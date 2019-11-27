Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным днем

Работодатель вправе сделать 31 декабря выходным для сотрудников по собственной инициативе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роструда.
Читать в источнике
Комментировать253
с чего всё началось

В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным

Работники могут получить выходной 31 декабря, которое в этом году выпадает на вторник и является рабочим днем, если работодатель предоставит дополнительный день отдыха. Об этом сообщил ТАСС замруководителя Роструда Иван Шкловец.
ТАССвчера в 22:30

Подробнее о событии

В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным днем

РИА Новости04:32

Роструд напомнил работодателям о праве сделать 31 декабря выходным днем

Интерфакс04:28

В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным

ТАССвчера в 22:30

В Роструде назвали способ сделать 31 декабря выходным

Известиявчера в 23:51

Россиянам рассказали, как можно не работать 31 декабря

URA.Ruвчера в 23:51

Роструд рассказал, как сделать 31 декабря выходным днем

Комсомольская правдавчера в 23:16

В Роструде назвали условия получения выходного дня 31 декабря

РБК01:59
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 11:47, Вашингтон
Политика

В Киеве назвали два условия для заключения контракта на транзит газа

Контракт на транзит российского газа в ЕС должен быть заключён по европейским правилам и на длительный срок.
RT на русском 10:19
Общество

В России могут ввести маркировку домашних животных

Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
RT на русском 25 ноября в 21:17
Авто

Новый Kia Sorento показали без камуфляжа

Дата официального дебюта нового KIA Sorento пока не разглашается.
Новые автомобили 10:26
Армия и оружие

Турция показала видео испытаний С-400 против F-16

Суть событий вчера в 12:10
Происшествия

Сын Никаса Сафронова застрял в унитазе на борту самолета

Пианист и сын художника Никаса Сафронова Лука 24 ноября испытал трудности при посещении уборной на авиарейсе "Казань - Москва", передает телеграм-канал "Небожена".
Газета.Ru 07:44
Происшествия

Под Астраханью столкнулись электричка и автобус

По сообщению пресс-службы регионального ГУ МЧС России, в 8:15 на пульт дежурного поступил вызов о столкновении в Красноярском районе области электрички с автобусом ЛИАЗ, перевозящим рабочих Астраханского газоперерабатывающего завода.
Волга вчера в 23:56
Армия и оружие

Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России

Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Известия вчера в 14:50
Политика

Путин обсудил с Зеленским передачу кораблей Украине и газовую проблему

Президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский обсудили передачу Киеву трех военных кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе и вопросы по транзиту газа.
VSE42.RU 25 ноября в 19:20
Футбол

Локомотив — Байер 0:2

Футбольный клуб «Локомотив» (Москва) на домашнем стадионе уступил «Байеру» (Леверкузен) в матче группового этапа Лиги чемпионов со счётом 0:2.
News.ru вчера в 14:46
Экономика

Стоимость акций «Яндекса» установила исторический рекорд

Стоимость акций «Яндекса» на Московской бирже достигла нового исторического максимума, следует из материалов торгов.
РБК 11:30
Политика

Четыре страны потребовали от России уважать суверенитет Украины

Главы внешнеполитических ведомств Украины, Эстонии, Литвы и Швеции сделали заявление, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность украинской стороны.
Газета.Ru вчера в 15:44
Футбол

Ракицкий: «От нас с Ивановичем так просто не убежишь»

С Ивановичем разговариваем на русском, он хорошо говорит, есть акцент небольшой, и всё.Напомним, что недавно Ракицкий завершил выступления за сборную Украины.
Soccer.ru 07:07
Политика

НАБУ задержало «крестного отца» украинской контрабанды Альперина

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Альперина крестным отцом контрабанды на Украине и пообещал за информацию о его местонахождении ценный подарок.
Украина.ру 11:34
Происшествия

Арестованы двое обвиняемых в убийстве главы Центра «Э» Ингушетии

Газета.Ru 01:22
Фигурное катание

Елизавета Туктамышева — о четверном прыжке: «Все ты можешь»

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала видео, на котором выполняет четверной тулуп.
Sportbox.RU 11:40
Происшествия

Стали известны подробности первого приговора историку-расчленителю в 1980-х

Lenta.ru 09:18
Общество

Россиян ждут двухдневные рабочие недели

В новом году первым рабочим днем станет четверг, 9 января. Рабочая неделя продлится два дня — до пятницы, 10 января.
Известия 10:27
Экономика

«Нафтогаз» официально назвал стоимость ГТС Украины

В октябре этого года лидер «Батькивщины», экс-премьер Украины Юлия Тимошенко заявила, что построение украинской ГТС «с нуля» будет стоить 300 млрд евро.
REGNUM 04:28
Транспорт

Движение грузовиков по МКАД могут полностью запретить с 2021 года

Ведомости 05:44
Кино

Фильму «Дау» Хржановского отказали в прокате в России

Министерство культуры РФ не выдало прокатное удостоверение серийному кинофильму режиссёра Ильи Хржановского «Дау».
REGNUM 25 ноября в 13:06
Экономика

В России могут объявить кредитную амнистию

С 1 января 2020 года в России могут объявить кредитную амнистию.
9111.ru 03:30
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru вчера в 07:12
Политика

Минобороны планирует доплачивать контрактникам в Крыму

Министерство обороны России подготовило проект постановления правительства РФ, согласно которому военным, служащим в Крыму по контракту, планируется доплачивать по 10% из-за непростых климатических условий, сложившихся на полуострове во многом из-за водной блокады со стороны Украины, текст документа обнародован в среду на официальном портале проектов нормативных актов.
РИА Новости 09:24
Авто

Красивейший дрифт на замерзшем Байкале пошел не по плану

К счастью, автомобили получили только легкие повреждения, и что еще важнее, не провалились под местами не успевший замерзнуть лед.
Авторамблер 04:52
Политика

Путин обнял заплакавшую жительницу Петербурга

На встрече с жителями Санкт-Петербурга Владимир Путин обнял заплакавшую при нем пожилую женщину .
РИА Новости 11:03
Шоу-бизнес

Кончаловский рассказал о впавшей в кому дочери

Российский режиссер Андрей Кончаловский в передаче "Познер" на Первом канале рассказал о своей 20-летней дочери Марии, которая 6 лет находится в больнице после ДТП.
Газета.Ru 09:06
Общество

Азовское море после сильного отлива вернулось в привычные берега

Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива, произошедшего в прошлые выходные.
Известия вчера в 07:35
Футбол

Путин пообещал сделать все для подготовки Санкт-Петербурга к Евро-2020

Президент России Владимир Путин заявил, что страна успешно подготовит проведение матчей чемпионата Европы 2020 года в Санкт-Петербурге.
Газета.Ru 10:57
Общество

«Росатом» пригласил Шнурова посмотреть на сварщика

Машиностроители "Атоммаша" (входит в госкорпорацию "Росатом") пригласили рок-музыканта Сергея Шнурова, чтобы познакомиться со сварщиками.
Газета.Ru 06:42
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с американцем Тони Фергюсоном.
Спорт день за днем вчера в 01:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное