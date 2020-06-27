Коронавирус
ИзвестияВ Ростуризме подтвердили изменение правил приема туристов
При заселении в санатории туристам больше не потребуется предоставлять справку об отсутствии коронавирусной инфекции. Об этом в субботу, 27 июня, сообщили в пресс-службе Ростуризма. Изменение было внесено в рамках договоренности Федерального агентства по туризму и Роспотребнадзора.
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с чего всё началось
Согласно обновленным рекомендациям Роспотребнадзора, теперь вместо справки об отрицательном тесте на коронавирус отдыхающие должны представить документ об отсутствии контакта с больным COVID-19 в последние две недели.РИА Новости07:04
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Ростуризм допустил отмену справок об отсутствии COVID-19 для санаториев
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