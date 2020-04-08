Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ Роструде рассказали, за что могут уволить во время пандемии

В Роструде рассказали, за что могут уволить сотрудника во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает "Российская газета".
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В Роструде разъяснили, за что могут уволить в период пандемии коронавируса

Отсутствие прибыли у компании, пострадавшей из-за коронавируса, еще не повод для расторжения трудового договора с сотрудниками. Уволить подчиненных работодатель может только по основаниям, предусмотренным трудовым кодексом.
Российская газетавчера в 20:00

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В Роструде назвали причины для увольнения в период пандемии коронавируса

Известия07:58

Роструд разъяснил, за что могут уволить во время пандемии

РИА Новости07:01

Роструд объяснил, законно ли увольнение во время пандемии коронавируса

ФедералПрессвчера в 22:51

В Роструде назвали основания для увольнения сотрудников

RT на русском06:24

Роструд разъяснил, за что могут уволить во время пандемии

Вести.Ru04:00

Роструд разъяснил, за что могут уволить при пандемии

Московский Комсомолец06:34

В Роструде разъяснили, за что могут уволить в период пандемии коронавируса

Российская газетавчера в 20:00
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Происшествия

Подавший сигнал тревоги A320 из Тюмени приземлился в Москве

Подавший сигнал тревоги самолет из Тюмени приземлился в «Шереметьево».
BFM.ru 08:21
Общество

Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
RT на русском 07:31
Экономика

Минфин со второй попытки вернулся на рынок ОФЗ

Минфин в среду, 8 апреля, признал несостоявшимся аукцион по размещению нового выпуска десятилетних ОФЗ с переменным купоном.
Ведомости 08:03
Происшествия

Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

Вести.Ru 06 апреля в 21:58
Происшествия

В Липецкой области подтверждено 18 новых случаев коронавируса

Липецк, 8 апреля 2020, 11:27 — REGNUM В Липецкой области 8 апреля официально подтверждено 18 новых случаев коронавируса, сообщает ИА REGNUM по данным оперативного штаба.
REGNUM 04:27
Политика

Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней

Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, количество нерабочих дней могут сократить, если ситуация улучшится.
РИА Новости 01:47
Общество

Угроза коронавируса: Путин предложил установить доплаты врачам

Москва, 8 апреля 2020, 16:10 — REGNUM Доплаты специалистам в РФ, которые работают с заразившимися коронавирусом, составят от 25 до 80 тысяч рублей в месяц.
REGNUM 09:10
Киберспорт

В Call of Duty: Modern Warfare стартовал третий сезон

ЭндлессГеймОвер 03:16
Здоровье

Врач рассказала, какие лекарства должны быть в «карантинной аптечке»

В домашней аптечке всегда должны быть в наличии лекарства, которые необходимы в случае возникновения каких-то непредвиденных ситуаций: противоаллергические, для снижения температуры, антисептики для обработки ран, бинты, ватные диски, сорбенты, которые нужны при возникновении проблем с желудочно-кишечным трактом, рассказала Романенко.
ТК Звезда вчера в 23:41
Экономика

ТМК объявила об уходе с Лондонской биржи

Совет директоров "Трубной металлургической компании" одобрил программу выкупа акций, а также делистинг с Лондонской фондовой биржи, сообщила компания.
Интерфакс 09:36
Общество

Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России

Россия при благоприятном развитии событий к лету начнет выходить из ситуации с коронавирусом, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости 08:03
Общество

Владимир Путин обратился к россиянам перед совещанием с губернаторами

8 апреля президент России Владимир Путин должен был провести селекторное совещание с главами регионов.
Newia.ru 08:58
Политика

Разведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре

Разведка США предупреждала администрацию президента Дональда Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре 2019 года.
Lenta.ru 09:43
Общество

Рар рассказал о подходящих к концу ресурсах Германии из-за COVID-19

Рар, комментируя ситуацию в Германии, заявил, что все ресурсы страны, которые были направлены на борьбу с эпидемией коронавируса, подходят к концу.
NewInform вчера в 13:24
Политика

Путин обратился к россиянам из-за вируса с фразой «выбора сейчас нет»

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам заявил, что понимает их усталость от изоляции, однако другого выбора нет.
РБК 09:28
Политика

Генпрокурор Украины открыла дело против Порошенко по ряду статей УК

Генпрокурор Украины открыла дело против бывшего президента страны Петра Порошенко в связи с назначениями судей в 2017 и 2019 годах.
BFM.ru 08:50
Общество

В российских судах продлили меры ограничения из-за коронавируса

Ограничения при рассмотрении дел в российских судах из-за коронавируса продолжат действовать до 30 апреля включительно, сообщается в постановлении президиума Верховного суда.
РБК 09:41
Общество

В Петербурге окончательно утвердили штрафы за нарушение самоизоляции

Санкт-Петербург, 8 апреля 2020, 15:10 — REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга объявило внеочередное заседание в среду, 8 апреля, чтобы сразу в трех чтениях принять законы, связанные с коронавирусом, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 08:10
Энергетика

Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти

Саудовская Аравия фактически предъявила России экономический ультиматум, заставляя принять свои условия сокращения нефти.
МонаВиста 06:47
Общество

Минсельхоз РФ привлечет студентов и осужденных к полевым работам

Министерство сельского хозяйства России намерено привлекать к полевым работам студентов аграрных вузов и осужденных.
Вечерняя Москва 07:49
Экономика

Сбербанк заметил рост трат россиян в винных магазинах

За прошедшую неделю – с 30 марта по 5 апреля – расходы россиян на товары и услуги снизились на 22,9% по сравнению с неделей ранее, говорится в исследовании проекта Сбербанка «Сберданные».
Ведомости 05:48
Шоу-бизнес

В Мосгордуме сообщили о состоянии Надежды Бабкиной

Состояние народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной стабильное, сообщил РБК депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
РБК 09:38
Общество

Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми до 3 лет

Во вторник президент РФ Владимир Путин подписал указ, который вводит в стране дополнительные меры поддержки семей с детьми до трех лет, сообщает Газета.ru.
РИАМО вчера в 13:02
Политика

Путин призвал губернаторов не останавливать экономику страны

В среду, 8 апреля, президент РФ Владимир Путин на совещании с главами регионов заявил, что несмотря на пандемию коронавируса нельзя закрывать транспортное сообщение между регионами, массово ограничивать работу предприятий, останавливать экономику.
Форпост Северо-Запад 09:03
Общество

В Астраханской области ушел в отставку глава минздрава

Министр здравоохранения Астраханской области Федор Орлов подал в отставку, об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.
Российская газета 07:19
Армия и оружие

В России завершили модернизацию одной из самых мощных в мире пушек

2С7М "Малка" является модернизированным вариантом орудия 2С7 "Пион", созданного в 1980-х годах и до сих пор считающегося одной из самых мощных пушек в мире (203 миллиметра).
РИА Новости 06 апреля в 20:19
Здоровье

В Югре зафиксировано 19 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в автономном округе выявлено 19 новых случаев коронавирусной инфекции.
Аргументы и Факты - Югра вчера в 04:24
Общество

Израиль приостановил передачу прав РФ на Александровское подворье

Ранее местные СМИ писали, что передача осужденной в России за наркотики жительницы Израиля Наамы Иссахар на родину может состояться благодаря тому, что власти Израиля согласились передать России собственность Александровского подворья.
Газета.Ru 07:54
Здоровье

Число зараженных коронавирусом в США превысило 400 тысяч

Число зараженных коронавирусом в США превысило 400 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные агентства BNO News.
Lenta.ru 09:12
Кино

«Джуманджи» с Дуэйном Джонсоном получит продолжение

Фильм «Джуманджи» в новой версии получит продолжение. Проект пока что не будет в производстве из-за пандемии коронавируса.
News.ru 09:36
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