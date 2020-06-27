В Ростуризме подтвердили изменение правил приема туристов

При заселении в санатории туристам больше не потребуется предоставлять справку об отсутствии коронавирусной инфекции. Об этом в субботу, 27 июня, сообщили в пресс-службе Ростуризма. Изменение было внесено в рамках договоренности Федерального агентства по туризму и Роспотребнадзора.