Экономика
REGNUMВ «РусГидро» рассказали об инвестиционных планах на ближайшие пять лет
Керчь, Крым, 21 июля 2020, 14:18 — REGNUM Инвестиционные планы «РусГидро» планирует выполнить на ближайшие пять лет в полном объёме. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 июля заявил глава ПАО «РусГидро» Николай Шульгин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
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Политика
Дегтярев пообещал «собрать вещи и уехать» в случае оправдания Фургала
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев на пресс-конференции заявил, что в случае оправдания бывшего краевого губернатора Сергея Фургала, он «соберет вещи» и покинет регион.
РБК 08:41
Общество
К персональной информации нашли инновационный подход
Предложения выглядят очень радикально и создают непросчитываемые риски для пользователей и субъектов персональных данных, полагает и заместитель гендиректора по правовым вопросам Института развития интернета Борис Едидин.
Коммерсантъ вчера в 17:52
Происшествия
Захватчик заложников в Луцке оказался уроженцем России
Захватчик заложников в украинском Луцке оказался уроженцем России, сейчас имеющим украинское гражданство, сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Facebook.
Коммерсантъ 08:45
Происшествия
На петербурженку составили протокол за сожжение розы на Вечном огне
В Петербурге нашли и задержали молодого человека и двух девушек, участвовавших в съемке видеоролика о сожжении розы на Вечном огне на Марсовом поле, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.
Интерфакс 05:37
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Авто
Toyota презентовала обновленный логотип
Европейское подразделение японского автогиганта Toyota презентовало новый логотип марки.
Новые автомобили 07:30
Общество
Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года
Президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года, сообщается на официальном сайте президента.
BFM.ru 05:19
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова увезла сына в Сан-Тропе
Выбор модели пал на элитный курорт в Сан-Тропе.
CT news 08:47
Политика
США ввели санкции против Кадырова из-за нарушений прав человека
США вводит санкции в отношении главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Об этом заявил госсекретарь штатов Майкл Помпео.
Газета Кемерова вчера в 11:36
Происшествия
Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны
ТАСС вчера в 05:48
Общество
В Сочи смерч вышел на берег и разгромил пляжное оборудование
Смерч в Сочи вышел на берег в Имеретинской бухте и снес пляжное оборудование.
Газета.Ru 07:35
Наука
Останки мамонта обнаружены на берегу озера на Ямале
Ученые Научного центра изучения Арктики исследуют останки мамонта, обнаруженные местными жителями на берегу озера Печевалавато в окрестностях села Сеяха Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа.
ТАСС Наука 08:38
Здоровье
В Испании резко выросло число заражений коронавирусом
В Испании резко выросло число заражений коронавирусом — на 400%.
Piter.tv 07:47
Общество
Испанские врачи обнаружили ранний симптом коронавируса
Evo-rus.com 08:18
Общество
На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия вчера в 21:19
Здоровье
Назван простой продукт, помогающий сбросить вес
Испанский диетолог Айтор Санчес пришел к выводу, что при включении яиц в рацион люди худеют быстрее.
Газета.Ru вчера в 02:19
Политика
МИД прокомментировал британский доклад о «российском вмешательстве»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала доклад комитета парламента Великобритании о якобы имевшем место вмешательстве Москвы во внутреннюю политику Соединенного Королевства.
РИА Новости 06:33
Армия и оружие
Микроскопический разведывательный дрон США захватили в Сирии
Российская газета 03:34
Экономика
Квартальная выручка Coca-Cola обвалилась на 28%
Компания Coca-Cola отчиталась о падении квартальной операционной выручки на 28%.
РБК 08:16
Армия и оружие
В России началось строительство двух подлодок с гиперзвуковым оружием
Предприятие «Севмаш» заложило две подводные лодки «Воронеж» и «Владивосток», способные нести гиперзвуковое оружие.
RT на русском вчера в 07:40
Происшествия
Вода ушла из подтопленных домов в Нижних Сергах
Из всех подтопленных домов в городе Нижние Серги (Свердловская область) ушла вода.
Известия 03:16
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова
BFM.ru вчера в 09:07
Политика
В Киеве после нападения на депутата Рады задержали двух человек
Правоохранители задержали двух человек после нападения на депутата Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Олега Волошина, сообщила во вторник пресс-служба полиции Киева.
РИА Новости 07:24
Авто
Подержанные автозапчасти запретят устанавливать на автомобили в РФ
В технический регламент Таможенного союза внесут поправки по поводу использования б/у частей. Теперь они будут запрещены к использованию.
Live24 05:20
Культура
На Украине снимут фильм о запорожских геях-казаках
В связи со съемками фильма журналистка Юлия Витязева напомнила, что президент Украины Владимир Зеленский, будучи комиком, снимался в скетче про казаков-геев.
ФАН 07:19
Кино
Премьеру нового фильма Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок
Премьеру фильма Кристофера Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок, сообщается в журнале Variety со ссылкой на заявление председателя директоров киностудии Warner Bros.
Mockva.ru вчера в 17:44