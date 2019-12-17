Россиян в 2020 году ожидают восемь коротких рабочих недель, об этом рассказали РИА Новости в Роструде. Как пояснил замглавы ведомства Иван Шкловец, россияне будут меньше трудиться в связи с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней, выпадающих на выходные.

с чего всё началось

В 2020 году россиян ожидает восемь коротких рабочих недель, большая часть которых придётся на первое полугодие. Об этом РИА Новости рассказал замглавы Роструда Иван Шкловец. "Двухдневной рабочей неделей начинается 2020 год", — отметил Шкловец.

В Роструде рассказали о коротких рабочих неделях в 2020 году

Политика В Баку началась встреча президентов Азербайджана и Украины В столице Азербайджана началась встреча главы республики Ильхама Алиева с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил 17 декабря официальный сайт президента Украины.

Музыка Дробыш матом ответил Мазаеву на критику концерта Носкова Композитор и продюсер Виктор Дробыш не смог сдержать эмоций, комментируя слова лидера группы "Моральный кодекс" Сергея Мазаева, который назвал концерт перенесшего инсульт Николая Носкова "жалким зрелищем".

Политика Депутат прокомментировала скандал вокруг своих слов о малоимущих Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.

Шоу-бизнес Священник назвал кощунством серьги Собчак с ликом Христа Глава Патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов считает кощунством поведение телеведущей Ксении Собчак, которая появилась на публике с серьгами, на которых изображен лик Христа.

Энергетика «ЛУКОЙЛ» спрогнозировал рост спроса на нефть до 2035 года Будущая динамика спроса на нефть будет сильно зависеть от климатической политики, проводимой ведущими экономиками, следует из презентации "ЛУКОЙЛа" "Основные тенденции развития мирового рынка жидких углеводородов до 2035 года", которую представил вице-президент компании Леонид Федун.

Происшествия В Берлине вскрыли могилу деятеля нацистской Германии Гейдриха В Берлине неизвестные вскрыли могилу влиятельного деятеля нацистской Германии, одного из авторов идеи Холокоста Рейнхарда Гейдриха, сообщило издание Berliner Kurier в понедельник.

Футбол В Китае заблокировали соцсети Озила и распустили фан-клуб Как сообщает The Telegraph, в стране заблокированы все социальные сети футболиста, а также был распущен фан-клуб под названием «М10», в котором насчитывалось свыше 30 тысяч человек.

Шоу-бизнес Сергей Лазарев рассказал о суррогатных матерях своих детей Российский певец Сергей Лазарев рассказал о суррогатных матерях своих детей — Никиты и дочери Анны, а также о своем отношении к неполным семьям, сообщает "КП".

Наука Ученые раскрыли тайну истуканов с острова Пасхи Группа археологов и почвоведов из США, Новой Зеландии и Чили выяснили, что древние полинезийцы устанавливали на острове Пасхи каменные истуканы-моаи, поскольку верили в то, что статуи помогают сохранить плодородие земли.

Происшествия В Оренбуржье пенсионер нашел инкассаторскую сумку с миллионом рублей Пожилой сельский житель в Оренбургской области обнаружил на дороге инкассаторскую сумку, в которой находился миллион рублей, и отнес в полицию, финансовая организация, которая чуть не лишилась крупной суммы, намерена вознаградить пенсионера, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по региону.

Происшествия В Омске начался суд над родителями, ставившими сына коленями на гречку По данным следствия, 35 -летний программист из Омска с апреля по май 2019 года в воспитательных целях ставил своего 8-летнего пасынка на длительное время коленями на гречневую крупу.