Общество
ТАССВ Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным
Работники могут получить выходной 31 декабря, которое в этом году выпадает на вторник и является рабочим днем, если работодатель предоставит дополнительный день отдыха.
Читать в источнике
Оценить135
с чего всё началось
Работники могут получить выходной 31 декабря, которое в этом году выпадает на вторник и является рабочим днем, если работодатель предоставит дополнительный день отдыха. Об этом сообщил ТАСС замруководителя Роструда Иван Шкловец.ТАССвчера в 22:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 07:12, Вашингтон
Общество
Суд Швеции отказал по апелляции «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»
Апелляционный суд в Швеции отказался удовлетворить апелляцию «Газпрома» в споре с украинским концерном «Нафтогаз», сообщает Т АСС. Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в «Фейсбуке» назвал это решение «полной победой».
Общество
Анна Нетребко показала растяжку на центральной площади Милана
Анна Нетребко показала растяжку на центральной площади Милана Оперная певица отдыхает в Италии.
Происшествия
Суд вернул в прокуратуру дело участника акции 27 июля Раджабова
Потерпевшими по делу признаны трое полицейских, участвовавших в задержаниях на акции 27 июля, хотя бутылка, брошенная Самариддином Раджабовым, ни в кого не попала.
Космос
На МКС починили сломанный туалет
Здоровье
Повышенный метеоризм может говорить о проблемах со здоровьем
Британские медики отмечают, что здоровый человек может от пяти до пятнадцати раз за день выпустить газы из кишечника.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Культура
Шнурову хотят показать «сварщика будущего» на заводе «Атоммаш»
Российского музыканта Сергея Шнурова пригласили на предприятие по производству оборудования для АЭС – завод «Атоммаш», чтобы он смог увидеть «сварщика будущего».
Политика
Миллер рассказал о препятствии для транзита газа через Украину
Глава «Газпрома» Алексей Миллер, говоря об итогах встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, рассказал о препятствии для транзита российского голубого топлива через территорию Украины.
Энергетика
В Европе решили ударить по российскому газу на Балтике
Как поясняет агентство, рост поставок дешевого СПГ уже сократил долю «Газпрома» на рынке Европы, а с запуском Balticconnector ценовая конкуренция станет еще сильнее, и России может понадобиться изменить ценообразование в Финляндии, чтобы конкурировать с сжиженным природным газом.
Общество
Олег Дерипаска лишился гражданства Кипра
Отмечается, что помимо российского миллиардера паспорта Кипра лишились двое его детей, экс-президент «Еврофинанс Моснарбанка» Владимир Столяренко, его супруга и дочь, а также бывший вице-президент этого банка Александр Бондаренко, его супруга и двое детей.
Здоровье
Трансплантолог Каабак не сможет прооперировать близнецов в НЦЗД
Врач-трансплантолог Михаил Каабак не сможет проводить лечение детей на базе Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) как минимум до середины января.
Футбол
КДК оштрафовал «Спартак» за оскорбления фанатов в адрес Дзюбы
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский «Спартак» за оскорбительные выкрики фанатов в адрес Артёма Дзюбы во время матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским «Уралом».
Здоровье
Медучреждения Волгоградской области комплексно обновляются
Общество
Норвежцы: Мы кормим этим собак, а русские едят сами
Ранее норвежское издание Dagbladet заявляло, что «русский лосось» представляет опасность, его необходимо уничтожать, так как эта «чума и напасть» вытесняет из норвежских рек местные виды рыб.
Армия и оружие
Военные аналитики предсказали Британии поражение в войне с Россией
Королевский Объединенный институт оборонных исследований (Royal United Services Institution, RUSI) отметил, что если в Восточной Европе между сухопутными силами Великобритании и Россией возникнет конфликт, то первых ждет "полное поражение" в вооруженном столкновении.
Транспорт
Путин открыл скоростную трассу М-11
Президент России Владимир Путин принял участие в открытии автодороги М-11 "Москва-Санкт-Петербург".
Кино
Галина Польских отмечает юбилей
Сегодня народной артистке РСФСР Галине Польских исполнилось 80 лет.
Общество
«Медуза»: Москва потратила 850 млн на неправильный сбор опавшей листвы
По данным «Медузы», в Москве потратили более 850 миллионов рублей на вывоз опавших листьев, при этом значительная их часть собирается в нарушение установленных правил.
Экономика
Орешкин заявил о страхе бизнеса наращивать прибыль
По словам Орешкина, акционер аргументировал это тем, что в случае роста прибыли на предприятие сначала «придут контролеры», потом региональные власти с требованием профинансировать тот или иной проект, а в худшем случае — правоохранительные органы.
Происшествия
МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом
Общество
Казань признана лидером по качеству жизни в России
Происшествия
Автобус с российскими туристами столкнулся с грузовиком в Доминикане
Автобус с туристами столкнулся с грузовиком и перевернулся в Доминиканской Республике.
Экономика
Число потенциальных банкротов в России превысило 1 млн человек
По данным НБКИ, с ноября 2018 г. число потенциальных банкротов в России увеличилось на 4,9%.
Политика
На Украине оценили возможность военной агрессии со стороны России
Ранее Руслан Хомчак заявлял, что Крым используется Россией как большая военная база, которая «кошмарит Европу и Северную Африку» Начальник украинского генерального штаба генерал-лейтенант Руслан Хомчак заявил, считает агрессию со стороны России маловероятной.
Футбол
Главный тренер «Краснодара»: Фернандеш не сыграет с «Базелем»
Португальский полузащитник футбольного клуба "Краснодар" Мануэл Фернандеш пропустит матч пятого тура группового этапа Лиги Европы против швейцарского "Базеля", заявил главный тренер российской команды Сергей Матвеев.
Происшествия
В кабинете одесского гинеколога установили камеру и продавали видео на порносайты
Сообщается, что речь идет о кадрах, снятых с начала 2018-ого по апрель 2019-ого года. Они попались на глаза одной из пациенток диспансера.