Общество
РИА НовостиВ Роструде рассказали, кому положен дополнительный оплачиваемый отпуск
Дополнительный оплачиваемый отпуск на срок не менее чем три дня полагается работникам, у которых установлен ненормированный рабочий день, заявили "Российской газете" в Роструде.
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Не меньше, чем на три дня, должен увеличиться оплачиваемый отпуск у людей, для которых работодатель установил ненормированный рабочий день. При этом "эксплуатировать" людей с таким режимом работы ежедневно - запрещено. В Роструде рассказали "РГ" об особенностях ненормированного рабочего дня.Российская газетавчера в 20:00
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