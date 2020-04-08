Отсутствие прибыли у компании, пострадавшей из-за коронавируса, еще не повод для расторжения трудового договора с сотрудниками. Уволить подчиненных работодатель может только по основаниям, предусмотренным трудовым кодексом.

с чего всё началось

В Роструде рассказали, за что могут уволить сотрудника во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает "Российская газета".

В Роструде рассказали, за что могут уволить во время пандемии

Общество Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.

Происшествия В Липецкой области подтверждено 18 новых случаев коронавируса Липецк, 8 апреля 2020, 11:27 — REGNUM В Липецкой области 8 апреля официально подтверждено 18 новых случаев коронавируса, сообщает ИА REGNUM по данным оперативного штаба.

Общество Угроза коронавируса: Путин предложил установить доплаты врачам Москва, 8 апреля 2020, 16:10 — REGNUM Доплаты специалистам в РФ, которые работают с заразившимися коронавирусом, составят от 25 до 80 тысяч рублей в месяц.

Здоровье Врач рассказала, какие лекарства должны быть в «карантинной аптечке» В домашней аптечке всегда должны быть в наличии лекарства, которые необходимы в случае возникновения каких-то непредвиденных ситуаций: противоаллергические, для снижения температуры, антисептики для обработки ран, бинты, ватные диски, сорбенты, которые нужны при возникновении проблем с желудочно-кишечным трактом, рассказала Романенко.

Общество Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России Россия при благоприятном развитии событий к лету начнет выходить из ситуации с коронавирусом, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.

Общество В российских судах продлили меры ограничения из-за коронавируса Ограничения при рассмотрении дел в российских судах из-за коронавируса продолжат действовать до 30 апреля включительно, сообщается в постановлении президиума Верховного суда.

Общество В Петербурге окончательно утвердили штрафы за нарушение самоизоляции Санкт-Петербург, 8 апреля 2020, 15:10 — REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга объявило внеочередное заседание в среду, 8 апреля, чтобы сразу в трех чтениях принять законы, связанные с коронавирусом, передает корреспондент ИА REGNUM.

Экономика Сбербанк заметил рост трат россиян в винных магазинах За прошедшую неделю – с 30 марта по 5 апреля – расходы россиян на товары и услуги снизились на 22,9% по сравнению с неделей ранее, говорится в исследовании проекта Сбербанка «Сберданные».

Политика Путин призвал губернаторов не останавливать экономику страны В среду, 8 апреля, президент РФ Владимир Путин на совещании с главами регионов заявил, что несмотря на пандемию коронавируса нельзя закрывать транспортное сообщение между регионами, массово ограничивать работу предприятий, останавливать экономику.

Общество Израиль приостановил передачу прав РФ на Александровское подворье Ранее местные СМИ писали, что передача осужденной в России за наркотики жительницы Израиля Наамы Иссахар на родину может состояться благодаря тому, что власти Израиля согласились передать России собственность Александровского подворья.