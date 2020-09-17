Глава «Русснефти» заявил о глубоком кризисе в нефтяной отрасли
Как сообщил в интервью РБК президент компании «Русснефть» Евгений Толочек, из-за обвала нефтяных цен многие компании оказались на грани банкротства, однако акционерам его компании не поступало предложений продать акции в разгар кризиса: все было «не до этого».В источнике
С чего всё началось
Глава «РуссНефти» — РБК: «Отрасль находилась на пороге беды»
"Ситуация с банкротством раздута" — Участники рынка начали обсуждать возможное банкротство "РуссНефти", после того как вы пропустили два платежа по кредиту ВТБ в начале 2020 года, агентство Fitch понизило рейтинг компании до преддефолтного, а Moody's присвоило ей статус "ограниченный дефолт".
РБК00:00
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