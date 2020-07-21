Керчь, Крым, 21 июля 2020, 14:18 — REGNUM Инвестиционные планы «РусГидро» планирует выполнить на ближайшие пять лет в полном объёме. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 июля заявил глава ПАО «РусГидро» Николай Шульгин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

В «РусГидро» рассказали об инвестиционных планах на ближайшие пять лет

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