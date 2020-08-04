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Российская газета
Российская газета

В Ростуризме оценили убытки от отсутствия иностранных туристов

Российская туриндустрия недополучила 500 млрд рублей из-за закрытия границ для въезда в Россию иностранных туристов в ситуации пандемии коронавируса. Об этом рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.В источнике
С чего всё началось
Аргументы и Факты

Зарина Догузова: россиянам возместят до 20% от стоимости тура внутри страны

Куда ехать, зачем и как получить помощь от государства для этого, «АиФ» рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова. Главное — карта "Мир" Дарья Буравчикова, АиФ.ru: Зарина Валерьевна, на днях стало известно, что всем тем, кто решит отдохнуть в России, "доплатят" за поддержку отечественных курортов.
Аргументы и Фактывчера в 00:01
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Аргументы и Факты

Глава Ростуризма оценила потери России от отсутствия иностранных туристов

Аргументы и Фактывчера в 09:40
Эхо Москвы

Россия из-за отсутствия потока иностранных туристов потеряла около 500 миллиардов рублей

Эхо Москвывчера в 11:30
РБК

Потери от закрытия границ для иностранных туристов оценили в ₽500 млрд

РБКвчера в 05:19
RT на русском

В Ростуризме оценили потери от отсутствия иностранных туристов

RT на русскомвчера в 06:49
ТАСС

Глава Ростуризма рассказала об убытках из-за отсутствия иностранных туристов

ТАССвчера в 05:11
Коммерсантъ

Потери России от закрытия границ для туристов оценили в 500 млрд рублей

Коммерсантъвчера в 03:53
Интерфакс

Ростуризм оценил в 500 млрд рублей потери от закрытия границ для иностранных туристов

Интерфаксвчера в 02:31

Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2

Арендатор баржи-трубоукладчика "Фортуна", которая способна достроить "Северный поток — 2", не принимает и не намерен принимать участия в работах по укладке газопровода в Балтийском море, сообщает РБК.
РИА Новости19:58
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В Совфеде осудили призыв экс-депутата Рады к русскоязычному населению

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT призыв бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион к русскоязычным гражданам «паковать манатки», так как они «остались за гранью парадигмы страны».
RT на русском03:29
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Глава Минздрава Ливана назвал ситуацию в Бейруте катастрофической

Министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан сообщил, что после взрыва в порту Бейрута больницы в столице и ее окрестностях переполнены ранеными, а врачи испытывают нехватку медицинских принадлежностей.
РИА Новости04:19

Грузинский посол в Израиле: Мы предупреждали в 2008-м, что после Грузии Россия двинется дальше

Не называя причин, по которым российская армия оказалась на грузинской территории, посол заявляет, что в 2008 году Грузия «предупреждала Европу о том, что грузинская территория не станет единственной для российской агрессии», что «после Грузии Россия двинется дальше».
Военное обозрение23:52
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Онколог опроверг рост заболеваний из-за массовых КТ

Роста радиационно-индуцированных заболеваний от облучения из-за массовых компьютерных томографий (КТ), которые используют для диагностики последствий влияния на организм коронавирусной инфекции, не стоит ожидать.
Известия3 августа в 07:48

Обвиняемый в убийстве солдат в Забайкалье попросил о суде присяжных

Завершено предварительное следствие по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, застрелившего в октябре 2019 года восемь человек в воинской части в Забайкальском крае, сообщил "Интерфаксу" адвокат обвиняемого Равиль Тугушев.
Интерфакс02:51
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