Начальник управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова оценила сроки начала работы пляжей Краснодарского края и Крыма. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на трансляцию онлайн-выставки «Знай Наше».

В Ростуризме оценили сроки начала работы пляжей Кубани и Крыма

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