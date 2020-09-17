Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РБК
РБК

В «РуссНефти» рассказали о риске потери нефтяной отрасли России

Обвал нефтяных цен в начале 2020 года поставил под угрозу существование нефтяной отрасли в России, рассказал в интервью РБК президент «РуссНефти» Евгений Толочек.В источнике
Подробнее о событии
РБК

В «РуссНефти» рассказали о риске потери нефтяной отрасли России

РБК00:15
Показать все источники

Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров

Польская прокуратура намерена инициировать процедуру ареста российских авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленска в момент крушения самолета Ту-154 с президентом Лехом Качиньским на борту в 2010 году.
Известия17:34
1K

Силуанов: сигареты подорожают на 20 руб. при новой ставке акциза

Министр финансов Антон Силуанов отметил, что для пачки сигарет стоимостью около 120 руб. это будет означать повышение цены примерно на 20 руб. "Примерно это будет стоить около 20 руб. к пачке, если смотреть на стоимость сигарет в размере примерно около 120 руб.", — сказал господин Силуанов журналистам (цитата по "РИА Новости").
Коммерсантъвчера в 13:40
1,3K

Дефицит импортируемых в РФ машин может сохраниться до конца года

Нехватка автомобилей в российских автосалонах, о которой в августе уже сообщали продавцы, скорее всего, сохранится до конца 2020 года, особенно для импортируемых машин, рассказали опрошенные РИА Новости автодилеры.
SpeedMe22:43

Подсчитан средний платеж россиян по кредитам

Среднестатистический россиянин, обремененный кредитами и микрозаймами, ежемесячно отдает кредиторам 8 тысяч 900 рублей, заявили РИА Новости в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств.
BFM.ru00:10
1

Правительство отменит ряд льгот по НДПИ и экспортной пошлине на нефть

Правительство России решило отменить ряд льгот по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для месторождений сверхвязкой нефти и по экспортной пошлине на нефть для зрелых месторождений, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
Коммерсантъвчера в 14:11
1

Live: запуск ракеты Falcon 9 со спутниками Starlink

Falcon 9 Block 5 — последняя и финальная версия частично многоразовой ракеты Falcon 9. В рамках предстоящего запуска компания SpaceX постарается в очередной раз посадить первую ступень носителя Falcon 9 на морскую платформу.
Naked Science14 сентября в 11:40

В Новокузнецке задержали подозреваемых в избиении водителя «скорой»

Новокузнецкие полицейские задержали подозреваемых в избиении в ночь на четверг водителя скорой помощи, возбуждено уголовное дело, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД по Кузбассу.
Интерфакс23:02
14

«Спартак» разгромил «Родину» в матче Кубка России

Московский "Спартак" в стартовом матче группового раунда Кубка России по футболу разгромил другой столичный клуб - "Родина"- 5:1. По просьбе руководства команды, выступающей в ПФЛ, встреча прошла на домашней арене "красно-белых".
Российская газетавчера в 14:17
2

Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомостивчера в 07:26
320