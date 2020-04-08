Коронавирус
Газета.RuВ Роструде рассказали, за что могут уволить во время пандемии
В Роструде рассказали, за что могут уволить сотрудника во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает "Российская газета".
Читать в источнике
Оценить42
с чего всё началось
Отсутствие прибыли у компании, пострадавшей из-за коронавируса, еще не повод для расторжения трудового договора с сотрудниками. Уволить подчиненных работодатель может только по основаниям, предусмотренным трудовым кодексом.Российская газетавчера в 20:00
Подробнее о событии
Показать все источники
В Роструде разъяснили, за что могут уволить в период пандемии коронавируса
Российская газетавчера в 20:00
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 10:18, Ашберн
Происшествия
Подавший сигнал тревоги A320 из Тюмени приземлился в Москве
Подавший сигнал тревоги самолет из Тюмени приземлился в «Шереметьево».
Общество
Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения
Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
Экономика
Минфин со второй попытки вернулся на рынок ОФЗ
Минфин в среду, 8 апреля, признал несостоявшимся аукцион по размещению нового выпуска десятилетних ОФЗ с переменным купоном.
Происшествия
Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди
Происшествия
В Липецкой области подтверждено 18 новых случаев коронавируса
Липецк, 8 апреля 2020, 11:27 — REGNUM В Липецкой области 8 апреля официально подтверждено 18 новых случаев коронавируса, сообщает ИА REGNUM по данным оперативного штаба.
Политика
Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней
Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, количество нерабочих дней могут сократить, если ситуация улучшится.
Общество
Угроза коронавируса: Путин предложил установить доплаты врачам
Москва, 8 апреля 2020, 16:10 — REGNUM Доплаты специалистам в РФ, которые работают с заразившимися коронавирусом, составят от 25 до 80 тысяч рублей в месяц.
Киберспорт
В Call of Duty: Modern Warfare стартовал третий сезон
Здоровье
Врач рассказала, какие лекарства должны быть в «карантинной аптечке»
В домашней аптечке всегда должны быть в наличии лекарства, которые необходимы в случае возникновения каких-то непредвиденных ситуаций: противоаллергические, для снижения температуры, антисептики для обработки ран, бинты, ватные диски, сорбенты, которые нужны при возникновении проблем с желудочно-кишечным трактом, рассказала Романенко.
Экономика
ТМК объявила об уходе с Лондонской биржи
Совет директоров "Трубной металлургической компании" одобрил программу выкупа акций, а также делистинг с Лондонской фондовой биржи, сообщила компания.
Общество
Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России
Россия при благоприятном развитии событий к лету начнет выходить из ситуации с коронавирусом, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
Общество
Владимир Путин обратился к россиянам перед совещанием с губернаторами
8 апреля президент России Владимир Путин должен был провести селекторное совещание с главами регионов.
Политика
Разведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре
Разведка США предупреждала администрацию президента Дональда Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре 2019 года.
Общество
Рар рассказал о подходящих к концу ресурсах Германии из-за COVID-19
Рар, комментируя ситуацию в Германии, заявил, что все ресурсы страны, которые были направлены на борьбу с эпидемией коронавируса, подходят к концу.
Политика
Путин обратился к россиянам из-за вируса с фразой «выбора сейчас нет»
Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам заявил, что понимает их усталость от изоляции, однако другого выбора нет.
Политика
Генпрокурор Украины открыла дело против Порошенко по ряду статей УК
Генпрокурор Украины открыла дело против бывшего президента страны Петра Порошенко в связи с назначениями судей в 2017 и 2019 годах.
Общество
В российских судах продлили меры ограничения из-за коронавируса
Ограничения при рассмотрении дел в российских судах из-за коронавируса продолжат действовать до 30 апреля включительно, сообщается в постановлении президиума Верховного суда.
Общество
В Петербурге окончательно утвердили штрафы за нарушение самоизоляции
Санкт-Петербург, 8 апреля 2020, 15:10 — REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга объявило внеочередное заседание в среду, 8 апреля, чтобы сразу в трех чтениях принять законы, связанные с коронавирусом, передает корреспондент ИА REGNUM.
Энергетика
Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти
Саудовская Аравия фактически предъявила России экономический ультиматум, заставляя принять свои условия сокращения нефти.
Общество
Минсельхоз РФ привлечет студентов и осужденных к полевым работам
Министерство сельского хозяйства России намерено привлекать к полевым работам студентов аграрных вузов и осужденных.
Экономика
Сбербанк заметил рост трат россиян в винных магазинах
За прошедшую неделю – с 30 марта по 5 апреля – расходы россиян на товары и услуги снизились на 22,9% по сравнению с неделей ранее, говорится в исследовании проекта Сбербанка «Сберданные».
Шоу-бизнес
В Мосгордуме сообщили о состоянии Надежды Бабкиной
Состояние народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной стабильное, сообщил РБК депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
Общество
Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми до 3 лет
Во вторник президент РФ Владимир Путин подписал указ, который вводит в стране дополнительные меры поддержки семей с детьми до трех лет, сообщает Газета.ru.
Политика
Путин призвал губернаторов не останавливать экономику страны
В среду, 8 апреля, президент РФ Владимир Путин на совещании с главами регионов заявил, что несмотря на пандемию коронавируса нельзя закрывать транспортное сообщение между регионами, массово ограничивать работу предприятий, останавливать экономику.
Общество
В Астраханской области ушел в отставку глава минздрава
Министр здравоохранения Астраханской области Федор Орлов подал в отставку, об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.
Армия и оружие
В России завершили модернизацию одной из самых мощных в мире пушек
2С7М "Малка" является модернизированным вариантом орудия 2С7 "Пион", созданного в 1980-х годах и до сих пор считающегося одной из самых мощных пушек в мире (203 миллиметра).
Здоровье
В Югре зафиксировано 19 новых случаев коронавируса
За прошедшие сутки в автономном округе выявлено 19 новых случаев коронавирусной инфекции.
Общество
Израиль приостановил передачу прав РФ на Александровское подворье
Ранее местные СМИ писали, что передача осужденной в России за наркотики жительницы Израиля Наамы Иссахар на родину может состояться благодаря тому, что власти Израиля согласились передать России собственность Александровского подворья.
Здоровье
Число зараженных коронавирусом в США превысило 400 тысяч
Число зараженных коронавирусом в США превысило 400 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные агентства BNO News.
Кино
«Джуманджи» с Дуэйном Джонсоном получит продолжение
Фильм «Джуманджи» в новой версии получит продолжение. Проект пока что не будет в производстве из-за пандемии коронавируса.