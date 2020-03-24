Коронавирус
Моллы.RuКафе и рестораны могут закрыться в Москве с 27 марта
«Рестораны, кафе, торговые комплексы огромные, за исключением залов, где торгуют продовольствием, тоже вряд ли должны функционировать в этот период», - отметил Собянин. Ожидается, что в случае принятия новых рекомендаций кафе и рестораны продолжат работать на вынос, а также с доставкой по городу.
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В Москве могут закрыть все кафе и рестораны в выходную неделю
Общественное телевидение России25 марта в 13:40
Коронавирус: Роспотребнадзор попросил закрыть часть саратовских кафе и ресторанов
FreeNews-Volgaвчера в 06:23
Эдуард Панин: через одну-две недели в Волгограде могут закрыться все рестораны и кафе
НовостиВолгограда.рувчера в 07:46
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