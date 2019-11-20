Общество
РИА НовостиВ Роструде рассказали, как продлить новогодние каникулы
За две недели до начала отпуска работник должен быть о нем уведомлен — под подпись. В 2020 году новогодние каникулы приходятся на 1-8 января. При этом 30 и 31 декабря 2019 года останутся рабочими днями.
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с чего всё началось
Каких именно - "РГ" рассказали в Роструде. Согласно статье 122 Трудового кодекса (ТК) право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у одного работодателя. Человек может уйти в него и раньше - по соглашению сторон.Российская газетавчера в 19:15
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В Роструде объяснили, можно ли присоединить отпуск к новогодним каникулам
Российская газетавчера в 19:15
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Политика
В Эстонии потребовали от России вернуть «аннексированные территории»
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Армия и оружие
В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии
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В Волгоградской области выявили браконьерский «НИИ»
Волгоградские полицейские и сотрудники Росгвардии задержали участников организованной группы, подозреваемых в незаконном вылове рыбы, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Происшествия
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Легковушка провалилась в яму с кипятком на стоянке, расположенной возле магазина в Пензе.
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Кучеров получил травму в матче против «Сент-Луиса»
Общество
Госорганы перестанут принимать россиян к 2024 году
Федеральные и региональные ведомства прекратят прием россиян к 2024 году и передадут эти полномочия многофункциональным центрам предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
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Двое военнослужащих США погибли при крушении вертолета в Афганистане.
Кино
Кристиан Бэйл рассказал, почему не будет больше играть Бэтмена
Кристиан Бэйл рассказал, почему у трилогии Кристофера Нолана о Бэтмене, где он сыграл главную роль, не было продолжения, сообщает Toronto Sun.
Хоккей
«Нью-Джерси» проиграл «Бостону», у Гусева голевая передача
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Общество
Россиян предложили штрафовать за шумное поведение ночью
Футбол
Сборная России сыграет в одной группе с Бельгией на Евро-2020
Как сообщает «Интерфакс», по итогам заключительных матчей групповой отборочной кампании Евро-2020 Бельгия попадает в ту же группу, что и Россия.
Происшествия
Сына экс-президента Германии убили во время лекции
Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (занимал пост главы государства с 1984 по 1994 год) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.
Политика
МИД Украины заявил о готовности к компромиссу на нормандском саммите
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что украинская сторона готова к диалогу и поиску «разумного компромисса» в ходе саммита в нормандском формате.
Футбол
Черчесов раскритиковал болельщиков за оскорбления Дзюбы
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после победного матча против команды Сан-Марино прокомментировал оскорбительные возгласы в адрес нападающего Артема Дзюбы.
Общество
Более 80% россиян считают себя счастливыми, сообщает ВЦИОМ
Более 80% россиян в разной степени считают себя счастливыми, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Происшествия
В Бурятии ребенок провалился под лед и утонул
В Бурятии шестилетний ребенок утонул, провалившись под лед. ЧП произошло вчера на озере Гусином в Селенгинском районе.
Армия и оружие
День ракетных войск и артиллерии отмечается в России
Вечером 21 ноября московское радио передало экстренное сообщение Совинформбюро, в котором говорилось об успешном наступлении советских войск.
Единоборства
Деви Галлон нокаутировал ветерана UFC Росса Пирсона «раскатом грома»
Французский спортсмен Деви Галлон нокаутировал «раскатом грома» английского бойца Росса Пирсона.
Авто
В России повысился спрос на автозапчасти
Экономика
СМИ: Михельсон попросил у Путина 20 миллиардов для камчатского терминала
Основной владелец ПАО НОВАТЭК Леонид Михельсон попросил президента РФ Владимира Путина найти 20 миллиардов рублей на создание инфраструктуры терминала по перевалке сжиженного газа на Камчатке.
Происшествия
На Кубани нашли пропавшую девятилетнюю школьницу
В Новокубанском районе Краснодарского края нашли девочку, пропавшую вчера в хуторе Родниковском.
Политика
Лидер оппозиции Грузии заявила об отсутствии «руки Москвы» в протестах
Экс-спикер грузинского парламента, лидер оппозиционной партии «Единая Грузия — Демократическое движение» Нино Бурджанадзе в интервью газете «Известия» заявила об отсутствии «руки Москвы и Вашингтона» в протестах в Тбилиси.
Общество
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Общество
В России подсчитали потери авиакомпаний из-за запрета полётов в Грузию
Запрет на полёты в Грузию, введённый летом этого года, привёл к потерям примерно 3,2 млрд рублей, подсчитали российские авиакомпании.
Технологии
«Роскачество» рассказало, как правильно совершать онлайн-покупки
Специалисты «Роскачества» рассказали, на что необходимо обращать внимание при совершении онлайн-покупок.
Футбол
Моуринью назначен главным тренером «Тоттенхэма»
Политика
До Украины не дошло более $35 млн военной помощи США
Из выделенных США почти $400 млн на военную помощь Украине до Киева не дошли чуть более $35 млн.