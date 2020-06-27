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В Ростуризме подтвердили изменение правил приема туристов

При заселении в санатории туристам больше не потребуется предоставлять справку об отсутствии коронавирусной инфекции. Об этом в субботу, 27 июня, сообщили в пресс-службе Ростуризма. Изменение было внесено в рамках договоренности Федерального агентства по туризму и Роспотребнадзора.В источнике
С чего всё началось
Согласно обновленным рекомендациям Роспотребнадзора, теперь вместо справки об отрицательном тесте на коронавирус отдыхающие должны представить документ об отсутствии контакта с больным COVID-19 в последние две недели.
РИА Новости07:04
Подробнее о событии

В Ростуризме подтвердили изменение правил приема туристов

Известия12:11

Отмена зарубежных туров, новый максимум заражений в США. Главное о коронавирусе за 27 июня

ТАСС10:53

Утверждены стандарты безопасности для санаторно-курортных учреждений

Новости Калининского района Санкт-Петербурга25 июня в 05:09

Санатории изменят правила приема туристов на фоне коронавируса

РИА Новости07:04

Роспотребнадзор изменил рекомендации для санаториев

Эхо Москвы06:08

Роспотребнадзор отменил справки об отсутствии COVID-19 для санаториев

РБК04:25

Что известно о новых правилах работы санаториев на фоне COVID-19

RT на русском09:00
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Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова

26 июня адвокат актера Эльман Пашаев сообщил телеканалу "360", что потерпевшая сторона требует "космические суммы" в качестве компенсации — 100 – 150 млн руб. Ранее Пашаев говорил, что сумма компенсации от Ефремова для семьи Сергея Захарова может составить около 1 – 1,5 млн руб. ДТП с участием Ефремова произошло на Садовом кольце вечером 8 июня.
Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова
РБКвчера в 14:38
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Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»

Пользователи социальных сетей раскрыли личность американского полицейского с татуировкой со словом "Россия", который обеспечивал вместе с коллегами безопасность во время протестов в Техасе.
Российская газета02:56
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NYT: США обвинили РФ в причастности к убийствам американских военных

В статье утверждается, что боевикам, связанным с радикальным движением «Талибан» (организация запрещена в России), Россия будто бы предлагала за вознаграждение убивать военных из западной коалиции.
REGNUM00:59
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Совфед: с 1 июля индексацию пенсий вернут опекунам и попечителям

С 1 июля пенсии граждан, которые являются опекунами и попечителями, будут проиндексированы, сообщила заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.
Политика Сегодня11:48
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В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»

В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru06:22
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В Астрахани матери замурованного в бетон ребенка предъявлено обвинение

Женщине, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого было найдено замурованным в бетон, предъявлено обвинение в его убийстве, пишет следственное управление СК по области.
Газета.Ruвчера в 09:44
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Кузнецова оценила ситуацию с оправданием отца-насильника в Татарстане

Для защиты прав и интересов ребенка омбудсмен подключила уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан, прошли, как отмечается в сообщении, необходимые переговоры и сделаны запросы.
РИА Новости12:26
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