Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы

У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму. Ранее Роспотребнадзор рекомендовал не селить в один номер туристов, которые до этого не контактировали друг с другом.
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с чего всё началось

Как будут заселять в номера пары без штампа в паспорте

Принимать гостей отели могут с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, в том числе заселять постояльцев по одному в номере, кроме членов семей. Если в итоге в одном номере окажутся не зарегистрированные в браке пары, гостинице придется давать объяснения.
Российская газетавчера в 04:00

Подробнее о событии

Ростуризм уточнил рекомендации Роспотребнадзора по заселению в гостиницы

Аргументы и Факты14:36

Роспотребнадзор объяснил свои рекомендации о заселении неженатых пар

РБК12:32

В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в отели

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Российская газета14:35

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ТАСС13:04

В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы

РИА Новости14:34

Заселяющиеся в один номер не должны будут предъявлять свидетельство о браке

News.ru13:31
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Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

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На Сахалине турист сорвался со склона в районе хребта Жданко

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Общество

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Здоровье

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Космос

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Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
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Происшествия

Семья Сергея Захарова отказалась принять извинения Ефремова

RT на русском вчера в 14:35
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Экономика

Поглощение мелких электросетевых компаний оплатят потребители

Поглощение мелких электросетевых компаний оплатят потребители Зачистка рынка от мелких частных электросетевых компаний все-таки может привести к росту сетевых тарифов выше инфляции.
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Недвижимость

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REGNUM 02:15
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СМИ: по делу Белгазпромбанка изъято около 150 картин на $20 млн

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Коммерсантъ 17:54
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Скандал между рэпером Тимати и телеведущей Ксенией Собчак разгорается нешуточный.
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Экономисты спрогнозировали, что нынешний уровень безработицы в США может сохраниться надолго или даже стать постоянным, пишет Bloomberg Economics.
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Южная Корея призвала КНДР соблюдать договоренности

В Южной Корее заявили, что правительство страны исключительно серьезно относится к охлаждению отношений с КНДР, но оба государства должны продолжать соблюдение существующих договоренностей.
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Ученые рассказали, почему волны в Южном океане станут выше

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У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира.
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