Общество

RT на русскомRT на русскомВ Ростуризме оценили сроки начала работы пляжей Кубани и Крыма

Начальник управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова оценила сроки начала работы пляжей Краснодарского края и Крыма. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на трансляцию онлайн-выставки «Знай Наше».
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В Ростуризме оценили сроки начала работы пляжей Кубани и Крыма

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Пляжи на Кубани откроются до конца июня – Ростуризм

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Пляжи курортов Краснодарского края заработают в ближайшие две недели

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Объявлены сроки открытия пляжей Кубани и Крыма

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Ростуризм назвал сроки начала работы пляжей Юга России

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В Ростуризме назвали сроки открытия пляжей на юге России

РБК06:52

Пляжи Юга России заработают в течение двух недель

Интерфакс04:30
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Общество

Мишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, принятых московскими властями для борьбы с COVID-19.
РИА Новости 02:30
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Политика

Песков сообщил о пропаганде нацизма в украинской игре

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что разработанная на Украине компьютерная игра, которая позволяет изменить результаты Второй мировой войны, является пропагандой нацизма.
RT на русском 07:01
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Авто

Обновленный Hyundai Santa Fe презентовала компания

Компания Hyundai официально представила обновленный кроссовер Hyundai Santa Fe.
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Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
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Политика

Путин не примет участие во всемирном онлайн-саммите по вакцинам

«На высшем уровне участие не предусмотрено»,— сказал господин Песков журналистам на вопрос о том, принял ли приглашение Владимир Путин.
Коммерсантъ 06:27
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Политика

Песков оценил безопасность проведения голосования по поправкам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при голосовании по поправкам в Конституцию 1 июля угроз здоровью граждан не будет при соблюдении правил санитарно-эпидемиологической безопасности.
RT на русском 06:19
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Происшествия

Создателя бренда «Довгань» объявили в международный розыск

Создателя брендов «Довгань» и «Смак» Германа Лиллевяли, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, объявили в международный розыск, сообщили РБК в пресс-службе Хорошевского суда Москвы.
РБК 04:56
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Армия и оружие

Россия определила главные угрозы в стратегии ядерного сдерживания

"Российская Федерация рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой, и предпринимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосударственных отношений, способного спровоцировать военные конфликты, в том числе ядерные", - отмечается в документе.
Газета.Ru вчера в 12:12
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Происшествия

Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали

ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru 02:32
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Здоровье

В Якутии за сутки выявлено 98 случаев заболевания коронавирусом

За сутки в Якутии выявлено 98 случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией, из них 64 в Якутске и 22 — в Мегино-Кангаласском улусе.
ИА ЯСИА вчера в 22:48
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Здоровье

Названы симптомы нового коронавируса у домашних животных

Россельхознадзор назвал симптомы новой коронавирусной инфекции у домашних животных — кошек и собак.
Lenta.ru 07:15
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Путешествия

Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил

Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru 01:12
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Общество

Амурских ветеранов попросили вернуть выплаты к 9 мая

Солидарность 06:00
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Происшествия

На Сахалине образовалось нефтяное озеро, в котором гибнут птицы

В Охинском районе Сахалина обнаружено нефтяное озеро, в котором гибнут птицы.
Вести.Ru 04:38
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Политика

Более 190 депутатов из 26 российских регионов подписали открытое письмо против поправок в Конституцию

192 депутата муниципальных образований и региональных парламентов из 26 субъектов страны подписали открытое письмо против внесения изменений в Конституцию.
Новая газета 05:42
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Интернет

«ВКонтакте» запустила групповые голосовые и видеозвонки на сайте

Социальная сеть "ВКонтакте" запустила возможность осуществлять групповые голосовые и видеозвонки с компьютера через сайт.
ТАСС 06:02
Футбол

«Бешикташ» отклонил первое предложение ЦСКА по Ларину

«Бешикташ» отклонил предложение московского ЦСКА в размере одного миллиона евро по нападающему сборной Канады Кайлу Ларину, сообщает Niewsblad.
LiveSport.ru 02:28
Общество

Агитация голосовать за поправки в Конституцию споткнулась о Лебедева

Дизайнер Артемий Лебедев объявил, что оказался в просветительском ролике RT о важности внесения поправок в Конституцию путем обмана.
Infox.ru 06:16
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Транспорт

Рухнувший под Мурманском железнодорожный мост восстановят к октябрю

REGNUM 07:19
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Происшествия

Крымчанину предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве ребёнка

REGNUM 07:09
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Политика

Мишустин освободил Живулина с должности замглавы Минэкономразвития

Российский премьер-министр Михаил Мишустин освободил Вадима Живулина от должности замминистра экономического развития.
РЕН ТВ 05:59
Общество

ВОЗ предупредила об угрозе нового всплеска коронавируса

Угроза повторного всплеска COVID-19 сохраняется. Если вирус не купировать, вторая волна эпидемии может стать «разрушительной».
BFM.ru 05:15
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Спорт

Epic Games Store будет раздавать Total War: Troy бесплатно

В течение первых 24 часов после выхода игру можно будет получить абсолютно бесплатно в интернет-магазине Epic Games Store.
ИнфоСМИ вчера в 13:44
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Общество

СМИ сообщили об обысках ФСБ в офисах Российской венчурной компании

Сотрудники Федеральной службы безопасности и полиции провели обыски в офисах Российской венчурной компании, а также в доме ее главы Александра Повалко.
Газета.Ru 06:57
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Здоровье

В Свердловской области рекордно выросло число заражённых коронавирусом

Екатеринбург, 3 июня 2020, 11:29 — REGNUM В Свердловской области за сутки зарегистрировано 357 случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 04:29
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Общество

Завод Роскосмоса начал выпускать лифты с голосом Юрия Гагарина

Перед началом движения пассажиров будут приветствовать фразой первого космонавта "Поехали" - сообщает ТАСС.
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Энергетика

Стоимость нефти марки Brent выросла до $40 за баррель

Стоимость барреля марки Brent достигла психологической отметки в $40 за баррель и продолжает торговаться в плюсе.
Газета.Ru 01:53
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Технологии

Instagram запустил в России новую функцию

Соцсеть Instagram запустила в России функцию для заказа еды в рамках поддержки малого бизнеса, пострадавшего из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 05:24
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Политика

В Крыму суд арестовал украинского военного за пересечение границы с РФ

Киевский районный суд Симферополя арестовал до 1 июля украинского военного Евгения Добринского, которого накануне задержали пограничники при попытке в состоянии алкогольного опьянения перейти российскую границу, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 06:37
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Шоу-бизнес

Виктория Боня заявила подписчикам, что не стыдится своего лишнего веса

Боня показала подписчикам в Instagram свое измененное тело.
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Как работают Яндекс.Новости?
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