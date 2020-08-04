Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Российская газета
Российская газета

В Ростуризме оценили убытки от отсутствия иностранных туристов

Российская туриндустрия недополучила 500 млрд рублей из-за закрытия границ для въезда в Россию иностранных туристов в ситуации пандемии коронавируса. Об этом рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.В источнике
С чего всё началось
Аргументы и Факты

Зарина Догузова: россиянам возместят до 20% от стоимости тура внутри страны

Куда ехать, зачем и как получить помощь от государства для этого, «АиФ» рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова. Главное — карта "Мир" Дарья Буравчикова, АиФ.ru: Зарина Валерьевна, на днях стало известно, что всем тем, кто решит отдохнуть в России, "доплатят" за поддержку отечественных курортов.
Аргументы и Фактывчера в 00:01
Подробнее о событии
Аргументы и Факты

Глава Ростуризма оценила потери России от отсутствия иностранных туристов

Аргументы и Фактывчера в 09:40
Эхо Москвы

Россия из-за отсутствия потока иностранных туристов потеряла около 500 миллиардов рублей

Эхо Москвывчера в 11:30
Интерфакс

Ростуризм оценил в 500 млрд рублей потери от закрытия границ для иностранных туристов

Интерфаксвчера в 02:31
РБК

Потери от закрытия границ для иностранных туристов оценили в ₽500 млрд

РБКвчера в 05:19
ТАСС

Глава Ростуризма рассказала об убытках из-за отсутствия иностранных туристов

ТАССвчера в 05:11
Коммерсантъ

Потери России от закрытия границ для туристов оценили в 500 млрд рублей

Коммерсантъвчера в 03:53
RT на русском

В Ростуризме оценили потери от отсутствия иностранных туристов

RT на русскомвчера в 06:49

Лукашенко заявил, что задержанных россиян отправили в Минск специально

Как отметил Лукашенко, к задержанным относятся "по-человечески", поэтому они "рассказали все": в частности, по его словам, россияне дали показания о том, что их направили в Белоруссию специально.
Лукашенко заявил, что задержанных россиян отправили в Минск специально
РИА Новостивчера в 07:03
1,9K

Кравчук предложил создать делегацию для «возвращения» Крыма

Для "возвращения" Крыма Украине должна быть создана специальная группа, в которую должны войти крымские татары – заявил бывший президент Украины, представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.
Газета.Ruвчера в 14:33
103

ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,4%

Банк ВТБ с 5 августа снизил ставки по ипотеке по всей линейке базовых программам на 0,5 процентного пункта, до 7,4% годовых, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
ТАСС02:02
10

Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2

Арендатор баржи-трубоукладчика "Фортуна", которая способна достроить "Северный поток — 2", не принимает и не намерен принимать участия в работах по укладке газопровода в Балтийском море, сообщает РБК.
РИА Новости19:58
585

Россия сняла запрет на безвизовый въезд иностранцев для командировок

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о снятии ограничений на безвизовый въезд в Россию иностранцев для краткосрочных командировок, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости02:21
23

В ОП предложили увеличить скидки на услуги ЖКХ для многодетных семей

Председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец предложила правительству поднять минимальную скидку для многодетных семей на оплату услуг ЖКХ до 50%.
РБК01:55
148