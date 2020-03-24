«Рестораны, кафе, торговые комплексы огромные, за исключением залов, где торгуют продовольствием, тоже вряд ли должны функционировать в этот период», - отметил Собянин. Ожидается, что в случае принятия новых рекомендаций кафе и рестораны продолжат работать на вынос, а также с доставкой по городу.

Кафе и рестораны могут закрыться в Москве с 27 марта

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