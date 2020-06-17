Коронавирус
Спорт день за днемВ «Рубине» опровергли коронавирус у Александра Зуева
17 июня появилась информация, что тест полузащитника «Рубина» Александра Зуева на коронавирус оказался положительным. Однако генеральный директор казанского клуба Рустем Сайманов опроверг эти данные.
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Армия и оружие
США разработали стратегию обороны в космосе
Замдиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев, раскритиковав планы США по закреплению права право американцев на освоение космоса, сообщил, что попытки присвоить себе территории других планет препятствуют установлению плодотворного взаимодействия государств "Угрозой" со стороны России обеспокоились не только Штаты, но и страны-участницы НАТО.
Комсомольская правда 14:43
Общество
Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам
Адвокат актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что представитель потерпевших не позволяет им вступить в переговоры по сложившейся ситуации.
Известия 15:18
Авто
Buick показал Envision S и Velite 7 для китайского рынка
Паркетник Buick Envision второго поколения в конце мая был представлен в США без каких-либо характеристик.
Драйв 06:40
Кино
Энн Хэтэуэй и Роберт Де Ниро устроят «Время Армагеддона»
ИА InterMedia 05:41
Энергетика
Цена нефти Brent превысила $40 за баррель
Августовский фьючерс на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE подорожал на 0,61% до $40,02 за баррель впервые с 11 июня.
Газета.Ru вчера в 04:58
Общество
Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости 10:47
Футбол
В ЦСКА рассказали о состоянии травмированного Дзагоева
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев продолжает восстанавливаться после полученной мышечной травмы правого бедра, сообщает пресс-служба армейцев.
Спорт-Экспресс 10:07
Игры
«Халк словно с Nintendo 64»: пользователи раскритиковали дизайн персонажей в Marvel’s Avengers
К посту сценарист прикрепил скриншот из Marvel’s Avengers, который демонстрирует Халка, Тора, Железного человека, Чёрную вдову и Мисс Марвел (Камалу Кан).
3DNews 14:39
Общество
Мишустин отменил меню времен СССР в самолетах
Премьер-министр России Михаил Мишустин отменил приказ от 1988 года, устанавливающий меню в самолетах, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:41
Общество
Попова: через месяц число больных COVID-19 достигнет минимума
Москва, 17 июня 2020, 22:48 — REGNUM Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова считает, что через месяц в стране будет достигнуто минимальное число зараженных коронавирусом SARS-CoV-2.
REGNUM 15:48
Происшествия
Внука экс-губернатора Ишаева госпитализировали после ДТП
Игоря Ишаева, внука экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, госпитализировали после ДТП, которое он спровоцировал в Москве, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав.
Известия 15:46
Игры
На Amazon появилась цена и дата выхода Sony PlayStation 5
Напомним, внешность PlayStation 5 была раскрыта несколько дней назад, когда компания Sony показала две версии консоли, где одна с оптическим приводом, а вторая без него.
Astera вчера в 09:25
Общество
Дуров обвинил Facebook и Instagram в мошенничестве
Компании Facebook и Instagram зарабатывают на рекламе мошеннических схем, которые запускаются якобы от имени основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.
Известия 14:06
Наука
Колибри могут видеть цвета, неизвестные человеку
По мнению исследователей, восприятие птицами неспектральных цветов оказывает им большую помощь в различных ситуациях, включая защиту от хищников, поиск партнеров для спаривания, а также для пищи.
Evo-rus.com вчера в 08:56
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал покупку особняка за 55 миллионов долларов
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин опроверг распространившиеся в Сети слухи о покупке загородного дома на Рублевке стоимостью 55 миллионов долларов.
Политическая Экспертиза 13:13
Транспорт
Москвичам предложили работать с 6 утра
Заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов предложил начинать трудовой день в более широком временном интервале — с 6-7 утра и до полудня.
Мослента вчера в 07:59
Энергетика
Бензин в России рекордно подорожал
Бензин Аи-95 рекордно подорожал на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи 17 июня, свидетельствуют данные площадки.
Lenta.ru 10:24
Происшествия
Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
РИА Новости вчера в 06:40
Игры
Опубликованы 12 минут геймплея «ремейка» Fallout 3 на движке Fallout 4
REGNUM вчера в 20:37
Наука
Ученые раскрыли еще один механизм передачи коронавируса
РИА Новости 12:38
Экономика
Треть российских компаний отказались от господдержки
Около трети российских компаний отказалось от государственной поддержки.
РБК 01:10
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль за туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
Происшествия
Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова
Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета 15 июня в 16:11
Фигурное катание
Плющенко заявил, что Трусова хотела перейти к нему ещё два года назад
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что отец Александры Трусовой общался с ним относительно возможного перехода ещё в 2018 году.
RT на русском 15:08
Общество
Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании
Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru вчера в 12:51
Политика
На Украине заявили о демонтаже «Газпромом» труб для транзита
Российский холдинг «Газпром» начал демонтаж труб для транзита газа через Украину.
Известия вчера в 10:49
Фигурное катание
Стало известно о беременности фигуристки Юлии Липницкой
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Юлия Липницкая беременна и совсем скоро родит первенца.
Аргументы недели вчера в 11:21