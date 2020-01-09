Общество

РБКРБКВ Роструде сообщили о сокращенных рабочих неделях в 2020 году

В 2020 году россиян ожидают восемь сокращенных рабочих недель. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца. Короткие недели будут обусловлены праздниками и переносами нерабочих праздничных дней, выпадающих на выходные.
Читать в источнике
Комментировать51
с чего всё началось

Роструд напомнил о коротких рабочих неделях в 2020 году

Россиян в 2020 году ожидают восемь сокращенных рабочих недель, сообщил РИА Новости заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец. Это связано с праздниками и переносом нерабочих дней, выпадающих на выходные.
РИА Новостивчера в 18:06

Подробнее о событии

Роструд напомнил о коротких рабочих неделях в 2020 году

РИА Новостивчера в 18:06

В Роструде сообщили о сокращенных рабочих неделях в 2020 году

РБКвчера в 23:38

Роструд напомнил о коротких рабочих неделях в 2020 году

Телеканал 360°вчера в 21:43

В Роструде рассказали о коротких рабочих неделях в 2020 году

Известиявчера в 21:17

Роструд напомнил о сокращенных рабочих неделях 2020 года

Газета.Ru02:45

Россиянам рассказали о восьми коротких рабочих неделях в 2020 году

Lenta.ruвчера в 17:49

Первая после новогодних каникул рабочая неделя будет двухдневной

Доступ1вчера в 00:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 06:08, Ашберн
Общество

Ошибка при заваривании чая превращает напиток в яд

ToDay News Ufa 07 января в 04:26
Автоспорт

Николаев остановился на пятом этапе «Дакара» из-за проблем с мотором

Чемпионат 05:42
Политика

СНБО Украины назвал основные версии крушения Boeing в Тегеране

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов озвучил основные версии крушения Boeing в Иране.
РИА Новости 04:36
Политика

Европейцы не поддерживают внешнюю политику Трампа

Согласно исследованию американского центра Pew, почти две трети опрошенных европейцев внешнюю политику Трампа не поддерживают.
Вести.Ru вчера в 23:13
Энергетика

Нефть подешевела на данных о запасах в США

Цены на нефть снижаются на торгах в среду после первоначального роста на фоне новостей об атаке Ирана на две американские военные базы в Ираке, давление на котировки, в том числе, оказывают данные о запасах в США.
Интерфакс вчера в 10:54
Авто

В России отозвали более 650 тыс. автомобилей в 2019 году

SpeedMe 05:14
Общество

Суд Ливана запретил Карлосу Гону покидать страну

Суд Ливана запретил выезд с территории страны экс-главе альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосу Гону.
Газета.Ru 05:51
Общество

В Госдуму внесен проект о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете

Правительство России внесло на рассмотрение в Государственную думу законопроект о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете.
Комсомольская правда 04:00
Политика

Протестующие ворвались в здание администрации президента Абхазии

Участники акции протеста в Сухуме ворвались в здание администрации президента Абхазии.
Lenta.ru 05:44
Общество

Украина назвала контракт с «Газпромом» самым выгодным в истории

Вступивший в силу 1 января 2020 года контракт «Газпрома» и «Нафтогаза» стал самым выгодным для Украины за всю историю.
Lenta.ru 05:48
Общество

Европейская зима сменит в Москве «крымскую» зиму

"Еврозима" в столице придет на смену крымской зиме.
Российская газета 01:49
Происшествия

Шамсутдинов написал письмо семьям своих жертв

Газета.Ru 00:59
Космос

Британская женщина-астронавт уверена в существовании инопланетян

Первая британская женщина-астронавт Хелен Шарман уверена в существовании инопланетян и считает, что они могут находиться на Земле, пишет немецкий журнал Der Spiegel.
Росбалт 07 января в 10:40
Происшествия

В Омске школьница зарезала мать, заставшую ее с любовником

Любовник школьницы схватил нож и нанес женщине несколько ударов. Дочь набросилась на мать с молотком.
Российская газета 02:31
Футбол

«Барселона» и «Ювентус» хотят обменяться футболистами

Как пишет источник, сделка поспособствует налаживанию трансферных отношений между «Ювентусом» и «Барселоной».
Sportbox.RU 03:34
Происшествия

Центробанк опроверг слухи о взрыве газового баллона в своем здании

Ранее Telegram-канал Mash информировал о том, что в здание Центробанка во время ремонтных работ взорвался газовый баллон, в результат чего пострадал один сотрудник.
Газета.Ru 05:27
Армия и оружие

В Иране пообещали «более жесткую месть» США

Начальник отдела безопасности Генштаба вооруженных сил Ирана Абдолла Араги предупредил США о «более жесткой мести» Тегерана в будущем в ответ на убийство главы иранского спецподразделения «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани.
Известия 05:06
Общество

Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи

К высокопоставленным членам относятся королева, ее дети, внуки от старшего сына — принцы Уильям и Гарри — и их жены.
РИА Новости вчера в 15:23
Происшествия

В Москве избили сына Жванецкого

Сына народного артиста России Михаила Жванецкого Дмитрия избили возле ресторана на западе столицы, сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости вчера в 06:29
Происшествия

Ди Каприо спас находившегося 11 часов в Карибском море мужчину

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо, отдыхавший в Карибском море на яхте, вытащил из воды мужчину, упавшего с круизного лайнера и 11 часов ожидавшего помощи.
Известия 04:52
Кино

Актер из «Игры престолов» появится в сериале «Властелин колец»

Как сообщает Radio Times, актер Роберт Арамайо, известный зрителям по роли молодого Неда Старка в культовой многосерийке "Игра престолов" будет сниматься в сериале "Властелин Колец".
Московский Комсомолец вчера в 18:50
Армия и оружие

Стала известна стоимость проекта «российского» Ан-124 «Руслан»

Красная весна 05:20
Кино

В Сети появились первые фото Роберта Паттинсона в роли Бэтмена

Телеканал 360° 06 января в 13:29
Общество

В Госдуму внесен законопроект об отключении сотовой связи в тюрьмах

В Госдуму внесен законопроект о возможности отключения сотовой связи в тюрьмах. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 9 января.
Lenta.ru 04:06
Шоу-бизнес

Жена Эрнста опешила от вопроса Урганта о беременности

Гостями студии «Вечернего Урганта» 8 января стали артисты Софья Эрнст и Леонид Бичевин.
Телепрограмма 01:16
Хоккей

Овечкин спровоцировал массовую драку в матче НХЛ

ГЛАС.RU 03:55
Происшествия

Пропавший на Чукотке оленевод 16 дней жил без еды

REGNUM вчера в 23:18
Биатлон

На этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе состоится женский спринт

Четвертый этап Кубка мира по биатлону стартует в немецком Оберхофе сегодня, 9 января.
Нева Спорт вчера в 18:20
Здоровье

В Якутии выросло число заболевших корью

По данным регионального управления Роспотребнадзора, число заболевших корью в Якутске достигло 70 человек.
Новый День 05:51
Общество

В России изменят порядок поверки счетчиков

В России изменят порядок поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
Lenta.ru 07 января в 23:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное