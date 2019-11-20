Каких именно - "РГ" рассказали в Роструде. Согласно статье 122 Трудового кодекса (ТК) право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у одного работодателя. Человек может уйти в него и раньше - по соглашению сторон.

с чего всё началось

В России сотрудник может уйти в отпуск в любой день, в том числе 9 января, заранее договорившись с работодателем. Об этом «Российской газете» заявили в Роструде.

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