В Ростуризме оценили убытки от отсутствия иностранных туристов
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Российская туриндустрия недополучила 500 млрд рублей из-за закрытия границ для въезда в Россию иностранных туристов в ситуации пандемии коронавируса. Об этом рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.В источнике
С чего всё началось
Зарина Догузова: россиянам возместят до 20% от стоимости тура внутри страны
Куда ехать, зачем и как получить помощь от государства для этого, «АиФ» рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова. Главное — карта "Мир" Дарья Буравчикова, АиФ.ru: Зарина Валерьевна, на днях стало известно, что всем тем, кто решит отдохнуть в России, "доплатят" за поддержку отечественных курортов.
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