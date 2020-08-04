Коронавирус
Российская газетаВ Ростуризме оценили убытки от отсутствия иностранных туристов
Российская туриндустрия недополучила 500 млрд рублей из-за закрытия границ для въезда в Россию иностранных туристов в ситуации пандемии коронавируса. Об этом рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
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с чего всё началось
Куда ехать, зачем и как получить помощь от государства для этого, «АиФ» рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова. Главное — карта "Мир" Дарья Буравчикова, АиФ.ru: Зарина Валерьевна, на днях стало известно, что всем тем, кто решит отдохнуть в России, "доплатят" за поддержку отечественных курортов.Аргументы и Фактывчера в 00:01
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Глава Ростуризма оценила потери России от отсутствия иностранных туристов
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Российская газета 05:31
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Центральный районный суд Челябинска на заседании в среду продлил до 10 октября меру пресечения в виде домашнего ареста, избранную бывшему главе Челябинска Евгению Тефтелеву, обвиняемому в получении взятки от представителя коммерческой организации.
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УАЗ опубликовал рендерные изображения внедорожника УАЗ «Хантер» нового поколения.
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