В Ростуризме подтвердили изменение правил приема туристов
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При заселении в санатории туристам больше не потребуется предоставлять справку об отсутствии коронавирусной инфекции. Об этом в субботу, 27 июня, сообщили в пресс-службе Ростуризма. Изменение было внесено в рамках договоренности Федерального агентства по туризму и Роспотребнадзора.В источнике
С чего всё началось
Согласно обновленным рекомендациям Роспотребнадзора, теперь вместо справки об отрицательном тесте на коронавирус отдыхающие должны представить документ об отсутствии контакта с больным COVID-19 в последние две недели.
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Утверждены стандарты безопасности для санаторно-курортных учреждений
Новости Калининского района Санкт-Петербурга25 июня в 05:09