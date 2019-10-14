Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Роструде рассказали о двойной оплате работы в праздники

Сдельщикам за выход на работу в праздники должны платить не менее чем по двойным расценкам, а для сотрудников, чей труд оплачивается по тарифам, - в размере не менее двойной тарифной ставки. Работник по своему желанию может взять вместо оплаты лишний день отдыха.
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с чего всё началось

В Роструде рассказали о двойной оплате работы в праздники

Работодатель должен оплатить работу в нерабочий праздничный день в двойном размере или предоставить день отдыха, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роструда. Последние длинные выходные в 2019 году ждут россиян со 2 по 4 ноября в связи с празднованием Дня народного единства.
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