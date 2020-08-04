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РИА НовостиРИА НовостиВ Ростуризме оценили убытки от отсутствия иностранных туристов

Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала об убытках России из-за закрытия границ и отсутствия потока иностранных туристов на фоне пандемии.
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Зарина Догузова: россиянам возместят до 20% от стоимости тура внутри страны

Куда ехать, зачем и как получить помощь от государства для этого, «АиФ» рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова. Главное — карта "Мир" Дарья Буравчикова, АиФ.ru: Зарина Валерьевна, на днях стало известно, что всем тем, кто решит отдохнуть в России, "доплатят" за поддержку отечественных курортов.
Аргументы и Факты00:01

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Глава Ростуризма оценила потери России от отсутствия иностранных туристов

Аргументы и Факты09:40

Ростуризм оценил в 500 млрд рублей потери от закрытия границ для иностранных туристов

Интерфакс02:31

В Ростуризме оценили потери от отсутствия иностранных туристов

RT на русском06:49

Потери от закрытия границ для иностранных туристов оценили в ₽500 млрд

РБК05:19

Глава Ростуризма рассказала об убытках из-за отсутствия иностранных туристов

ТАСС05:11

Потери России от закрытия границ для туристов оценили в 500 млрд рублей

Коммерсантъ03:53

В Ростуризме оценили убытки от отсутствия иностранных туристов

РИА Новости08:42
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 13:08, Ашберн
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Происшествия

На границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов

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В Германии и Эстонии заявили о начале второй волны коронавируса

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РБК 10:52
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Политика

Кравчук ответил на критику из-за выступления на российском ТВ

Первый украинский президент, представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что, выступая на российских телеканалах, защищает интересы Украины.
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В селе под Симферополем введен режим ЧС из-за пересыхания скважины

Российская газета 10:14
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Lenta.ru 12:44
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Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов.
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Экономика

Бюджетные вложения в магистраль до Петербурга набирают скорость

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Коммерсантъ вчера в 18:13
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Общество

В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание

RT на русском 10:29
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Политика

Польский премьер объяснил причины критики в адрес Германии и России

Проект «Северный поток–2» предполагает строительство газопровода мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии для прямых поставок газа в Европу.
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Политика

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Арестован обвиняемый в убийстве двух милиционеров в Москве в 1995 году

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Против четырех адвокатов Сафронова могут возбудить дисциплинарные дела

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Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа

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Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ

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