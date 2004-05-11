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RT на русскомRT на русскомВ Ростуризме оценили потери от отсутствия иностранных туристов

Глава Ростуризма Зарина Догузова оценила потери от отсутствия иностранных туристов.
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с чего всё началось

Зарина Догузова: россиянам возместят до 20% от стоимости тура внутри страны

Куда ехать, зачем и как получить помощь от государства для этого, «АиФ» рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова. Главное — карта "Мир" Дарья Буравчикова, АиФ.ru: Зарина Валерьевна, на днях стало известно, что всем тем, кто решит отдохнуть в России, "доплатят" за поддержку отечественных курортов.
Аргументы и Факты00:01

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Глава Ростуризма оценила потери России от отсутствия иностранных туристов

Аргументы и Факты09:40

Потери России от закрытия границ для туристов оценили в 500 млрд рублей

Коммерсантъ03:53

В Ростуризме оценили потери от отсутствия иностранных туристов

RT на русском06:49

Потери от закрытия границ для иностранных туристов оценили в ₽500 млрд

РБК05:19

Глава Ростуризма рассказала об убытках из-за отсутствия иностранных туристов

ТАСС05:11

Россия из-за отсутствия потока иностранных туристов потеряла около 500 миллиардов рублей

Эхо Москвы11:30

Ростуризм оценил в 500 млрд рублей потери от закрытия границ для иностранных туристов

Интерфакс02:31
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 15:41, Ашберн
Кино

Netflix опубликовал трейлер приквела «Пролетая над гнездом кукушки»

Стриминговый сервис Netflix на своем Youtube-канале опубликовал трейлер сериала Ratched («Рэтчед»), в котором рассказывается история медсестры Милдред Рэтчед из романа Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки».
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Происшествия

Израиль сообщил о непричастности к взрывам в Бейруте

Телеканал Кнессета со ссылкой на государственный источник заявил о непричастности израильской стороны к инциденту в ливанской столице, где ранее сегодня произошел мощный взрыв.
Вестник Кавказа 13:46
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Происшествия

Десантник признал вину в нападении на росгвардейцев в парке Горького

Десантник, устроивший драку с сотрудниками Росгвардии в парке Горького, раскаялся в содеянном.
Lenta.ru 13:24
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Общество

В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе

В Пенсионном фонде России пояснили, что на первую выплату в 10000 руб. могут рассчитывать семьи, воспитывающие детей, появившихся на свет с 11.05.2004 по 30.06.2017.
Evo-rus.com 14:49
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Общество

Госавтоинспекция потребовала ликвидировать женскую парковку в Казани

РБК 15:37
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Армия и оружие

Минобороны намерено начать испытания модернизированного Ту-95МСМ

Ранее сообщалось, что в Таганроге на авиационном научно-техническом комплексе имени Бериева завершились работы по созданию первого глубоко модернизированного самолета Ту-95МСМ, и началась отработка обновленных систем стратегического ракетоносца.
Российская газета 05:20
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Происшествия

В Петербурге оштрафовали двух выпускников за нарушения на ЕГЭ

REGNUM 10:30
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Происшествия

Самолет с трещиной в стекле экстренно сел в аэропорту Петербурга

Экипажу самолета, выполнявшего рейс Санкт-Петербург - Красноярск, пришлось вернуть лайнер в аэропорт вылета после выявления трещины в стекле, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 14:48
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Политика

Лукашенко пригрозил пожаром «до Владивостока» при революции в Беларуси

Президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа.
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Хабиб Нурмагомедов готовится к бою с Джастином Гэтжи, который пройдёт 24 октября 2020 года.
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Здоровье

В Ростовской области рассказали о причинах массовых увольнений врачей

В Ростовской области заведующий хирургическим отделением центральной городской больницы Каменска-Шахтинского Георгий Медведев рассказал о причинах массовых увольнений врачей, сообщают региональные издания.
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Футбол

«Севилья» намерена приобрести футболиста «Зенита»

Напомним, Малком защищает цвета «Зенита» с лета прошлого года, куда перешел из «Барселоны».
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Шоу-бизнес

Сотрудница роддома намерена уволиться после родов участницы «Дома-2»

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В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель

Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где, предположительно, произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Турции.
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В Крыму семилетняя девочка спасла упавшего в бассейн ребёнка

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Google представила недорогой смартфон Pixel 4a

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Эшли Грэм снялась обнаженной в новой фотосессии с сыном

Специально для издания модель снялась в новой фотосессии вместе с маленьким сыном Айзеком и супругом.
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Помолодевшая Ирина Пегова похвасталась новой прической

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Плющенко перечислил недостатки Трусовой при работе с Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в эфире «Матч ТВ» перечислил недостатки фигуристки Александры Трусовой при работе в группе тренера Этери Тутберидзе.
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В Дагестане грузовик сорвался с обрыва, из 9 пострадавших 5 детей

Девять человек, включая пятеро детей пострадали в результате падения грузовика с обрыва. Авария произошла сегодня в Бежтинском районе.
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Хорватия и Сербия по-разному отметят годовщину операции «Буря»

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"Лишь бы мир не потерял равновесия", - написала она. Мощный взрыв прогремел в районе морского порта Бейрута во вторник.
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Украина выступила за создание свободной экономической зоны в Донбассе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила собраться трем бывшим президентам Украины — Кравчуку, Кучме и Петру Порошенко — и нынешнему, Владимиру Зеленскому, чтобы «попытаться понять, что же записано в минских соглашениях».
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Пропавших моряков нашли в Тихом океане по надписи SOS на пляже

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