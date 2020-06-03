Общество
RT на русскомВ Ростуризме оценили сроки начала работы пляжей Кубани и Крыма
Начальник управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова оценила сроки начала работы пляжей Краснодарского края и Крыма. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на трансляцию онлайн-выставки «Знай Наше».
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Общество
Мишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, принятых московскими властями для борьбы с COVID-19.
РИА Новости 02:30
Политика
Песков сообщил о пропаганде нацизма в украинской игре
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что разработанная на Украине компьютерная игра, которая позволяет изменить результаты Второй мировой войны, является пропагандой нацизма.
RT на русском 07:01
Авто
Обновленный Hyundai Santa Fe презентовала компания
Компания Hyundai официально представила обновленный кроссовер Hyundai Santa Fe.
Новые автомобили 01:42
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Политика
Путин не примет участие во всемирном онлайн-саммите по вакцинам
«На высшем уровне участие не предусмотрено»,— сказал господин Песков журналистам на вопрос о том, принял ли приглашение Владимир Путин.
Коммерсантъ 06:27
Политика
Песков оценил безопасность проведения голосования по поправкам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при голосовании по поправкам в Конституцию 1 июля угроз здоровью граждан не будет при соблюдении правил санитарно-эпидемиологической безопасности.
RT на русском 06:19
Происшествия
Создателя бренда «Довгань» объявили в международный розыск
Создателя брендов «Довгань» и «Смак» Германа Лиллевяли, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, объявили в международный розыск, сообщили РБК в пресс-службе Хорошевского суда Москвы.
РБК 04:56
Армия и оружие
Россия определила главные угрозы в стратегии ядерного сдерживания
"Российская Федерация рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой, и предпринимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосударственных отношений, способного спровоцировать военные конфликты, в том числе ядерные", - отмечается в документе.
Газета.Ru вчера в 12:12
Происшествия
Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали
ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru 02:32
Здоровье
В Якутии за сутки выявлено 98 случаев заболевания коронавирусом
За сутки в Якутии выявлено 98 случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией, из них 64 в Якутске и 22 — в Мегино-Кангаласском улусе.
ИА ЯСИА вчера в 22:48
Здоровье
Названы симптомы нового коронавируса у домашних животных
Россельхознадзор назвал симптомы новой коронавирусной инфекции у домашних животных — кошек и собак.
Lenta.ru 07:15
Путешествия
Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил
Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru 01:12
Общество
Амурских ветеранов попросили вернуть выплаты к 9 мая
Солидарность 06:00
Происшествия
На Сахалине образовалось нефтяное озеро, в котором гибнут птицы
В Охинском районе Сахалина обнаружено нефтяное озеро, в котором гибнут птицы.
Вести.Ru 04:38
Политика
Более 190 депутатов из 26 российских регионов подписали открытое письмо против поправок в Конституцию
192 депутата муниципальных образований и региональных парламентов из 26 субъектов страны подписали открытое письмо против внесения изменений в Конституцию.
Новая газета 05:42
Интернет
«ВКонтакте» запустила групповые голосовые и видеозвонки на сайте
Социальная сеть "ВКонтакте" запустила возможность осуществлять групповые голосовые и видеозвонки с компьютера через сайт.
ТАСС 06:02
Футбол
«Бешикташ» отклонил первое предложение ЦСКА по Ларину
«Бешикташ» отклонил предложение московского ЦСКА в размере одного миллиона евро по нападающему сборной Канады Кайлу Ларину, сообщает Niewsblad.
LiveSport.ru 02:28
Общество
Агитация голосовать за поправки в Конституцию споткнулась о Лебедева
Дизайнер Артемий Лебедев объявил, что оказался в просветительском ролике RT о важности внесения поправок в Конституцию путем обмана.
Infox.ru 06:16
Политика
Мишустин освободил Живулина с должности замглавы Минэкономразвития
Российский премьер-министр Михаил Мишустин освободил Вадима Живулина от должности замминистра экономического развития.
РЕН ТВ 05:59
Общество
ВОЗ предупредила об угрозе нового всплеска коронавируса
Угроза повторного всплеска COVID-19 сохраняется. Если вирус не купировать, вторая волна эпидемии может стать «разрушительной».
BFM.ru 05:15
Спорт
Epic Games Store будет раздавать Total War: Troy бесплатно
В течение первых 24 часов после выхода игру можно будет получить абсолютно бесплатно в интернет-магазине Epic Games Store.
ИнфоСМИ вчера в 13:44
Общество
СМИ сообщили об обысках ФСБ в офисах Российской венчурной компании
Сотрудники Федеральной службы безопасности и полиции провели обыски в офисах Российской венчурной компании, а также в доме ее главы Александра Повалко.
Газета.Ru 06:57
Здоровье
В Свердловской области рекордно выросло число заражённых коронавирусом
Екатеринбург, 3 июня 2020, 11:29 — REGNUM В Свердловской области за сутки зарегистрировано 357 случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 04:29
Общество
Завод Роскосмоса начал выпускать лифты с голосом Юрия Гагарина
Перед началом движения пассажиров будут приветствовать фразой первого космонавта "Поехали" - сообщает ТАСС.
Эхо Москвы 03:05
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent выросла до $40 за баррель
Стоимость барреля марки Brent достигла психологической отметки в $40 за баррель и продолжает торговаться в плюсе.
Газета.Ru 01:53
Технологии
Instagram запустил в России новую функцию
Соцсеть Instagram запустила в России функцию для заказа еды в рамках поддержки малого бизнеса, пострадавшего из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 05:24
Политика
В Крыму суд арестовал украинского военного за пересечение границы с РФ
Киевский районный суд Симферополя арестовал до 1 июля украинского военного Евгения Добринского, которого накануне задержали пограничники при попытке в состоянии алкогольного опьянения перейти российскую границу, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 06:37
Шоу-бизнес
Виктория Боня заявила подписчикам, что не стыдится своего лишнего веса
Боня показала подписчикам в Instagram свое измененное тело.
Слово и Дело вчера в 23:12