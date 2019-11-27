Общество
ТАССВ Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным
Работники могут получить выходной 31 декабря, которое в этом году выпадает на вторник и является рабочим днем, если работодатель предоставит дополнительный день отдыха.
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Работники могут получить выходной 31 декабря, которое в этом году выпадает на вторник и является рабочим днем, если работодатель предоставит дополнительный день отдыха. Об этом сообщил ТАСС замруководителя Роструда Иван Шкловец.ТАССвчера в 22:30
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Общество
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Здоровье
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Нацбанк Украины заявил о давлении со стороны Коломойского
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Происшествия
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Происшествия
В Туле сработало взрывное устройство, есть пострадавший
Мужчина пострадал при взрыве неизвестного устройства в Туле, сообщил ТАСС источник в правоохранительных структурах региона.
Происшествия
Двое детей погибли в Крыму от отравления неизвестным веществом
Главной версией следствия пока является отравление веществом неясной этиологии.
Авто
Mazda выводит в продажу Mazda3 с инновационным двигателем
В представительстве компании Mazda сообщили о старте продаж Mazda3 с новым двигателем.
Политика
Жириновский назвал Украину поджигателем войны и пообещал ее уничтожить
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Спорт
Будущий глава WADA уверен, что Россия сможет провести матчи Евро-2020
Будущий глава Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька в эфире польской радиостанции RMF FM рассказал о том, что проведению матчей будущего чемпионата Европы в Санкт-Петербурге ничего не угрожает.
Политика
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Экономика
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Армия и оружие
Турецкие военные начали тестировать радары С-400
Транспорт
Помощник Путина заявил о возможном запрете движения грузовиков по МКАД
Помощник президента России Владимира Путина Игорь Левитин заявил о том, что после ввода в эксплуатацию ЦКАД (Центральной кольцевой автомобильной дороги) грузовым машинам могут запретить ездить по МКАД.
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Политика
Песков рассказал о цейтноте в споре «Нафтогаза» и «Газпрома»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова глава "Газпрома" Алексея Миллера о том, что переход Украины на европейское законодательство препятствуют продолжению транзита газа, передает корреспондент "Газеты.Ru".