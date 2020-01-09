Общество
РБКВ Роструде сообщили о сокращенных рабочих неделях в 2020 году
В 2020 году россиян ожидают восемь сокращенных рабочих недель. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца. Короткие недели будут обусловлены праздниками и переносами нерабочих праздничных дней, выпадающих на выходные.
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с чего всё началось
Россиян в 2020 году ожидают восемь сокращенных рабочих недель, сообщил РИА Новости заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец. Это связано с праздниками и переносом нерабочих дней, выпадающих на выходные.РИА Новостивчера в 18:06
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