Польская прокуратура намерена инициировать процедуру ареста российских авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленска в момент крушения самолета Ту-154 с президентом Лехом Качиньским на борту в 2010 году.
Министр финансов Антон Силуанов отметил, что для пачки сигарет стоимостью около 120 руб. это будет означать повышение цены примерно на 20 руб. "Примерно это будет стоить около 20 руб. к пачке, если смотреть на стоимость сигарет в размере примерно около 120 руб.", — сказал господин Силуанов журналистам (цитата по "РИА Новости").
Нехватка автомобилей в российских автосалонах, о которой в августе уже сообщали продавцы, скорее всего, сохранится до конца 2020 года, особенно для импортируемых машин, рассказали опрошенные РИА Новости автодилеры.
Среднестатистический россиянин, обремененный кредитами и микрозаймами, ежемесячно отдает кредиторам 8 тысяч 900 рублей, заявили РИА Новости в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств.
Правительство России решило отменить ряд льгот по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для месторождений сверхвязкой нефти и по экспортной пошлине на нефть для зрелых месторождений, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
Falcon 9 Block 5 — последняя и финальная версия частично многоразовой ракеты Falcon 9. В рамках предстоящего запуска компания SpaceX постарается в очередной раз посадить первую ступень носителя Falcon 9 на морскую платформу.
Новокузнецкие полицейские задержали подозреваемых в избиении в ночь на четверг водителя скорой помощи, возбуждено уголовное дело, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД по Кузбассу.
Московский "Спартак" в стартовом матче группового раунда Кубка России по футболу разгромил другой столичный клуб - "Родина"- 5:1. По просьбе руководства команды, выступающей в ПФЛ, встреча прошла на домашней арене "красно-белых".
Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.