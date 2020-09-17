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Новые Известия

Глава «Русснефти» заявил о глубоком кризисе в нефтяной отрасли

Как сообщил в интервью РБК президент компании «Русснефть» Евгений Толочек, из-за обвала нефтяных цен многие компании оказались на грани банкротства, однако акционерам его компании не поступало предложений продать акции в разгар кризиса: все было «не до этого».В источнике
С чего всё началось
РБК

Глава «РуссНефти» — РБК: «Отрасль находилась на пороге беды»

"Ситуация с банкротством раздута" — Участники рынка начали обсуждать возможное банкротство "РуссНефти", после того как вы пропустили два платежа по кредиту ВТБ в начале 2020 года, агентство Fitch понизило рейтинг компании до преддефолтного, а Moody's присвоило ей статус "ограниченный дефолт".
РБК00:00
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ГЛАС.RU

«РуссНефть»: нефтяная отрасль России оказалась под угрозой

ГЛАС.RU02:59
Daily Storm

Глава «Русснефти» рассказал, как отрасль чуть не погибла весной 2020 года

Daily Storm02:58
БИЗНЕС Online

Топ-менеджер рассказал, как власти РФ спасли нефтяников: «Все было очень плохо, просто на грани»

БИЗНЕС Online01:20
Компания

В «РуссНефти» рассказали о риске потерять нефтяную отрасль России

Компания02:32
Lenta.ru

Нефтяную отрасль России признали беспомощной перед кризисом

Lenta.ru01:52
Коммерсантъ

Глава «Русснефти» заявил об угрозе отрасли из-за обвала нефтяных цен

Коммерсантъ02:54
РБК

В «РуссНефти» рассказали о риске потери нефтяной отрасли России

РБК00:15

Путин наградил Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством»

«За заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Медведева Дмитрия Анатольевича—заместителя председателя Совета безопасности РФ»,— сказано в указе.
Коммерсантъ05:28
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В Кремле назвали невозможной выдачу Польше российских диспетчеров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выдача Польше российских авиадиспетчеров по делу о крушении самолёта польского президента Леха Качиньского в 2010 году является невозможной.
RT на русском07:23
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Минэкономразвития ожидает укрепления рубля к концу года

Глава Минэкономразвития Максим Решетников считает, что рубль в данный момент недооценен из-за повышенной оценки рисков инвесторами, и ожидает возвращения национальной валюты к фундаментально обоснованному уровню в конце этого - начале следующего года.
Российская газетавчера в 08:49
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Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ru03:57
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Силуанов: сигареты подорожают на 20 руб. при новой ставке акциза

Министр финансов Антон Силуанов отметил, что для пачки сигарет стоимостью около 120 руб. это будет означать повышение цены примерно на 20 руб. "Примерно это будет стоить около 20 руб. к пачке, если смотреть на стоимость сигарет в размере примерно около 120 руб.", — сказал господин Силуанов журналистам (цитата по "РИА Новости").
Коммерсантъвчера в 13:40
1,4K

Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомостивчера в 07:26
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