.ru 05:46
Общество

Названы самые яркие симптомы коронавируса

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья, детский хирург высшей категории Дмитрий Морозов назвал основные симптомы коронавируса.
РИА Новости 06:11
Футбол

Агент Месута Езила посоветовал игрокам АПЛ не идти на урезание зарплат

Агент полузащитника «Арсенала» Месута Езила, Эркут Согют заявил, что футболистам чемпионата Англии не нужно соглашаться на снижение зарплат в связи с пандемией коронавируса.
Спорт-Экспресс 06:58
Политика

Экс-послы США увидели в коронавирусе шанс на передачу Крыма Украине

Три бывших американских посла в Киеве — Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор — в публикации для издания NPR предложили воспользоваться пандемией коронавируса для оказания давления на Россию и "возвращения" Крыма Украине.
РИА Новости 03:45
Энергетика

Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.
Lenta.ru вчера в 07:27
Общество

Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 14:21
Общество

У российских строителей Белорусской АЭС нашли коронавирус

У пятнадцати специалистов "Росатома", приехавших на строительство Белорусской АЭС, нашли коронавирус, сообщили в госкорпорации.
РИА Новости 07:10
Авто

Названы 5 производителей с нержавеющими автомобилями

Эксперты составили рейтинг автомобилей, кузов которых не ржавеет со временем. Лидером рейтинга стал японский кроссовер Honda CR-V.
SpeedMe 05:16
Технологии

Минкомсвязи обязало социально значимые сайты разработать версии без видео

Сайтам, которые вошли в список социально значимых ресурсов, необходимо подготовить специальные интернет-версии без видео, иначе их могут исключить из перечня, сообщает «Коммерсантъ».
РБК 05:11
Политика

Россия направила тесты на коронавирус более чем в 30 стран

Российский премьер Михаил Мишустин сообщил, что Россия направила свои тест-системы для выявления коронавирусной инфекции COVID-19 более чем в 30 стран.
RT на русском 05:56
Политика

США признали террористической организацию националистов из России

Власти США внесли сообщество националистов "Русское имперское движение", действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.
Газета.Ru 06 апреля в 11:48
Здоровье

В Коми официально подтверждены еще 11 случаев заражения коронавирусом

Актуальную статистику опубликовал Роспотребнадзор.
ТК Юрган вчера в 10:54
Политика

Дональд Трамп подписал указ о праве США использовать ресурсы Луны

Президент США Дональд Трамп подписал указ о праве США коммерчески осваивать ресурсы на Луне и других небесных телах.
Известия 06 апреля в 22:51
Шоу-бизнес

Брюс Уиллис и Деми Мур устроили пижамную вечеринку

Пока что речь о возобновлении отношений на прежнем уровне речь не идет, однако, ничего не помешало актерам устроить своеобразную пижамную вечеринку вместе с дочерями.
Bimru.ru вчера в 08:50
Шоу-бизнес

Михаил Галустян сбрил бороду и усы ради челленджа

Галустян добавил, что ему непривычно после стольких лет остаться без бороды и усов, но зато эти перемены будут к лучшему, а борода не будет дополнительным источником бактерий.
RuNews24.ru вчера в 02:34
Общество

Израиль приостановил передачу России прав на Александровское подворье

Иерусалимский окружной суд издал временный запрет на передачу России права владения Александровским подворьем в связи с поданным против этого шага иском.
Коммерсантъ 03:37
Технологии

В World of Tanks Blitz разыграют реальный участок на Луне

В World of Tanks Blitz запускается режим «Гравитация», приуроченный ко Дню космонавтики (12 апреля).
Матч ТВ 05:13
Шоу-бизнес

Доктор Мясников оценил шансы Бабкиной на выздоровление

Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал диагноз певицы Надежды Бабкиной.
РИА Новости 02:21
Здоровье

В Минздраве рассказали, как долго коронавирус сохраняется в квартире

Квартиры людей, инфицированных коронавирусом, остаются потенциально опасными для здоровых людей на протяжении трех дней.
Газета.Ru вчера в 14:19
Как работают Яндекс.Новости?
Главное