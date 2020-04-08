Отсутствие прибыли у компании, пострадавшей из-за коронавируса, еще не повод для расторжения трудового договора с сотрудниками. Уволить подчиненных работодатель может только по основаниям, предусмотренным трудовым кодексом.

с чего всё началось

В Роструде рассказали об условиях, при которых может быть расторгнут трудовой договор между работодателем и сотрудником. Об этом сообщает «Российская газета».

В Роструде назвали основания для увольнения сотрудников

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