Здоровье

REGNUMREGNUMНа Сахалине опровергли информацию о просроченных лекарствах в облбольнице

В свою очередь, информацию о просроченных лекарствах в больнице назвали ложью и клеветой. «До боли обидно, что нас оклеветали наши коллеги», — заявила главная медсестра отделения Яния Шеревера.
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На Сахалине опровергли информацию о просроченных лекарствах в облбольнице

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ПСО: на медсестер, обратившихся на Sakh.com, жаловались пациенты

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Прокуратура Сахалина заинтересовалась больницей, где стерилизуют одноразовые инструменты

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В Росздравнадзоре Сахалина опровергают информацию о просроченных лекарствах в облбольнице

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В больнице Сахалина колют просроченные лекарства и стерилизуют одноразовые медизделия

Новый День08:13

Росздравнадзор отрицает использование просроченных лекарств в больнице

News.ru11:56

Валяются на подоконнике: просроченные лекарства вкалывают пациентам в Сахалинской больнице

Live2406:35
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Начался снос московского киноцентра «Соловей»

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Новый Jaguar F-Type официально представлен

В Великобритании прошла презентация спорткара Jaguar F-Type нового поколения.
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УЕФА утвердил состав корзин для жеребьевки Лиги наций

УЕФА утвердил состав корзин для жеребьевки Лиги наций сезона-2020/21. Список составлен на основе выступлений команд в предыдущих турнирах.
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В NASA выпустили игру — симулятор полета на SpaceX Crew Dragon

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Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
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РИА Новости вчера в 00:56
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ФАС уличила производителей стиральных порошков в двойных стандартах

Федеральная антимонопольная служба вынесла производителям стиральных порошков Ariel и Persil и шоколада Lindt предупреждения из-за того, что их товары, продающиеся в России, отличаются по качеству от таких же за рубежом.
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Друг Кокорина и Мамаева Протасовицкий рассказал про инцидент с драками

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Студент Высшей школы экономики (ВШЭ) Егор Жуков, которого обвиняют в призывах к экстремизму в рамках «дела 27 июля» о массовых беспорядках, выступил с последним словом в суде, сообщает «Новая газета».
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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр 40-летняя Ирина Слуцкая в третий раз стала мамой.
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Скабеева сообщила о телефонном разговоре с Зеленским

Телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала, что связалась по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Музей Пушкина приглашает на выставку Томаса Гейнсборо

Портреты и пейзажи прекарасно гармонируют друг с другом на картинах Томаса Гейнсборо, который в творчестве обращался и к старым мастерам, и не забывал об экспериментах.
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Судент, обучающийся в Федеральной политехнической школе Швейцарского города Лозанны, Васим Дауади сумел разгадать задачу с физическими свойствами пузырьков воздуха в воде.
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Российская фигуристка Александра Трусова не заявила тройной аксель ни в одной из программ на Финал Гран-при, сообщается на сайте Международного союза конькобежцев.
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WSJ: США задумались о переброске 14 тысяч военных на Ближний Восток

Издание Wall Street Journal опубликовало материал со ссылкой на американских официальных лиц, в котором говорится о намерении США перебросить 14 тысяч военных на Ближний Восток.
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Суд Амстердама по иску «Нафтогаза» о принудительном взыскании с «Газпрома» долга, определённого Стокгольмским арбитражем, как ожидается, вынесет решение в феврале 2020 года.
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Сергей Собянин предложил внедрить новый стандарт онкологической помощи

Москва первой в стране перешла на новые стандарты лечения людей с онкологическими заболеваниями.
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Для водителей в России введут новые штрафы с 1 января

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