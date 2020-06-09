Путешествия
Российская газетаВ Ростуризме рассчитывают на полноценный старт турсезона с 1 июля
Июнь уйдет на мягкий старт и на подготовку к началу полноценного курортного сезона с 1 июля, добавила Догузова. Как уточнила глава Ростуризма, с 1 июня стартовал первый этап выхода гостинично-туристской отрасли из карантинных мер.
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Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 10:14, Ашберн
Общество
Путин поручил продлить выплаты пособия по безработице
Как следует из документа, необходимо обеспечить продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на 3 месяца гражданам, зарегистрированным в службе занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта 2020 года.
Smolnarod.ru вчера в 09:37
Экономика
Власти готовят для российских пенсионеров две новые льготы
Российские пенсионеры смогут получать две новые льготы. В Госдуму поступили соответствующие законопроекты.
IrkutskMedia 05:22
Происшествия
Михаил Ефремов признал вину после смертельного ДТП
РИА Новости 04:42
Общество
Собянин отменил самоизоляцию, пропуска и график прогулок
Режим самоизоляции и пропускная система в Москве отменяются с 9 июня. Об этом в своем блоге заявил мэр Сергей Собянин.
Российская газета вчера в 07:23
Происшествия
Блогера Гусейна Гасанова лишили водительских прав
Газета.Ru 10:01
Общество
В России предложили платить работникам 150 рублей в час
В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru 07 июня в 21:14
Общество
Крым с 15 июня отменит самоизоляцию для приезжих из других регионов
С 15 июня в Крыму будет полностью снят режим самоизоляции, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице «В контакте».
Ведомости 09:33
Экономика
Все больше донских предпринимателей могут заплатить налоги позже
Для индивидуальных предпринимателей, которые должны заплатить налог на доходы физлиц до 15 июля, действует отсрочка до 15 октября.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) вчера в 08:22
Технологии
МТС предложила абонентам виртуальные телефонные номера
Абоненты МТС теперь могут подключить до пяти дополнительных виртуальных номеров без явки в офис оператора и покупки sim-карт.
Ведомости вчера в 17:04
Происшествия
В семье погибшего в ДТП с Ефремовым произошла еще одна трагедия
В родном селе Сергея Захарова, погибшего в пьяном ДТП с актером Ефремовым, рассказали еще об одной трагедии в этой семье.
РЕН ТВ 07:09
Общество
Минпромторг предлагает запретить до 2022 года госзакупки медицинских масок за рубежом
Минпромторг РФ предлагает запретить до конца 2021 года закупки медицинских масок за рубежом для государственных и муниципальных нужд, а также для обороны и безопасности страны.
ТАСС 08:49
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 27 копеек — до 68,47 рубля. Курс евро поднялся на 17 копеек и составил 77,20 рубля.
RT на русском 03:02
Футбол
ЦСКА отложил идею с подписанием Лава
Московский ЦСКА отложил идею с трансфером бразильского нападающего Вагнера Лава, сообщает "РБК Спорт".
Газета.Ru 09:37
Общество
«Госуслуги» запустили сервис для выплат на сирот и инвалидов
"Госуслуги" запустили сервис для подачи заявления на выплаты на сирот и инвалидов.
Pravda.Ru 03:39
Происшествия
Жена Ефремова рассказала о сложном периоде в жизни актера
Жена артиста Софья Кругликова в интервью МК рассказала, что у супруга был сложный период, во время которого он употреблял спиртное.
Политическая Экспертиза 08:42
Общество
Губернатор Подмосковья Воробьев анонсировал снятие ограничений
План по дальнейшему смягчению ограничений, введенных из-за коронавируса, в Московской области подготовят к концу недели.
Mockva.ru 08:42
Шоу-бизнес
Звезда «Уральских пельменей» назвала ключевую причину ухода из шоу
Актриса Юлия Михалкова назвала ключевую причину ухода из шоу "Уральские пельмени".
РИА Новости 07:24
Кино
Сериал «Сваты» покинула актриса Инна Королева
Просто работа над сериалом уже подходит к концу. К сожалению, из-за пандемии коронавируса пришлось сдвинуть сроки выхода нового сезона.
ToDay News Ufa вчера в 10:21
Здоровье
Коронавирус подтвердился у 220 человек в Воронежской области
С начала эпидемии коронавирус подтвердился у 3285 человек. Из них 1699 выздоровели, 19 пациентов спасти не удалось.
Воронежский городской портал 03:06
Здоровье
В Ивановской области за неделю резко выросло число больных пневмонией
Иваново, 8 июня 2020, 12:21 — REGNUM Число тяжёлых случаев и случаев средней тяжести среди пациентов с положительными тестами на коронавирус выросло в Ивановской области.
REGNUM вчера в 05:21
Общество
Медведев заявил об уменьшении числа преступлений в России
За последние пять месяцев количество преступлений по России в целом уменьшилось, хотя показатели зависят в том числе и от региона, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
РИА Новости 09:47
Шоу-бизнес
Бойфренд дочки Ивана Урганта принес извинения всем, кого он обидел
Остался ли доволен подобными извинениями Иван Ургант пока неизвестно.
Телепрограмма 07 июня в 13:43
Политика
Песков прокомментировал передачу Михалкова о чипировании
Президент РФ Владимир Путин ознакомился с ситуацией вокруг передачи режиссёра Никиты Михалкова, которая была посвящена чипированию населения.
News.ru вчера в 15:05
Общество
Правительство смягчило порядок въезда и выезда из России
Въезд иностранцам в страну разрешат только для ведения медицинской практики и ухода за родственниками.
РИА Новости вчера в 20:36
Общество
Попова надеется, что 1 сентября дети вернутся в школу
РИА Новости 07:38
Общество
В ХМАО продлили режим самоизоляции до 23 июня
Губернатор Югры Наталья Комарова заявила о продлении режима самоизоляции в регионе до 23 июня.
RT на русском 08:56
Политика
Пушков высмеял американского историка из-за слов о расизме в России
Член Совета Федерации Алексей Пушков высмеял декана факультета афроамериканских исследований Принстонского университета Эдди Глода из-за слов о расизме в России.
Piter.tv 03:33
Экономика
Рынок смартфонов в России почти полностью восстановился в мае
Продажи смартфонов в России вернулись в мае к уровню, отмеченному в мае 2019 г. В апреле продажи рухнули почти на 30%, заявила глава телеком-сектора GfK Rus Анна Шебек.
Вести.Ru 04:18