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РИА НовостиРИА НовостиВ Ростуризме оценили убытки от отсутствия иностранных туристов

Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала об убытках России из-за закрытия границ и отсутствия потока иностранных туристов на фоне пандемии.
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с чего всё началось

Зарина Догузова: россиянам возместят до 20% от стоимости тура внутри страны

Куда ехать, зачем и как получить помощь от государства для этого, «АиФ» рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова. Главное — карта "Мир" Дарья Буравчикова, АиФ.ru: Зарина Валерьевна, на днях стало известно, что всем тем, кто решит отдохнуть в России, "доплатят" за поддержку отечественных курортов.
Аргументы и Факты00:01

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Глава Ростуризма оценила потери России от отсутствия иностранных туристов

Аргументы и Факты09:40

Ростуризм оценил в 500 млрд рублей потери от закрытия границ для иностранных туристов

Интерфакс02:31

В Ростуризме оценили потери от отсутствия иностранных туристов

RT на русском06:49

Потери от закрытия границ для иностранных туристов оценили в ₽500 млрд

РБК05:19

Глава Ростуризма рассказала об убытках из-за отсутствия иностранных туристов

ТАСС05:11

Потери России от закрытия границ для туристов оценили в 500 млрд рублей

Коммерсантъ03:53

В Ростуризме оценили убытки от отсутствия иностранных туристов

РИА Новости08:42
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 12:07, Ашберн
Происшествия

В порту Бейрута произошли два взрыва

Интерфакс 11:55
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Финансы

Что поможет опустить курс доллара до 68 рублей

Дмитрий Бабин: Если котировки Brent поднимутся выше 50 долларов за баррель и закрепятся над этим уровнем, тогда доллар способен вернуться к курсу в 70 рублей.
Российская газета вчера в 23:00
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Происшествия

В Петербурге нашли тело блогера из Таджикистана

Тело молодого гражданина Таджикистана, скончавшегося от удушения, обнаружено в квартире дома на улице Маршала Казакова в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
РИА Новости 09:58
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Шоу-бизнес

Шнуров возглавил рейтинг богатейших звёзд России по версии Forbes

Вестник 01:30
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Общество

Audi принес извинения за использование ребенка в рекламе автомобиля

РЕН ТВ 10:45
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Происшествия

Арестован обвиняемый в убийстве двух милиционеров в Москве в 1995 году

Чертановский районный суд арестовал Олега Бабаева, обвиняемого в убийстве двух сотрудников милиции в столице в 1995 году, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.
Москва 24 11:22
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Политика

Эксперт прокомментировал послание Лукашенко к белорусскому народу

Выступление длилось полтора часа. Президент Лукашенко выступил с посланием белорусскому народу и Национальному Собранию РБ.
Piter.tv 10:17
Экономика

Цена на золото превысила $2000 за унцию, обновив исторический максимум

Нью-Йорк, США, 4 августа 2020, 18:41 — REGNUM Цена на золото во вторник, 5 августа, достигла рекордного за всю историю показателя, превысив две тысячи долларов за тройскую унцию.
REGNUM 11:41
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Политика

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Как сообщало ИА REGNUM, глава США ранее потребовал, чтобы китайская соцсеть TikTok до 15 сентября была продана одной из американских компаний.
REGNUM 07:21
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Авто

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Российский офис немецкого бренда проведен отзывную кампанию, которая затрагивает в общей сложности 57 автомобилей.
Газета DAILY 12:00
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Происшествия

Опубликованы новые записи задержания Джорджа Флойда

REGNUM 04:23
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Общество

В Москве похолодает до 15 градусов и пойдут дожди

К середине следующей недели в Москве существенно похолодает и начнутся дожди.
Вести.Ru 09:43
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Политика

В Госдуме ответили на слова Лукашенко о «пожаре до Владивостока»

Сегодня белорусский лидер выступил с посланием и заявил, что если в стране произойдет дестабилизация обстановки, то «будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело».
РБК 09:08
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Экономика

Экономист дал прогноз по ситуации на финансовых рынках

Экономист Владислав Жуковский дал прогноз по ситуации на финансовых рынках.
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Общество

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Производитель умных часов — компания Garmin заплатила вымогателям «многомиллионный выкуп» после взлома ее системы, 3 августа сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источник, называющий себя посредником этой сделки.
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Происшествия

В багаже пассажирки аэропорта в Мюнхене нашли кости ее покойного мужа

Сотрудники службы безопасности в аэропорту немецкого Мюнхена нашли в багаже одной из пассажирок останки ее умершего мужа.
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Кравчук допустил создание свободной экономической зоны в Донбассе

В конце июля в интервью ряду украинских СМИ Кравчук уже заявлял о готовности идти на компромиссы в вопросе разрешения конфликта на юго-востоке страны, а также о возможном создании в Донбассе свободной экономической зоны.
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Как сообщает «КП», приглашенный артист Кирилл Сафонов и вовсе не хочет работать с Чулпан Хаматовой в спектакле «Двое на качелях».
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Происшествия

В Петербурге оштрафовали двух выпускников за нарушения на ЕГЭ

Санкт-Петербург, 4 августа 2020, 17:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге мировые суды вынесли решения по административным правонарушениям двум выпускникам, сдававшим ЕГЭ.
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Общество

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Минск пообещал принять меры в случае угрозы государственности

Власти Белоруссии будут вынуждены принимать адекватные меры реагирования в случае появления угрозы государственности страны, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей.
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О денонсации налогового соглашения с Кипром объявила Россия

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В Италии назвали реальное число заболевших коронавирусом

Различие в оценках связано с тем, что до сих пор в Италии данные о заразившихся поступали только по итогам тестов на коронавирус.
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Общество

Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа

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