Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruОценены потери России от закрытия границ

Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала о потерях России в результате закрытия границ на фоне пандемии коронавируса и отсутствия потока иностранных туристов. Соответствующие сведения она изложила в интервью «Аргументам и фактам».
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с чего всё началось

Зарина Догузова: россиянам возместят до 20% от стоимости тура внутри страны

Куда ехать, зачем и как получить помощь от государства для этого, «АиФ» рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова. Главное — карта "Мир" Дарья Буравчикова, АиФ.ru: Зарина Валерьевна, на днях стало известно, что всем тем, кто решит отдохнуть в России, "доплатят" за поддержку отечественных курортов.
Аргументы и Факты00:01

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Оценены потери России от закрытия границ

Lenta.ru05:45

Ростуризм оценил потери отрасли за время эпидемии коронавируса в 500 млрд рублей

Эхо Москвы06:34

Сколько денег Россия потеряла в 2020 году из-за отсутствия туристов, сообщила глава Ростуризма

Комсомольская правда04:42

Глава Ростуризма рассказала об убытках из-за отсутствия иностранных туристов

ТАСС05:11

Потери от закрытия границ для иностранных туристов оценили в ₽500 млрд

РБК05:19

Потери России от закрытия границ для туристов оценили в 500 млрд рублей

Коммерсантъ03:53

Ростуризм оценил в 500 млрд рублей потери от закрытия границ для иностранных туристов

Интерфакс02:31
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 08:08, Ашберн
Общество

Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа

К настоящему времени получателями выплат стали порядка 90% всех российских семей, в которых растут и воспитываются дети не младше 3 и не старше 16 лет.
Evo-rus.com 01:09
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Происшествия

В Нижнем Новгороде загорелся кузовной цех «ГАЗа»

Более 400 человек эвакуированы с Горьковского автомобильного завода в Нижнем Новгороде из-за пожара в кузовном корпусе, сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.
Интерфакс 07:57
Общество

Осужденного за шпионаж Уилана этапировали в колонию в Мордовии

Осужденный в России за шпионаж американец Пол Уилан этапирован в колонию в Мордовии, где он будет отбывать наказание.
Известия 07:26
Происшествия

Четыре человека получили ранения при стрельбе в Лос-Анджелесе

Четыре человека пострадали при стрельбе в Лос-Анджелесе, состояние двоих оценивается как критическое.
Газета.Ru 07:50
Политика

Лукашенко: в Белоруссию переброшен еще один иностранный отряд

В Белоруссию прибыл отряд иностранных наемников, который разместился на юге государства.
URA.Ru 06:57
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Политика

Лукашенко назвал «подарком криминалу» возврат к конституции 1994 года

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг предложение вернуть конституцию 1994 года, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:35
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Происшествия

Украинскую топ-модель избили в Турции

Причину произошедшего Кирилюк не уточнила. Пляж Момо находится под Измиром.
Известия вчера в 16:09
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Политика

В Белоруссии объявлена срочная 25-дневная мобилизация

Белорусские мужчины стали получать повестки о призыве на срочную мобилизацию.
Цензуры.Нет 04:55
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Происшествия

Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде

На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Интерфакс вчера в 08:32
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Общество

Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали

В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 06:23
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Армия и оружие

Шойгу подписал приказ о росте окладов у 45 тыс. военных

Министр обороны Сергей Шойгу с 1 июля приказом ввел надбавки для 45 тыс. военных, средняя сумма надбавки составит 23 тыс. руб. Об этом сообщает "Звезда" со ссылкой на выступление министра на селекторном совещании в военном ведомстве.
РБК 05:52
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Общество

Воробьёв пообещал Путину решить проблему обманутых дольщиков

Москва, 4 августа 2020, 13:57 — REGNUM Проблему обманутых дольщиков в Московской области планируется решить за три года.
REGNUM 06:57
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Политика

Польский премьер объяснил причины критики в адрес Германии и России

Проект «Северный поток–2» предполагает строительство газопровода мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии для прямых поставок газа в Европу.
Известия 05:03
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Политика

Трамп заявил об отступлении пандемии коронавируса в США

Президент США Дональд Трамп заявил об отступлении пандемии коронавируса в США. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Белом доме.
Piter.tv 01:14
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Политика

Владимир Путин наградил медалью двух жителей Коми

Двое жителей Коми удостоены государственных наград. Соответствующий указ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.
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Музыка

Искра «Электры» пробила самоизоляцию

До полной победы над пандемией далеко, но музыкальное сообщество планеты сделало к ней важный шаг – юбилейный Зальцбургский фестиваль, в этом году празднующий свое столетие, пусть в урезанном формате, но открылся 1 августа живым премьерным исполнением "Электры" Рихарда Штрауса.
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Общество

В Московской области ужесточили контроль масочного режима

В транспорте Московской области ужесточили контроль за соблюдением масочного режима.
RT на русском 08:00
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Общество

В Германии заявили о начале второй волны коронавируса

В Германии заявили о начале второй волны коронавируса – достигнутые немецким здравоохранением успехи могут быть "растрачены", считают врачи.
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Шоу-бизнес

Живой Кен впервые после 80 операций показал свое тело в бикини

Месяц назад Родриго, который теперь называет себя Джессикой, решился на увеличение ягодиц, закачав в них 9 литров филлера.
Wday.ru вчера в 09:03
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Шоу-бизнес

Ведущий Первого канала тайно развелся с молодой женой

Ведущий Первого канала Александр Гордон тайно развелся со своей молодой супругой Нозанин Абдулвасиевой.
Lenta.ru 04:22
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Знакомые Прилучного раскрыли двух любовниц актера в браке с Муцениеце

На съемочной площадке с Павлом принялась флиртовать его коллега — звезда фильма "Гоголь" Юлия Франц.
Слово и Дело 06:08
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Здоровье

Три обновленных штамма вируса гриппа придут в РФ осенью

Четыре штамма вируса гриппа типов А и В, три из которых являются обновленными, придут в РФ этой осенью 2020 года, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.
Политика Сегодня 03:26
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Общество

Москвичи оштрафованы на 210 млн руб. за отсутствие масок в транспорте

Столичные власти оштрафовали пассажиров на более чем 210 млн рублей с начала введения перчаточно-масочного режима.
Интерфакс 06:30
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Макгрегор высмеял Нурмагомедова за слова о бое с Гэтжи

Ирландский боец Конор Макгрегор резко отреагировал на высказывание российского представителя смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова о его следующем поединке.
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Трамп назвал отправку войск на Ближний Восток величайшей ошибкой США

Президент США Дональд Трамп назвал решение Белого дома отправить американских военнослужащих на Ближний Восток величайшей ошибкой в истории страны.
Газета.Ru 01:30
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Кристина Асмус подготовилась к новой свадьбе Гарика Харламова

Напомним, Кристина Асмус и Гарик Харламов в июне 2020 года объявили о разводе после семи лет брака.
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Фигурное катание

Трусова объяснила, почему ушла из группы Тутберидзе к Плющенко

РИА Новости 06:07
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Троих моряков нашли на необитаемом острове благодаря надписи на песке

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Испанский вратарь Икер Касильяс завершил карьеру

Знаменитый испанский вратарь Икер Касильяс объявил о завершении карьеры в 39 лет. В последний раз Икер выходил на поле в мае 2019 года.
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