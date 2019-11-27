Общество

ТАССТАССВ Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным

Работники могут получить выходной 31 декабря, которое в этом году выпадает на вторник и является рабочим днем, если работодатель предоставит дополнительный день отдыха.
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с чего всё началось

В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным

Работники могут получить выходной 31 декабря, которое в этом году выпадает на вторник и является рабочим днем, если работодатель предоставит дополнительный день отдыха. Об этом сообщил ТАСС замруководителя Роструда Иван Шкловец.
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