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Российская газета
Российская газета

В Ростуризме оценили убытки от отсутствия иностранных туристов

Российская туриндустрия недополучила 500 млрд рублей из-за закрытия границ для въезда в Россию иностранных туристов в ситуации пандемии коронавируса. Об этом рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.В источнике
С чего всё началось
Аргументы и Факты

Зарина Догузова: россиянам возместят до 20% от стоимости тура внутри страны

Куда ехать, зачем и как получить помощь от государства для этого, «АиФ» рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова. Главное — карта "Мир" Дарья Буравчикова, АиФ.ru: Зарина Валерьевна, на днях стало известно, что всем тем, кто решит отдохнуть в России, "доплатят" за поддержку отечественных курортов.
Аргументы и Факты00:01
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Комсомольская правда

Сколько денег Россия потеряла в 2020 году из-за отсутствия туристов, сообщила глава Ростуризма

Комсомольская правда04:42
Эхо Москвы

Ростуризм оценил потери отрасли за время эпидемии коронавируса в 500 млрд рублей

Эхо Москвы06:34
РБК

Потери от закрытия границ для иностранных туристов оценили в ₽500 млрд

РБК05:19
ТАСС

Глава Ростуризма рассказала об убытках из-за отсутствия иностранных туристов

ТАСС05:11
Lenta.ru

Оценены потери России от закрытия границ

Lenta.ru05:45
Коммерсантъ

Потери России от закрытия границ для туристов оценили в 500 млрд рублей

Коммерсантъ03:53
Интерфакс

Ростуризм оценил в 500 млрд рублей потери от закрытия границ для иностранных туристов

Интерфакс02:31

ФК «Ростов» и «Группа Агроком» заключили мировое соглашение

«Группа Агроком» заключила мировое соглашение с ФК «Ростов», согласно которому «Агроком» идет на уступки, полностью отказываясь от возмещения со стороны футбольного клуба неустойки и начисленных процентов по договору займа, сообщает пресс-служба клуба.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону08:29

Власти Чечни вернули из Москвы более ста молодых людей на воспитание

В конце 2018 года Кадыров вернул на родину из Москвы и устроил на работу по уборке улиц Грозного молодого чеченца, который в общественном транспорте бросил банку из-под энергетика в сидящего напротив человека со словами "Ахмат – сила".
РИА Новости05:55
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«Газпром» намерен обжаловать штраф Польши за «Северный поток-2»

Штраф, как было объявлено ранее, был назначен за отказ «Газпрома» предоставить запрошенные регулятором данные по «Северному потоку — 2». Регулятор подчеркнул, что компании обязаны поддерживать с ним связь и предоставлять информацию, которая запрашивается в рамках правовых норм Евросоюза, на которых основывается польское национальное законодательство.
Новые Ведомости06:33
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Древнее ритуальное подношение инков найдено в озере Титикака

Ритуальное подношение инков в виде каменной шкатулки, где находилась лама, вырезанная из раковины спондилюса и цилиндрический предмет из слоистой золотой фольги, найдено на дне озера Титикака в Южной Америке, 4 августа сообщает Phys.org.
ИА Красная Весна03:14
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В Самарской области рассказали о возможности второй волны коронавируса

Руководитель регионального информационного центра по COVID-19 Николай Ренц ответил на вопрос о возможности второй волны подъема заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Самарской области.
SamRU.ru02:19
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