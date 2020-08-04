Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ Ростуризме оценили убытки от отсутствия иностранных туристов

Российская туриндустрия недополучила 500 млрд рублей из-за закрытия границ для въезда в Россию иностранных туристов в ситуации пандемии коронавируса. Об этом рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Читать в источнике
Комментировать40
с чего всё началось

Зарина Догузова: россиянам возместят до 20% от стоимости тура внутри страны

Куда ехать, зачем и как получить помощь от государства для этого, «АиФ» рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова. Главное — карта "Мир" Дарья Буравчикова, АиФ.ru: Зарина Валерьевна, на днях стало известно, что всем тем, кто решит отдохнуть в России, "доплатят" за поддержку отечественных курортов.
Аргументы и Факты00:01

Подробнее о событии

Оценены потери России от закрытия границ

Lenta.ru05:45

Ростуризм оценил потери отрасли за время эпидемии коронавируса в 500 млрд рублей

Эхо Москвы06:34

Ростуризм оценил в 500 млрд рублей потери от закрытия границ для иностранных туристов

Интерфакс02:31

Глава Ростуризма рассказала об убытках из-за отсутствия иностранных туристов

ТАСС05:11

Сколько денег Россия потеряла в 2020 году из-за отсутствия туристов, сообщила глава Ростуризма

Комсомольская правда04:42

Потери России от закрытия границ для туристов оценили в 500 млрд рублей

Коммерсантъ03:53

Потери от закрытия границ для иностранных туристов оценили в ₽500 млрд

РБК05:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 09:38, Ашберн
Авто

Volkswagen отзовет в России 57 автомобилей для утилизации

Немецкая компания Volkswagen отзывает в России 57 автомобилей моделей Tiguan, Touareg, Multivan, Amarok, Caddy, изготовленных в период с 2008 по 2018 годы.
Известия 09:11
Политика

Лукашенко обращается к народу Белоруссии с посланием

Российская Федерация всегда будет ближайшим союзником Белоруссии, кто бы ни стоял у власти, заявил действующий президент республики Александр Лукашенко.
Политическая Экспертиза 05:19
27
Происшествия

Следствие не установило заказчика преступления против Голунова

Следователи не установили заказчика преступления в уголовном деле против бывших полицейских, обвиняемых в превышении полномочий и фальсификации доказательств при задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Коммерсантъ 08:46
213
Общество

Айрата Мухарлямова уволили из казанского суворовского училища

Айрата Мухарлямова уволили из казанского суворовского училища. Его обвиняли в домогательствах к подросткам.
Enter 09:11
Политика

Лукашенко заявил, что задержанных россиян направили в Минск специально

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что задержанные россияне дали показания, что специально были направлены в Белоруссию.
RT на русском 06:30
708
Авто

Опубликован рейтинг нержавеющих кузовов автомобилей

Эксперты сайта "АвтоВзгляд" составили рейтинг машин, кузова которых наименее восприимчивы к коррозийным процессам.
Новые автомобили вчера в 05:01
58
Шоу-бизнес

Телеведущий Александр Гордон развелся

Российский телеведущий Александр Гордон развелся со своей четвертой супругой Нозанин Абдулвасиевой.
Газета.Ru 08:13
122
Общество

База данных участников онлайн-голосования по Конституции поступила в продажу

На тематических форумах в даркнете появилась в продаже база паспортных данных 1,1 млн участников электронного голосования по поправкам к Конституции, цена вопроса - $1,5 за одну строку, пишет "Коммерсантъ".
Интерфакс 03:20
1,4K
Экономика

Средняя месячная зарплата в России составила 35 тысяч рублей

Самый маленький показатель наблюдается в сфере сельского хозяйства и легкой промышленности, поскольку лишь 1,2% работающих могут похвастаться хорошими зарплатами.
Evo-rus.com 02:38
3,5K
Общество

Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну

Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) постановил включить Россию в «зеленый список» эпидемиологически безопасных стран, тем самым разрешая въезд в страну без дополнительных условий.
Известия 04:59
319
Общество

В РФ вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров

Газета.Ru вчера в 19:59
355
Политика

170 разыскиваемых в Белоруссии россиян уже покинули территорию страны

Прилепин полагает, что они могли направляться в третью страну. Также писатель уверен, что остальные россияне давно уже покинули Беларусь.
ГЛАС.RU 06:29
105
Происшествия

Украинскую топ-модель избили в Турции

Причину произошедшего Кирилюк не уточнила. Пляж Момо находится под Измиром.
Известия вчера в 16:09
376
Происшествия

Два человека погибли при жесткой посадке мотодельтаплана в Подмосковье

Ранее сообщалось, что один человек погиб, еще один пострадал при жесткой посадке мотодельтаплана в Можайском районе Московской области в районе 97-го километра федеральном трассы М-1.
РИА Новости 08:27
Игры

ПК-версия Horizon Zero Dawn оказалась заметно «тяжелее» консольной

3DNews 02:14
8
Общество

Более 100 родственников чиновников поступили в вузы РФ без конкурса

Более ста родственников российских чиновников поступили в вузы вне конкурса – через процедуру так называемого целевого набора.
9111.ru 06:24
123
Общество

Воробьёв пообещал Путину решить проблему обманутых дольщиков

Москва, 4 августа 2020, 13:57 — REGNUM Проблему обманутых дольщиков в Московской области планируется решить за три года.
REGNUM 06:57
35
Политика

25 лет назад талибы захватили Ил-76 с российским экипажем

3 августа 1996 года российский транспортный самолет Ил-76 компании "Аэростан" с грузом боеприпасов на борту был захвачен талибами над Афганистаном.
Газета.Ru вчера в 03:44
5
Футбол

Глушаков объявил об уходе из «Ахмата»

Евро-футбол.ру 09:34
Политика

Лукашенко пообещал дать «самый жесткий отпор» протестующим белорусам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал пресекать в стране несанкционированные акции протеста самым жестким образом.
Московский Комсомолец 07:35
1
Экономика

Акционеры ритейлера «Мария-Ра» выкупают здание Мещанинова подворья

«Первый» принадлежит совладельцам одного из крупнейших сибирских ритейлеров – «Мария-Ра» – Евгению, Алле и Галине Ракшиным.
Ведомости вчера в 08:06
Общество

Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа

В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали о том, что после 5 августа граждане смогут получить единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Цензуры.Нет 07:58
157
Происшествия

В Крыму семилетняя девочка спасла упавшего в бассейн мальчика

Власти Крыма наградят семилетнюю Дарью из Тулы, которая спасла упавшего в бассейн отеля 5-летнего мальчика, не умеющего плавать.
ТАСС 08:17
31
Общество

Власти Чечни вернули из Москвы более ста молодых людей на воспитание

РИА Новости 05:55
118
Здоровье

Кабмин РФ увеличил льготникам выплаты на лекарства

До 886 рублей повысило правительство России затраты на лекарства для льготников.
Новый Век 03:10
11
Происшествия

Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде

На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Интерфакс вчера в 08:32
109
Происшествия

Троих моряков нашли на необитаемом острове благодаря надписи на песке

Трех моряков нашли на необитаемом острове в Микронезии благодаря огромной надписи SOS на песке. Об этом сообщает Минобороны Австралии.
Lenta.ru 04:22
46
Экономика

Часть россиян в августе получит субсидию в размере 15 тысяч рублей

Россиянам напомнили, что до 15 августа текущего года необходимо подать заявку на получение субсидии, минимальный размер которой составит 15 тысяч рублей.
NewInform 04:54
Происшествия

СК показал видео следственного эксперимента с женой убитого рэпера

РБК 04:05
19
Экономика

Минфин перечислил регионам второй транш поддержки на 100 млрд рублей

По распоряжению правительства Минфин перечислил второй транш поддержки 69 регионам на 100 млрд рублей.
Российская газета вчера в 02:24
9
Как работают Яндекс.Новости?
Главное