Работники могут получить выходной 31 декабря, которое в этом году выпадает на вторник и является рабочим днем, если работодатель предоставит дополнительный день отдыха. Об этом сообщил ТАСС замруководителя Роструда Иван Шкловец.

с чего всё началось

Работодатель вправе сделать 31 декабря выходным для сотрудников по собственной инициативе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роструда.

В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным днем

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