17 июня появилась информация, что тест полузащитника «Рубина» Александра Зуева на коронавирус оказался положительным. Однако генеральный директор казанского клуба Рустем Сайманов опроверг эти данные.

В «Рубине» опровергли коронавирус у Александра Зуева

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