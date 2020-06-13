Общество
РИА НовостиВ Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы
У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму. Ранее Роспотребнадзор рекомендовал не селить в один номер туристов, которые до этого не контактировали друг с другом.
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с чего всё началось
Принимать гостей отели могут с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, в том числе заселять постояльцев по одному в номере, кроме членов семей. Если в итоге в одном номере окажутся не зарегистрированные в браке пары, гостинице придется давать объяснения.Российская газетавчера в 04:00
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