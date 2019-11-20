Общество
Lenta.ruРоструд объяснил правила продления новогодних каникул
В России сотрудник может уйти в отпуск в любой день, в том числе 9 января, заранее договорившись с работодателем. Об этом «Российской газете» заявили в Роструде.
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с чего всё началось
Каких именно - "РГ" рассказали в Роструде. Согласно статье 122 Трудового кодекса (ТК) право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у одного работодателя. Человек может уйти в него и раньше - по соглашению сторон.Российская газетавчера в 19:15
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В Роструде объяснили, можно ли присоединить отпуск к новогодним каникулам
Российская газетавчера в 19:15
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Происшествия
В центре Ростова мужчина взял жену и ребенка в заложники
По данным собеседника DonDay.ru, речь идет о следователе полиции, он взял в заложники свою супругу и ребенка, но через какое-то время отпустил несовершеннолетнего.
Политика
Песков отреагировал на призыв Таллина вернуть территории Эстонии
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Михаил Боярский объявил об уходе со сцены
Народный артист России Михаил Боярский объявил об уходе со сцены в преддверии своего 70-летия.
Футбол
Жозе Моуринью назначен главным тренером «Тоттенхэма»
Теннис
Сборная России по теннису проиграла Испании в Кубке Дэвиса
Мужская сборная России по теннису уступила Испании в матче группового этапа Кубка Дэвиса в Мадриде.
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Расследование смерти малыша в 40-й больнице Екатеринбурга взял на контроль глава СКР
Позже врачи инфекционного отделения пояснили, что инфекция носила молниеносный характер, в реанимацию ребенок поступил уже в крайне тяжелом состоянии.
Музыка
София Ротару вернется в Россию с новогодними концертами
В 2018 году София Ротару сообщила, что больше не будет выступать в России из-за политической обстановки.
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Администрация морских портов Украины (АМПУ) готовит требование к российскому правительству о выплате компенсации убытков, понесённых из-за присоединения Крыма к России.
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Футбол
Молодежная сборная России по футболу обыграла сербов
В сербском городе Ниш завершился отборочный матч чемпионата Европы по футболу среди молодежных команд.
Происшествия
Адвокат Соколова всерьез не рассчитывает на «лунную» версию
Общество
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Forbes впервые составил рейтинг российских звезд, которые больше всего зарабатывают в Instagram.
Экономика
Силуанов и Орешкин поспорили о минусах низкой инфляции
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов согласился, что нужно поднимать инфляцию до целевого показателя, но напомнил, что сейчас растут доходы граждан и предприятий.
Общество
«Открытые медиа»: стоимость недвижимости семьи Алины Кабаевой превысила миллиард рублей
Стоимость недвижимости семьи достигла 1,25 млрд рублей, - пишут "Открытые медиа".
Происшествия
Пропавшую на Кубани девочку нашли живой в выгребной яме
Девятилетняя жительница хутора Родниковский Краснодарского края, которая пропала 18 ноября, найдена живой.
Происшествия
Мосгорсуд отказался восстановить на службе полицейского Андрея Щирова
Мосгорсуд отказался восстановить на службе полицейского Андрея Щирова – он был уволен после задержания журналиста Ивана Голунова, - сообщили «Интерфаксу» в суде.
Здоровье
Пять смертельных симптомов перечислил доктор Мясников
Симптомы, при которых нужно срочно обращаться к врачу, назвал доктор Александр Мясников.
Общество
РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
Происшествия
Под Волгоградом задержаны браконьеры, действовавшие под прикрытием НИИ
Браконьеры действовали под прикрытием научно-исследовательского института, сообщили РИА Новости в МВД.
Армия и оружие
СМИ сообщают, что Россия расконсервировала бомбардировщики Ту-22М3
Россия вывела из советского хранилища на крупнейшем военном аэродроме на Дальнем Востоке "Каменный ручей", около поселка Монгохто Хабаровского края, дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, пишет аналитический портал Military Watch.
Футбол
Черчесов раскритиковал фанатов за оскорбления Дзюбы
Армия и оружие
Двое американских военных погибли в Афганистане при крушении вертолета
Двое военнослужащих США погибли при крушении вертолета в Афганистане.
Футбол
Луис Энрике вновь стал тренером сборной Испании по футболу
Наставник Луис Энрике после пятимесячного перерыва возглавил испанскую футбольную сборную.
Кино
Эмилию Кларк принуждали сниматься обнаженной
Актриса Эмилия Кларк, известная большинству современных людей благодаря роли «повелительницы» в «Игре престолов» рассказала журналистам о том, что ее пытались вынудить сняться обнаженной в одном из новых проектов.
Армия и оружие
Лавров заявил о завершении отвода группировок курдов на севере Сирии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отвод вооруженных группировок курдов на севере Сирии, как предписывает соответствующий меморандум, почти завершен, но, вероятно, какие-то участки их присутствия еще есть.
Футбол
«Сочи» уволил главного тренера Точилина
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Общество
У россиян появился запрос на свободу слова и справедливый суд
Доля россиян, которые считают свободу слова одной из важных свобод и прав, за последние два года увеличилась до 58% с 34% в 2017 году.