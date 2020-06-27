с чего всё началось

При заселении в санатории туристам больше не потребуется предоставлять справку об отсутствии коронавирусной инфекции. Об этом в субботу, 27 июня, сообщили в пресс-службе Ростуризма. Изменение было внесено в рамках договоренности Федерального агентства по туризму и Роспотребнадзора.

Происшествия Епархия прокомментировала жалобы Собчак на нападение в монастыре «Епархия с первого дня просила журналистов не нагнетать ситуацию, поскольку в Среднеуральском монастыре сегодня сложилась духовно нездоровая обстановка», — сообщили в пресс-службе. 3,8K

Общество Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12°C, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. 367

Политика В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук» В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук». 179

Футбол Немецкий легионер «Динамо» рассказал, чем его удивила Россия Немецкий футболист московского "Динамо" Максимилиан Филипп рассказал, чем его поразила Россия после переезда из Германии.

Происшествия Кузнецова оценила ситуацию с оправданием отца-насильника в Татарстане Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова знает о ситуации, произошедшей в Татарстане, где отца малолетней девочки оправдали по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении его дочери, омбудсмен держит вопрос на контроле, сообщили РИА Новости в пресс-службе уполномоченного. 6

Наука Американского саблезубого сумчатого тигра исключили из хищников Саблезубый тигр Thylacosmilus atrox, чьи останки обнаружили на территории современной Аргентины, видимо, не убивал добычу, а был падальщиком, сообщается в PeerJ. 11

Общество Адвокат заявил, что Ефремов отрекся от оппозиции Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер попросил от его имени сделать заявление о смертельном ДТП. 668

Спорт Минспорта предложило ограничить отъезд молодежи за границу Министерство спорта РФ подготовило поправки, которые обяжут российских спортсменов, не достигших возраста 23 лет, оплачивать расходы воспитавших их спортивных организаций в случае перехода в зарубежную команду.

Общество Названы тревожные симптомы после вакцинации от коронавируса Как пояснил ученый, легкой реакцией организма на вакцину может считаться повышение температуры до 37,5 градуса, нормальной средней реакцией – до 38,5 градуса. 518

Политика Меркель призвала Европу готовиться к миру без лидерства США Европе нужно всерьез задуматься о новой реальности, в которой США могут не стремиться, как раньше, занять место мирового лидера, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в опубликованном 26 июня интервью ряду европейских газет, в том числе The Guardian. 982

Политика МИД опроверг причастность России к убийствам военных США в Афганистане МИД РФ назвал вбросом сообщения о том, что российская военная разведка причастна к заказным убийствам военнослужащих США в Афганистане.