Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РБК
РБК

В «РуссНефти» рассказали о риске потери нефтяной отрасли России

Обвал нефтяных цен в начале 2020 года поставил под угрозу существование нефтяной отрасли в России, рассказал в интервью РБК президент «РуссНефти» Евгений Толочек.В источнике
Подробнее о событии
Lenta.ru

Нефтяную отрасль России признали беспомощной перед кризисом

Lenta.ru01:52
БИЗНЕС Online

Топ-менеджер рассказал, как власти РФ спасли нефтяников: «Все было очень плохо, просто на грани»

БИЗНЕС Online01:20
РБК

В «РуссНефти» рассказали о риске потери нефтяной отрасли России

РБК00:15
Показать все источники

Бумаги Mail.ru, Petropavlovsk, Qiwi и «Россетей» будут торговаться в вечернюю сессию на Мосбирже

Московская биржа с 21 сентября увеличивает число инструментов, доступных в вечернюю торговую сессию на рынке акций: к вечерним торгам будут допущены глобальные депозитарные расписки Mail.ru Group, обыкновенные акции Petropavlovsk, депозитарные расписки Qiwi и обыкновенные акции ПАО "Российские сети", говорится в сообщении биржи.
Интерфаксвчера в 10:56

Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров

Следственная группа Национальной прокуратуры Польши подала в окружной суд Варшавы ходатайство о временном аресте авиадиспетчеров, работавших на аэродроме Смоленск-Северный во время крушения самолета с польским президентом Лехом Качиньским в 2010 году.
РИА Новости21:44
1,4K

У матери министра Дениса Мантурова нашли особняк в Подмосковье за 5 млрд рублей

Мать российского министра торговли и промышленности Дениса Мантурова 84-летняя Тамара Мантурова зарегистрировала на Клязьминском водохранилище в Московской области особняк общей стоимостью вместе с землей 5 миллиардов рублей, пишет «Собеседник».
Daily Moscow15 сентября в 08:17
164

Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Магаданской области

В 180 км от города Омсукчана в Магаданской области аварийно приземлился вертолет Ми-8 авиакомпании «Дальнереченск Авиа», сообщает ТАСС со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу, а также ГО и ЧС Омсукчанского района.
РБК00:54
1

Епархия начала инвентаризацию объектов захваченного монастыря на Урале

Инвентаризация недвижимого имущества на территории Среднеуральского женского монастыря, захваченного отлученным от церкви схимонахом Сергием (Романовым), началась в четверг, сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.
ТАСС01:37
21

Власти отказались от снижения господдержки СМИ на фоне пандемии

У всех каналов второго мультиплекса равная потребность в господдержке, и размер субсидий 1,1 млрд руб. [как у "Спаса" в 2020 году] представляется обоснованным, отметил представитель "Газпром-Медиа" (управляет, в частности, входящими во второй мультиплекс ТНТ, ТВ3 и "Пятницей").
РБК00:30

Глава МИД Китая заявил о «прочных как скала» отношениях с Россией

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что отношения России и Китая прочны «как скала», что имеет большое значение для поддержания мира и безопасности в регионе и в мире, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на интервью Ван И агентству Xinhua.
Ведомости01:11
172