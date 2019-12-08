Не меньше, чем на три дня, должен увеличиться оплачиваемый отпуск у людей, для которых работодатель установил ненормированный рабочий день. При этом "эксплуатировать" людей с таким режимом работы ежедневно - запрещено. В Роструде рассказали "РГ" об особенностях ненормированного рабочего дня.

с чего всё началось

Дополнительный оплачиваемый отпуск на срок не менее чем три дня положен сотрудникам с ненормированным рабочим днем. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на предоставленную Рострудом информацию.

В Роструде разъяснили положение о дополнительном оплачиваемом отпуске

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