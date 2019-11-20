Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Роструде рассказали, как продлить новогодние каникулы

За две недели до начала отпуска работник должен быть о нем уведомлен — под подпись. В 2020 году новогодние каникулы приходятся на 1-8 января. При этом 30 и 31 декабря 2019 года останутся рабочими днями.
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с чего всё началось

В Роструде объяснили, можно ли присоединить отпуск к новогодним каникулам

Каких именно - "РГ" рассказали в Роструде. Согласно статье 122 Трудового кодекса (ТК) право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у одного работодателя. Человек может уйти в него и раньше - по соглашению сторон.
Российская газетавчера в 19:15

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В Роструде рассказали, как продлить новогодние каникулы

РИА Новости01:19

Роструд разъяснил правила продления новогодних каникул за счет отпуска

РБК00:39

В Роструде рассказали о способе продления новогодних каникул

РЕН ТВ01:39

В Роструде рассказали о способе продлить новогодние каникулы

Известиявчера в 23:16

Россиянам рассказали, как продлить новогодние каникулы

URA.Ruвчера в 22:20

В Роструде рассказали, как продлить новогодние праздники

ТК Звездавчера в 21:55

В Роструде объяснили, можно ли присоединить отпуск к новогодним каникулам

Российская газетавчера в 19:15
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Политика

В Эстонии потребовали от России вернуть «аннексированные территории»

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Россия обязана вернуть Таллину якобы отнятые территории.
Газета.Ru 00:39
Армия и оружие

В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
Газета.Ru вчера в 07:18
Общество

«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован

RT на русском вчера в 00:11
Происшествия

В Волгоградской области выявили браконьерский «НИИ»

Волгоградские полицейские и сотрудники Росгвардии задержали участников организованной группы, подозреваемых в незаконном вылове рыбы, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Российская газета 00:50
Происшествия

Автомобиль с людьми упал в яму с кипятком в Пензе

Легковушка провалилась в яму с кипятком на стоянке, расположенной возле магазина в Пензе.
Газета.Ru вчера в 03:48
Хоккей

Кучеров получил травму в матче против «Сент-Луиса»

ProstoProSport вчера в 23:45
Общество

Госорганы перестанут принимать россиян к 2024 году

Федеральные и региональные ведомства прекратят прием россиян к 2024 году и передадут эти полномочия многофункциональным центрам предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
Известия вчера в 18:32
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева гуляет по пустынному берегу и молодеет

Актриса уехала в клинику возле моря Вот уже более недели известная актриса и ведущая Лариса Гузеева оздоравливается в одной из клиник на берегу Балтики.
SM News вчера в 07:19
Политика

МИД Германии призвал сохранить транзит газа через Украину

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия поддерживает переговоры о транзите российского газа через Украину и выступает за его продолжение.
Известия вчера в 12:01
Армия и оружие

Двое американских военных погибли в Афганистане при крушении вертолета

Двое военнослужащих США погибли при крушении вертолета в Афганистане.
Известия 00:17
Кино

Кристиан Бэйл рассказал, почему не будет больше играть Бэтмена

Кристиан Бэйл рассказал, почему у трилогии Кристофера Нолана о Бэтмене, где он сыграл главную роль, не было продолжения, сообщает Toronto Sun.
РИА Новости вчера в 06:34
Хоккей

«Нью-Джерси» проиграл «Бостону», у Гусева голевая передача

«Нью-Джерси» на своем льду уступил «Бостону» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:5). Проигравшая команда опустилась на предпоследнее место в Восточной конференции.
Спорт-Экспресс вчера в 21:30
Общество

Россиян предложили штрафовать за шумное поведение ночью

РИА Новости вчера в 17:26
Футбол

Сборная России сыграет в одной группе с Бельгией на Евро-2020

Как сообщает «Интерфакс», по итогам заключительных матчей групповой отборочной кампании Евро-2020 Бельгия попадает в ту же группу, что и Россия.
Мойка78 вчера в 18:20
Происшествия

Сына экс-президента Германии убили во время лекции

Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (занимал пост главы государства с 1984 по 1994 год) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.
Известия вчера в 20:21
Политика

МИД Украины заявил о готовности к компромиссу на нормандском саммите

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что украинская сторона готова к диалогу и поиску «разумного компромисса» в ходе саммита в нормандском формате.
RT на русском вчера в 10:10
Футбол

Черчесов раскритиковал болельщиков за оскорбления Дзюбы

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после победного матча против команды Сан-Марино прокомментировал оскорбительные возгласы в адрес нападающего Артема Дзюбы.
РБК вчера в 18:01
Общество

Более 80% россиян считают себя счастливыми, сообщает ВЦИОМ

Более 80% россиян в разной степени считают себя счастливыми, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
РИА Новости вчера в 19:15
Происшествия

В Бурятии ребенок провалился под лед и утонул

В Бурятии шестилетний ребенок утонул, провалившись под лед. ЧП произошло вчера на озере Гусином в Селенгинском районе.
Российская газета 00:13
Армия и оружие

День ракетных войск и артиллерии отмечается в России

Вечером 21 ноября московское радио передало экстренное сообщение Совинформбюро, в котором говорилось об успешном наступлении советских войск.
Тюменская линия 18 ноября в 22:44
Единоборства

Деви Галлон нокаутировал ветерана UFC Росса Пирсона «раскатом грома»

Французский спортсмен Деви Галлон нокаутировал «раскатом грома» английского бойца Росса Пирсона.
iReactor 17 ноября в 18:26
Авто

В России повысился спрос на автозапчасти

Волга-Медиа вчера в 21:18
Экономика

СМИ: Михельсон попросил у Путина 20 миллиардов для камчатского терминала

Основной владелец ПАО НОВАТЭК Леонид Михельсон попросил президента РФ Владимира Путина найти 20 миллиардов рублей на создание инфраструктуры терминала по перевалке сжиженного газа на Камчатке.
Кам 24 вчера в 23:32
Происшествия

На Кубани нашли пропавшую девятилетнюю школьницу

В Новокубанском районе Краснодарского края нашли девочку, пропавшую вчера в хуторе Родниковском.
Российская газета 01:48
Политика

Лидер оппозиции Грузии заявила об отсутствии «руки Москвы» в протестах

Экс-спикер грузинского парламента, лидер оппозиционной партии «Единая Грузия — Демократическое движение» Нино Бурджанадзе в интервью газете «Известия» заявила об отсутствии «руки Москвы и Вашингтона» в протестах в Тбилиси.
RT на русском вчера в 20:58
Общество

Ростуризм выделил средства на доработку туристического бренда России

Представитель Ростуризма пояснил РБК, что за основу будет взята концепция туристического бренда России, которая победила в 2018 году в финале открытого всероссийского конкурса «Туристический бренд России», а Plenum доработает визуальную и смысловую идентификацию бренда.
РБК 00:06
Общество

В России подсчитали потери авиакомпаний из-за запрета полётов в Грузию

Запрет на полёты в Грузию, введённый летом этого года, привёл к потерям примерно 3,2 млрд рублей, подсчитали российские авиакомпании.
REGNUM вчера в 23:19
Технологии

«Роскачество» рассказало, как правильно совершать онлайн-покупки

Специалисты «Роскачества» рассказали, на что необходимо обращать внимание при совершении онлайн-покупок.
Вечерняя Москва 00:00
Футбол

Моуринью назначен главным тренером «Тоттенхэма»

RT на русском 01:50
Политика

До Украины не дошло более $35 млн военной помощи США

Из выделенных США почти $400 млн на военную помощь Украине до Киева не дошли чуть более $35 млн.
РБК 00:39
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