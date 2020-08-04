Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ Ростуризме оценили убытки от отсутствия иностранных туристов

Российская туриндустрия недополучила 500 млрд рублей из-за закрытия границ для въезда в Россию иностранных туристов в ситуации пандемии коронавируса. Об этом рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Читать в источнике
Комментировать53
с чего всё началось

Зарина Догузова: россиянам возместят до 20% от стоимости тура внутри страны

Куда ехать, зачем и как получить помощь от государства для этого, «АиФ» рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова. Главное — карта "Мир" Дарья Буравчикова, АиФ.ru: Зарина Валерьевна, на днях стало известно, что всем тем, кто решит отдохнуть в России, "доплатят" за поддержку отечественных курортов.
Аргументы и Факты00:01

Подробнее о событии

Глава Ростуризма оценила потери России от отсутствия иностранных туристов

Аргументы и Факты09:40

В Ростуризме оценили потери от отсутствия иностранных туристов

RT на русском06:49

Глава Ростуризма рассказала об убытках из-за отсутствия иностранных туристов

ТАСС05:11

Потери от закрытия границ для иностранных туристов оценили в ₽500 млрд

РБК05:19

Ростуризм оценил потери от закрытия российских границ для иностранцев

Газета.Ru05:11

Потери России от закрытия границ для туристов оценили в 500 млрд рублей

Коммерсантъ03:53

Ростуризм оценил в 500 млрд рублей потери от закрытия границ для иностранных туристов

Интерфакс02:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 10:36, Ашберн
Происшествия

В Петербурге нашли тело блогера из Таджикистана

Тело молодого гражданина Таджикистана, скончавшегося от удушения, обнаружено в квартире дома на улице Маршала Казакова в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
РИА Новости 09:58
Здоровье

Тульский губернатор передал медикам 41 новый автомобиль

REGNUM 08:41
2
Политика

Лукашенко заявил о смене братских отношений с Россией на партнерские

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия поменяла братские отношения с республикой на партнерские.
Известия 05:58
1,5K
Политика

Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБК вчера в 12:59
1,1K
Общество

Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа

В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали о том, что после 5 августа граждане смогут получить единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Цензуры.Нет 07:58
175
Футбол

ЦСКА получит более миллиарда рублей по контракту с новым спонсором

Столичный ЦСКА получит от нового генерального спонсора более одного миллиарда рублей за два года, сообщает "Коммерсантъ".
РИА Новости 04:14
2
Общество

На границе России и Белоруссии начали выдавать микропропуска

Российские пограничники на границе между Россией и Белоруссией начали выдавать въезжающим в республику россиянам своеобразные микропропуска.
Lenta.ru 09:41
19
Экономика

Минфин предложил увеличить расходы на президента и его администрацию

Минфин России предложил увеличить расходы на деятельность президента и его администрации.
Газета.Ru 08:35
3,7K
Общество

Воробьёв пообещал Путину решить проблему обманутых дольщиков

Москва, 4 августа 2020, 13:57 — REGNUM Проблему обманутых дольщиков в Московской области планируется решить за три года.
REGNUM 06:57
38
Общество

Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания

Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов.
Lenta.ru вчера в 11:07
307
Шоу-бизнес

Рита Дакота получила положительный результат теста на коронавирус

Два теста показали отрицательный результат, а другой – положительный.
Evo-rus.com 08:57
9
Общество

Суд Партизанского района Минска отказал в удовлетворении жалобы на арест Шклярова

Суд Партизанского района Минска отказал в удовлетворении жалобы на арест политтехнолога Виталия Шклярова.
Эхо Москвы 10:26
Происшествия

Следствие не установило заказчика преступления против Голунова

Коммерсантъ 08:46
330
Общество

В Москве похолодает до 15 градусов и пойдут дожди

К середине следующей неделе в Москве существенно похолодает и начнутся дожди.
Вести.Ru 09:43
5
Общество

Власти Чечни вернули из Москвы более ста молодых людей на воспитание

РИА Новости 05:55
372
Шоу-бизнес

Александр Гордон тайно развелся с четвертой женой

Вслед за громкими расставаниями Асмус и Харламова, Прилучного и Муцениеце (и ряда других персон) - еще одно, свежее: 56-летний телеведущий и режиссер Александр Гордон развелся со своей четвертой женой - таджичкой Нозанин Абдулвасиевой.
Российская газета 10:14
146
Экономика

О денонсации налогового соглашения с Кипром объявила Россия

Министерство финансов РФ сообщило о старте процедуры денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром.
Live24 06:18
1K
Кино

Студия Леонардо Ди Каприо Appian Way подписала контракт с Apple

РБК 04:48
5
Происшествия

В Крыму семилетняя девочка спасла упавшего в бассейн ребёнка

Симферополь, 4 августа 2020, 16:59 — REGNUM Семилетняя девочка спасла пятилетнего ребёнка, упавшего в бассейн, в одном из частных отелей Крыма, сообщили в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций Крыма 4 августа.
REGNUM 09:59
46
Авто

Audi назвала цены на универсал Audi A6 allroad quattro в России

Озвучены рублевые цены новинки, которые стартуют с отметки 4 миллиона 259 тысяч рублей.
Evo-rus.com 09:42
Наука

Предок коронавируса COVID-19 появился еще 70 лет назад

Live24 04:45
59
Авто

«Супер-Авто» начинает выпускать силовые бамперы для Lada 4x4

Вопрос с легитимностью установки на конкретные авто в настоящее время открыт: как следует из действующего техрегламента, такие изменения должны быть зарегистрированы в ГАИ, если они не указаны в ОТТС. © «Супер-Авто» Сколько будут стоить силовые бамперы, пока неизвестно, но, скорее всего, стоимость будет колебаться в зависимости от наличия декоративного пластика и лебёдки.
CarsWeek.ru вчера в 04:30
Общество

Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну

Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) постановил включить Россию в «зеленый список» эпидемиологически безопасных стран, тем самым разрешая въезд в страну без дополнительных условий.
Известия 04:59
345
Общество

Компания Garmin заплатила многомиллионный выкуп хакерам — Sky News

Производитель умных часов — компания Garmin заплатила вымогателям «многомиллионный выкуп» после взлома ее системы, 3 августа сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источник, называющий себя посредником этой сделки.
ИА Красная Весна 00:54
4
Культура

На канале «Спик Изи» в рамках проекта RT вышел новый выпуск

Youtube-канал "Спик Изи" в рамках проекта RT выпустил новый ролик.
СОВА 07:05
Экономика

Ростовская область собрала рекордный урожай ранних зерновых

Аграрии Ростовской области, несмотря на неблагоприятную погоду, собрали 11,68 млн тонн урожая ранних зерновых.
Известия 02:00
15
Общество

Минюст Украины анонсировал дату начала распродажи тюрем

Министр юстиции Украины Денис Малюська 6 августа официально откроет большую распродажу тюрем в стране.
Российская газета 09:46
Шоу-бизнес

Госпитализированная с инсультом Елена Кондулайнен сломала руку

"Лена шла в душ, оступилась, упала и сломала руку", — заявил источник газеты. Елена Кондулайнен родилась в 1958 году.
РИА Новости 08:22
19
Армия и оружие

Белоруссия проведет учения ВВС и ПВО

Белоруссия с 4 по 7 августа проведет первый этап оперативно-тактического учения с ВВС и войсками ПВО.
Lenta.ru 08:54
1
Футбол

Глушаков объявил об уходе из «Ахмата»

РИА Новости 09:27
Как работают Яндекс.Новости?
Главное