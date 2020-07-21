Экономика

REGNUMREGNUMВ «РусГидро» рассказали об инвестиционных планах на ближайшие пять лет

Керчь, Крым, 21 июля 2020, 14:18 — REGNUM Инвестиционные планы «РусГидро» планирует выполнить на ближайшие пять лет в полном объёме. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 июля заявил глава ПАО «РусГидро» Николай Шульгин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

«РусГидро» предложила увеличить инвестпрограмму на пятилетку на 171 млрд рублей

Известия07:31

«РусГидро» предлагает увеличить капзатраты на 171 млрд руб. на ближайшие 5 лет

Финмаркет07:28

«РусГидро» предлагает увеличить инвестпрограмму пятилетки на 171 млрд

РЕН ТВ07:20

В «РусГидро» рассказали об инвестиционных планах на ближайшие пять лет

REGNUM07:18

«РусГидро» предлагает увеличить инвестиции на 171 млрд рублей

Finam.Ru07:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 08:51, Ашберн
Политика

Дегтярев пообещал «собрать вещи и уехать» в случае оправдания Фургала

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев на пресс-конференции заявил, что в случае оправдания бывшего краевого губернатора Сергея Фургала, он «соберет вещи» и покинет регион.
РБК 08:41
19
Общество

К персональной информации нашли инновационный подход

Предложения выглядят очень радикально и создают непросчитываемые риски для пользователей и субъектов персональных данных, полагает и заместитель гендиректора по правовым вопросам Института развития интернета Борис Едидин.
Коммерсантъ вчера в 17:52
19
Футбол

Главный судья РФС ответил на претензии «Спартака» по игре с «Зенитом»

Vprognoze.ru 02:15
Происшествия

Захватчик заложников в Луцке оказался уроженцем России

Захватчик заложников в украинском Луцке оказался уроженцем России, сейчас имеющим украинское гражданство, сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Facebook.
Коммерсантъ 08:45
31
Путешествия

Отдыхающие в Турции остались без экономного пляжного отдыха

Lenta.ru 06:27
6
Происшествия

На петербурженку составили протокол за сожжение розы на Вечном огне

В Петербурге нашли и задержали молодого человека и двух девушек, участвовавших в съемке видеоролика о сожжении розы на Вечном огне на Марсовом поле, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.
Интерфакс 05:37
8
Общество

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
889
Авто

Toyota презентовала обновленный логотип

Европейское подразделение японского автогиганта Toyota презентовало новый логотип марки.
Новые автомобили 07:30
43
Общество

Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года

Президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года, сообщается на официальном сайте президента.
BFM.ru 05:19
3,7K
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова увезла сына в Сан-Тропе

Выбор модели пал на элитный курорт в Сан-Тропе.
CT news 08:47
4
Политика

США ввели санкции против Кадырова из-за нарушений прав человека

США вводит санкции в отношении главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Об этом заявил госсекретарь штатов Майкл Помпео.
Газета Кемерова вчера в 11:36
2,8K
Происшествия

Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны

ТАСС вчера в 05:48
671
Общество

В Сочи смерч вышел на берег и разгромил пляжное оборудование

Смерч в Сочи вышел на берег в Имеретинской бухте и снес пляжное оборудование.
Газета.Ru 07:35
11
Наука

Останки мамонта обнаружены на берегу озера на Ямале

Ученые Научного центра изучения Арктики исследуют останки мамонта, обнаруженные местными жителями на берегу озера Печевалавато в окрестностях села Сеяха Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа.
ТАСС Наука 08:38
1
Общество

Олимпийская чемпионка Дэйлман победила на конкурсе красоты в Канаде

Metaratings 07:25
Общество

Мадонна рассказала о штрафе в $1 млн за концерт в России

Газета.Ru 08:45
Здоровье

В Испании резко выросло число заражений коронавирусом

В Испании резко выросло число заражений коронавирусом — на 400%.
Piter.tv 07:47
Общество

Испанские врачи обнаружили ранний симптом коронавируса

Evo-rus.com 08:18
983
Общество

На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России

На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия вчера в 21:19
460
Здоровье

Назван простой продукт, помогающий сбросить вес

Испанский диетолог Айтор Санчес пришел к выводу, что при включении яиц в рацион люди худеют быстрее.
Газета.Ru вчера в 02:19
16
Политика

МИД прокомментировал британский доклад о «российском вмешательстве»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала доклад комитета парламента Великобритании о якобы имевшем место вмешательстве Москвы во внутреннюю политику Соединенного Королевства.
РИА Новости 06:33
249
Армия и оружие

Микроскопический разведывательный дрон США захватили в Сирии

Российская газета 03:34
29
Экономика

Квартальная выручка Coca-Cola обвалилась на 28%

Компания Coca-Cola отчиталась о падении квартальной операционной выручки на 28%.
РБК 08:16
Армия и оружие

В России началось строительство двух подлодок с гиперзвуковым оружием

Предприятие «Севмаш» заложило две подводные лодки «Воронеж» и «Владивосток», способные нести гиперзвуковое оружие.
RT на русском вчера в 07:40
19
Происшествия

Вода ушла из подтопленных домов в Нижних Сергах

Из всех подтопленных домов в городе Нижние Серги (Свердловская область) ушла вода.
Известия 03:16
43
Происшествия

Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова

BFM.ru вчера в 09:07
364
Политика

В Киеве после нападения на депутата Рады задержали двух человек

Правоохранители задержали двух человек после нападения на депутата Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Олега Волошина, сообщила во вторник пресс-служба полиции Киева.
РИА Новости 07:24
Авто

Подержанные автозапчасти запретят устанавливать на автомобили в РФ

В технический регламент Таможенного союза внесут поправки по поводу использования б/у частей. Теперь они будут запрещены к использованию.
Live24 05:20
680
Культура

На Украине снимут фильм о запорожских геях-казаках

В связи со съемками фильма журналистка Юлия Витязева напомнила, что президент Украины Владимир Зеленский, будучи комиком, снимался в скетче про казаков-геев.
ФАН 07:19
30
Кино

Премьеру нового фильма Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок

Премьеру фильма Кристофера Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок, сообщается в журнале Variety со ссылкой на заявление председателя директоров киностудии Warner Bros.
Mockva.ru вчера в 17:44
11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Николай Григорьевич Шульгинов
Российский инженер
Российский энергетик и специалист в области управления, Председатель Правления - Генеральный директор ПАО «РусГидро» с сентября 2015 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
РусГидро
Российская компания
Российская энергетическая компания, владелец большинства гидроэлектростанций страны, одна из крупнейших российских генерирующих компаний по установленной мощности станций и третья в мире гидрогенерирующая компания. Полное наименование - Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро». Зарегистрирована в Красноярске, штаб-квартира находится в Москве. Контролирующим акционером РусГидро является Российская Федерация.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное