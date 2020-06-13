Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы

У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму. Ранее Роспотребнадзор рекомендовал не селить в один номер туристов, которые до этого не контактировали друг с другом.
Читать в источнике
Комментировать2,5K
с чего всё началось

Как будут заселять в номера пары без штампа в паспорте

Принимать гостей отели могут с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, в том числе заселять постояльцев по одному в номере, кроме членов семей. Если в итоге в одном номере окажутся не зарегистрированные в браке пары, гостинице придется давать объяснения.
Российская газетавчера в 04:00

Подробнее о событии

Ростуризм уточнил рекомендации Роспотребнадзора по заселению в гостиницы

Аргументы и Факты14:36

В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы

РИА Новости14:34

Ростуризм ответил на сообщения о требовании свидетельства о браке при заселении в отель

ТАСС13:04

В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в отели

Известия14:00

Ростуризм: Отели не станут требовать свидетельства о браке у постояльцев

Российская газета14:35

Ростуризм пообещал, что приехавшие в отпуск пары будут жить вместе

Екатеринбург Онлайн13:17

Заселяющиеся в один номер не должны будут предъявлять свидетельство о браке

News.ru13:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 16:52, Ашберн
Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Газета.Ru 06:09
4,1K
Политика

Путин рассказал о решении по взятию аэропорта Слатина в 1999 году

Президент России Владимир Путин рассказал, что у него спрашивали мнение о возможности захвата аэропорта Слатина в Косово в 1999 году.
Известия 06:33
95
Происшествия

Пропавшая во время марафона спортсменка умерла от теплового удара под Одессой

В Одессе скончалась спортсменка, которая пропала во время марафона «Ультра-Трейл Куяльник».
Регион online 16:24
Политика

В Совфеде прокомментировали заявление главы МИД Украины о «наступательной дипломатии»

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о "наступательной дипломатии" в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе.
Газета.Ru 15:23
3
Общество

В Москве умерли ещё 53 пациента с коронавирусом

«В Москве скончались 53 пациента, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском 16:09
768
Общество

СМИ рассказали о доходах Михаила Ефремова

Газета.Ru 13:45
256
Политика

Премьеру Армении бросила вызов улица

В стране прошла первая акция с требованием отставки Никола Пашиняна Премьер Армении Никол Пашинян, пришедший к власти на волне уличных протестов в 2018 году, впервые столкнулся с массовой акцией против своего правления.
Коммерсантъ 10:25
Общество

Бренд Mixit разорвал контракт с Собчак после шутки о Стасе Костюшкине

Российский бренд косметики Mixit объявил о прекращении сотрудничества с теледивой и экс-кандидатом в президенты Ксенией Собчак после неудачной шутки о Стасе Костюшкине.
iReactor 07:26
30
Общество

В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение

На одном из оптовых рынков на юге Пекина выявлено 49 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru вчера в 00:47
865
Авто

Российских водителей ждет ряд нововведений с 1 июля

В связи с новым техническим регламентом таможенного союза ввоз самосвалов справа, спецтехники, манипуляторов и седельных тягачей в категориях M2 и M3 теперь полностью запрещен.
Evo-rus.com вчера в 10:08
197
Происшествия

В Москве машина скорой помощи насмерть сбила женщину

"Сегодня на Носовихинском шоссе водитель кареты скорой помощи сбил женщину, после чего столкнулся с иномаркой", - сказал собеседник агентства.
ТАСС 15:04
111
Футбол

«Локомотив» переиграл «Тамбов» в первом матче Николича

Футболисты московского "Локомотива" одержали победу над "Тамбовом" в товарищеском матче в преддверии возобновления сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
РИА Новости 10:01
Политика

Пресс-секретарь Лукашенко сообщила о признаниях в деле Белгазпромбанка

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила, что задержанные по делу Белгазпромбанка дают признательные показания, в том числе и против бывшего руководителя банка и кандидата на президентский пост Виктора Бабарико.
Коммерсантъ 04:52
46
Игры

На разработку игры Star Citizen от поклонников собрали более $300 млн

Вашингтон, 14 июня 2020, 15:09 — REGNUM Студия Cloud Imperium Games Corporation собрала на разработку космического симулятора Star Citizen от игроков более $300 млн.
REGNUM 08:09
9
Культура

Хуаньцю шибао (Китай): настало время летних деликатесов! Но сперва дадим вам несколько полезных советов о том, как обезопасить себя (Хуаньцю шибао)

Снова настал сезон, когда повсюду едят раков, шашлык и морепродукты.
ИноСМИ 11 июня в 17:23
Шоу-бизнес

Юлия Высоцкая рассказала, как она провела время на самоизоляции

Для самоизоляции,супруги выбрали загородный дом, где проводят все свое свободное время, совершенствуя новые увлечения.
Татарстан Сегодня 03:28
1
Происшествия

Два человека погибли при стрельбе в Атланте

Два человека убиты, ранения получили пять человек, сообщил 14 июня телеканал FoxNews со ссылкой на полицию.
Известия 11:22
Происшествия

Михаил Ефремов записал видеообращение с извинениями

Piter.tv вчера в 02:17
7,7K
Политика

Польша объяснила вторжение своих военных в Чехию «недоразумением»

«Наши польские коллеги неофициально заверили нас, что этот инцидент был просто недоразумением, вызванным польскими военными без враждебного намерения, однако мы всё еще ожидаем формального заявления», — отметил представитель МИД Чехии.
Известия вчера в 15:17
240
Политика

Во Франции объявили о победе над коронавирусом и открытии границ

Президент Франции Эмманюэль Макрон в телеобращении к нации заявил о "первой победе над коронавирусом" и открытии границ.
Российская газета 15:11
12
Кино

Кинофестиваль «Зеркало» состоится в онлайн-формате

Иваново, 11 июня 2020, 11:43 — REGNUM Международный кинофестиваль «Зеркало» имени Андрея Тарковского состоится в полном объеме в запланированные ранее сроки, но в онлайн-формате.
REGNUM 11 июня в 04:43
5
Общество

В Санкт-Петербурге с 15 июня снимают часть ограничений

Санкт-Петербург, 13 июня 2020, 17:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге с 15 июня возобновляют работу парикмахерские, библиотеки, бани и ряд других организаций, деятельность которых была приостановлена из-за коронавируса.
REGNUM вчера в 10:30
377
Экономика

IKEA начала переговоры о возврате госпомощи в девяти странах

Шведский ретейлер IKEA ведет переговоры о возврате денег девяти странам, правительства которых поддержали компанию во время пандемии коронавируса, пишет Financial Times.
Forbes 10:17
1
Общество

В Москве Центральный рынок проверят на соблюдение масочного режима

Центральный рынок в Москве проверят после видео в социальных сетях с посетителями, не соблюдающими масочно-перчаточный режим и социальную дистанцию, сообщил РИА Новости глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
РИА Новости 15:33
7
Футбол

Марселу после гола «Эйбару» встал на одно колено

Защитник «Реала» Марселу забил третий гол в матче 28-го тура чемпионата Испании против «Эйбара» (3:0, перерыв).
Спорт-Экспресс 14:29
Политика

Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах

Газета.Ru 11:12
1K
Кино

Кумиру советских зрителей Гойко Митичу исполнилось 80 лет

ИА Красная Весна вчера в 12:34
22
Здоровье

Салат из помидоров и огурцов может спровоцировать опасные заболевания

Как сообщает врач-диетолог Ирина Торопыгина, средний помидор содержит в себе до трети суточной нормы витамина С. Главное вещество в помидоре – ликопин, снижающий риск раковых и сердечных заболеваний.
RuNews24.ru 06:27
15
Теннис

Джокович проиграл Краиновичу на выставочном турнире в Белграде

В своем втором матче на групповой стадии выставочного турнира Adria Tour в Белграде первая ракетка мира Новак Джокович проиграл своему сербскому соотечественнику Филипу Краиновичу.
Советский спорт 05:29
Хоккей

Илья Ковальчук снизил цену на особняк в Нью-Джерси до $ 16 млн

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук снизил цену на особняк в Нью-Джерси, информирует The Middletown Press.
Чемпионат вчера в 09:32
Как работают Яндекс.Новости?
Главное