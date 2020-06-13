Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы

У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму. Ранее Роспотребнадзор рекомендовал не селить в один номер туристов, которые до этого не контактировали друг с другом.
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с чего всё началось

Как будут заселять в номера пары без штампа в паспорте

Принимать гостей отели могут с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, в том числе заселять постояльцев по одному в номере, кроме членов семей. Если в итоге в одном номере окажутся не зарегистрированные в браке пары, гостинице придется давать объяснения.
Российская газетавчера в 04:00

Подробнее о событии

Ростуризм уточнил рекомендации Роспотребнадзора по заселению в гостиницы

Аргументы и Факты14:36

В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы

РИА Новости14:34

Ростуризм ответил на сообщения о требовании свидетельства о браке при заселении в отель

ТАСС13:04

В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в отели

Известия14:00

Ростуризм: Отели не станут требовать свидетельства о браке у постояльцев

Российская газета14:35

Ростуризм пообещал, что приехавшие в отпуск пары будут жить вместе

Екатеринбург Онлайн13:17

Заселяющиеся в один номер не должны будут предъявлять свидетельство о браке

News.ru13:31
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