Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов опроверг слухи о том, что полузащитник команды Александр Зуев сдал положительный тест на коронавирус.

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Казанский "Рубин" опроверг информацию, согласно которой тест на коронавирусную инфекцию у игрока команды Александра Зуева показал положительный результат, сообщает Sport24. Об этом проинформировал генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов.

В «Рубине» опровергли информацию о коронавирусе у Зуева

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