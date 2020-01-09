Россиян в 2020 году ожидают восемь сокращенных рабочих недель, сообщил РИА Новости заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец. Это связано с праздниками и переносом нерабочих дней, выпадающих на выходные.

с чего всё началось

В 2020 году россиян ожидают восемь сокращенных рабочих недель. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца. Короткие недели будут обусловлены праздниками и переносами нерабочих праздничных дней, выпадающих на выходные.

В Роструде сообщили о сокращенных рабочих неделях в 2020 году

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