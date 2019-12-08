Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Роструде объяснили, кому положен дополнительный оплачиваемый отпуск

Дополнительный оплачиваемый отпуск на срок не менее чем три дня полагается работникам, у которых установлен ненормированный рабочий день, заявили "Российской газете" в Роструде.
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В Роструде объяснили, кому положен дополнительный оплачиваемый отпуск

Не меньше, чем на три дня, должен увеличиться оплачиваемый отпуск у людей, для которых работодатель установил ненормированный рабочий день. При этом "эксплуатировать" людей с таким режимом работы ежедневно - запрещено. В Роструде рассказали "РГ" об особенностях ненормированного рабочего дня.
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РБК00:12

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Газета.Ruвчера в 21:50

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В Роструде рассказали, кому положен дополнительный отпуск

URA.Ruвчера в 21:25

В Роструде объяснили, кому положен дополнительный оплачиваемый отпуск

РИА Новостивчера в 20:31

В Роструде объяснили, кому положен дополнительный оплачиваемый отпуск

Российская газетавчера в 20:00
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