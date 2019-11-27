Общество
РИА НовостиВ Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным днем
Работодатель вправе сделать 31 декабря выходным для сотрудников по собственной инициативе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роструда.
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с чего всё началось
Работники могут получить выходной 31 декабря, которое в этом году выпадает на вторник и является рабочим днем, если работодатель предоставит дополнительный день отдыха. Об этом сообщил ТАСС замруководителя Роструда Иван Шкловец.ТАССвчера в 22:30
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