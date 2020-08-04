Коронавирус
РИА НовостиВ Ростуризме оценили убытки от отсутствия иностранных туристов
Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала об убытках России из-за закрытия границ и отсутствия потока иностранных туристов на фоне пандемии.
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с чего всё началось
Куда ехать, зачем и как получить помощь от государства для этого, «АиФ» рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова. Главное — карта "Мир" Дарья Буравчикова, АиФ.ru: Зарина Валерьевна, на днях стало известно, что всем тем, кто решит отдохнуть в России, "доплатят" за поддержку отечественных курортов.Аргументы и Факты00:01
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Дело сестер Хачатурян будет рассмотрено судом присяжных
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В Петербурге нашли тело блогера из Таджикистана
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Телеведущий Александр Гордон тайно развелся со своей четвертой женой Нозанин Абдулвасиевой после шести лет брака.
Газета.Ru 11:23
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Бюджетные вложения в магистраль до Петербурга набирают скорость
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RT на русском 10:29
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Проект «Северный поток–2» предполагает строительство газопровода мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии для прямых поставок газа в Европу.
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Чертановский районный суд арестовал Олега Бабаева, обвиняемого в убийстве двух сотрудников милиции в столице в 1995 году, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.
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Управление министерства юстиции России по Москве обратилось в столичную адвокатскую палату с просьбой возбудить дисциплинарные производства в отношении четырех адвокатов советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова за отказ давать подписки о неразглашении, рассказал РИА Новости адвокат Иван Павлов.
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Следы злокачественной опухоли костной ткани удалось найти на берцовой кости трехрогого динозавра, чьи останки были обнаружены на территории Канады.
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Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
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Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ
Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
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