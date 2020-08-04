Куда ехать, зачем и как получить помощь от государства для этого, «АиФ» рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова. Главное — карта "Мир" Дарья Буравчикова, АиФ.ru: Зарина Валерьевна, на днях стало известно, что всем тем, кто решит отдохнуть в России, "доплатят" за поддержку отечественных курортов.

с чего всё началось

Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала об убытках России из-за закрытия границ и отсутствия потока иностранных туристов на фоне пандемии.

В Ростуризме оценили убытки от отсутствия иностранных туристов

Политика Жириновский заявил о риске военного мятежа в Белоруссии В случае победы на президентских выборах в Белоруссии действующего главы республики Александра Лукашенко существует риск военного мятежа, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. 18

Фигурное катание Трусова объяснила, почему ушла из группы Тутберидзе к Плющенко В мае фигуристка ушла от Тутберидзе и стала заниматься в академии Евгения Плющенко.

Политика Лукашенко заявил о попытке организовать бойню в центре Минска Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня заявил о попытке организовать бойню в центре Минска и миллиардных ресурсах на дестабилизацию ситуации в преддверии президентских выборов. 12

Технологии Virgin Galactic начала разработку гражданского сверхзвукового самолета Компании уже подписали меморандум о взаимопонимании. Ожидается, что новый самолет будет вмещать на борт до 19 пассажиров. 24

Футбол Джанаев подвёл итоги сезона для «Сочи» Вратарь «Сочи» Сослан Джанаев оценил дебютный сезон клуба в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Экономика Впервые в истории цена на золото поднялась выше $2000 за унцию Ряд специалистов ранее поделились предположениями, что золото может подняться в цене выше доллара и стать альтернативой для инвесторов.

Армия и оружие Шойгу подписал приказ о росте окладов у 45 тыс. военных Министр обороны Сергей Шойгу с 1 июля приказом ввел надбавки для 45 тыс. военных, средняя сумма надбавки составит 23 тыс. руб. Об этом сообщает "Звезда" со ссылкой на выступление министра на селекторном совещании в военном ведомстве. 673

Общество ФАС увидела нарушение в продаже авиабилетов по закрытым направлениям Продажа авиабилетов в страны, с которыми у России приостановлено авиасообщение, может нарушать права граждан РФ, считают в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России.

Экономика Die Welt (Германия): самая могущественная женщина России должна спасти Путина от рецессии (Die Welt) Как позднее в разговоре с нашим корреспондентом рассказал один добрый знакомый Набиуллиной, это был своеобразный знак унижения, потому что Путин якобы хотел показать, кто в доме под названием «Россия» хозяин.

Политика Фонд «Либеральная миссия» оценил последствия реформы Основного закона Фонд «Либеральная миссия» оценил последствия реформы Основного закона Фонд «Либеральная миссия» опубликовал доклад «Новая (не)легитимность», посвященный итогам и вероятным последствиям общероссийского голосования по конституционным поправкам. 2

Общество Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов. 307

Происшествия В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где предположительно произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в министерстве культуры и туризма Турции. 395