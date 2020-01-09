Россиян в 2020 году ожидают восемь сокращенных рабочих недель, сообщил РИА Новости заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец. Это связано с праздниками и переносом нерабочих дней, выпадающих на выходные.

с чего всё началось

Много выходных дней ожидает россиян весной. Международный женский день сократит вторую рабочую неделю марта до четырех дней. Также четыре рабочих дня, с 27 по 30 апреля, будет в связи с празднованием Дня весны и труда.

Роструд напомнил о коротких рабочих неделях в 2020 году

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