Июнь уйдет на мягкий старт и на подготовку к началу полноценного курортного сезона с 1 июля, добавила Догузова. Как уточнила глава Ростуризма, с 1 июня стартовал первый этап выхода гостинично-туристской отрасли из карантинных мер.

В Ростуризме рассчитывают на полноценный старт турсезона с 1 июля

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