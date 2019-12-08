Общество

РБКРБКВ Роструде разъяснили положение о дополнительном оплачиваемом отпуске

Дополнительный оплачиваемый отпуск на срок не менее чем три дня положен сотрудникам с ненормированным рабочим днем. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на предоставленную Рострудом информацию.
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с чего всё началось

В Роструде объяснили, кому положен дополнительный оплачиваемый отпуск

Не меньше, чем на три дня, должен увеличиться оплачиваемый отпуск у людей, для которых работодатель установил ненормированный рабочий день. При этом "эксплуатировать" людей с таким режимом работы ежедневно - запрещено. В Роструде рассказали "РГ" об особенностях ненормированного рабочего дня.
Российская газетавчера в 20:00

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Оплата по двойной ставке и допотпуск. На что могут рассчитывать россияне при переработках

Телеканал 360°05:26

В Роструде разъяснили положение о дополнительном оплачиваемом отпуске

РБК00:12

В Роструде рассказали, кому положен дополнительный отпуск

URA.Ruвчера в 21:25

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Известиявчера в 22:51

В Роструде сообщили, кому положен дополнительный оплачиваемый отпуск

Газета.Ruвчера в 21:50

В Роструде рассказали, кто может рассчитывать на дополнительный отпуск

РЕН ТВ00:32

В Роструде объяснили, кому положен дополнительный оплачиваемый отпуск

Российская газетавчера в 20:00
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 06:08, Ашберн
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Подтверждена гибель вице-губернатора Тамбовской области Чулкова

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Барселона — Мальорка 5:2

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Общество

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