Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Рязанской области мужчина расстрелял пять человек

В Рязанской области мужчина застрелил пять человек в подъезде своего дома, сообщает Следственный комитет. Убийство из-за громкого разговора Преступление произошло накануне около 22.00 в населенном пункте Елатьма Касимовского района.
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СК опубликовал видео с места расстрела пяти человек в Рязанской области

Life.ruвчера в 21:46

Под Рязанью мужчина расстрелял пятерых соседей

RZN.infoвчера в 21:15

В СК назвали возможную причину инцидента под Рязанью

ТАССвчера в 22:56

В СК сообщили подробности убийства пятерых человек под Рязанью

РБКвчера в 21:45

Раскрыты подробности убийства пятерых человек под Рязанью

Lenta.ruвчера в 22:18

Уголовное дело возбуждено после расстрела пяти человек под Рязанью

Интерфаксвчера в 21:53

В Рязанской области мужчина расстрелял пять человек

РИА Новостивчера в 22:19
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Политика

Трамп предупредил о большом количестве смертей от коронавируса

По данным американского университета Джона Хопкинса, к полуночи 5 апреля в США число заразившихся коронавирусом достигло 305 тыс. человек.
РБК вчера в 18:03
Общество

СМИ сообщило о подозрении на коронавирус у главы скорой помощи Москвы

Глава скорой помощи Москвы Николай Плавунов мог заразиться новым коронавирусом, сообщает телеканал РЕН ТВ.
РИА Новости вчера в 23:29
Общество

Энтомологи оценили риск заразиться коронавирусом через насекомых

РБК вчера в 21:33
Общество

Россияне отказались от свежих фруктов из-за коронавируса

Основатель и генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков заявил, что граждане России стали меньше покупать свежих фруктов и овощей.
ФедералПресс вчера в 22:17
Общество

В Нижегородской области разрешили ездить на дачу в период самоизоляции

Поездки на дачу и возможность навещать родственников, которым запрещено покидать место жительства, включили в перечень ситуаций, позволяющих жителям Нижегородской области выходить из дома в период самоизоляции, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости вчера в 15:52
Общество

На Камчатке зафиксировали первые два случая заражения коронавирусом

В Камчатском крае подтверждены первые два случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает региональное правительство.
RT на русском вчера в 21:32
Здоровье

Назван повышающий риск смерти от коронавируса фактор

По словам медиков, курение влияет на риск заражения, а отказ от вредной привычки существенно повышает шансы на возможность организма сопротивляться вирусу.
Lenta.ru 03 апреля в 10:49
Происшествия

В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
РИА Новости вчера в 16:24
Общество

Ограничены въезд и выезд из Омска

С сегодняшнего дня ограничен въезд и выезд в Омск. Следить за этим будут наряды полиции, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.
Sibnovosti.ru вчера в 01:06
Экономика

Коронавирус. Названы саратовские предприятия, которые продолжат работу

Как отмечается в документе, эти компании и предприятия имеют региональное значение и оказывают, в том числе существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в области.
Взгляд-инфо вчера в 05:35
Происшествия

Спасательные работы на месте взрыва газа в Орехово-Зуево завершены

Аварийно-спасательные работы в пострадавшем от взрыва газа пятиэтажном доме в Орехово-Зуево Московской области завешены, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе МЧС России.
Коммерсантъ вчера в 18:08
Здоровье

За сутки в Бурятии не появилось новых больных коронавирусом

Статистика по больным коронавирусом в Бурятии за последние сутки не изменилась.
Московский Комсомолец Улан-Удэ вчера в 21:58
Здоровье

Три новых случая заражения коронавирусом подтвердили в Алтайском крае

Всего в регионе выявили семерых инфицированных Оперативный штаб Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения COVID-19 сообщил о трех новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в нашем регионе.
АМИТЕЛ вчера в 02:34
Здоровье

Коронавирус. Саратовские власти обновили список запретов и разрешений

Розничная торговля пока тоже остается под запретом (кроме доставки на заказ).
Четвертая Власть вчера в 02:00
Общество

Беременная невеста премьера Джонсона сообщила о симптомах коронавируса

Коронавирусом нового типа могла заболеть беременная подруга премьер-министра Британии Бориса Джонсона Кэрри Саймондс.
Росбалт вчера в 13:10
Армия и оружие

Названа страна, ради которой Гитлер был готов сдать Берлин

Адольф Гитлер был готов пожертвовать Берлином ради удержания Венгрии, заявил 4 апреля эксперт Российского военно-исторического общества (РВИО) Никита Буранов.
Известия 03 апреля в 21:46
Происшествия

Трое детей погибли при пожаре в частном доме в Свердловской области

В посёлке Елань Талицкого городского округа Свердловской области произошёл пожар в частном жилом доме, в результате которого погибли трое детей и ещё двое несовершеннолетних госпитализированы в тяжёлом состоянии.
RT на русском вчера в 22:33
Общество

В российских школах допустили продление учебного года

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Lenta.ru вчера в 06:05
Игры

Майский релиз The Last of Us Part II не состоится

Игра, которую ожидают очень и очень многие геймеры, выйдет с опозданием – релиз The Last of Us Part II отложен на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом, которая мешает доставке клиентам второй части приключенческого боевика.
Faktom 03 апреля в 07:55
Происшествия

В США прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди и ее сына

Спасательные службы прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди Мейв и ее восьмилетнего сына Гидеона Джозефа Кеннеди Маккина, пропавших в четверг во время плавания на каноэ, их считают погибшими, сообщает газета USA Today.
РИА Новости вчера в 18:59
Экономика

ЦБ отказался переносить выплаты по кредитам из-за нерабочего месяца

В Центральном банке считают, что во время нерабочего месяца, установленного президентом РФ до 30 апреля, кредитные обязательства должны исполняться должниками в срок.
News.ru 03 апреля в 08:22
Культура

«Эпидемия» вошла в рейтинг Fresh TV Fiction

Сериал Павла Костомарова "Эпидемия" включила в свой рейтинг Fresh TV Fiction швейцарская исследовательская компания The WIT.
Ревизор.ру 02 апреля в 02:20
Авто

«Автостат» выбрал лучший автомобиль для покупки в кризис

Ведущий специалист по продажам отдела администрирования продаж ГК «БИЗНЕС КАР» Андрей Творогов рассказал, что в сложившихся условиях самым оптимальным вариантом для покупки станет автомобиль среднего класса, которые изначально относительно не самые дорогие, с хорошей остаточной стоимостью и относительно дешевые в содержании.
Тарантас Ньюс 02 апреля в 01:52
Общество

Королева Великобритании Елизавета II обратится к нации

Королева Великобритании Елизавета II обратится к нации, сообщает официальный Twitter королевской семьи.
Газета.Ru 03 апреля в 10:09
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru 03 апреля в 08:48
Происшествия

Больные коронавирусом в Новосибирске идут на поправку

Напомним, что десятый, случай заражения коронавирусом был подтвержден в Новосибирске 1 апреля.
Прецедент-Новосибирск 03 апреля в 06:49
Политика

США перехватили в Бангкоке партию купленных Германией масок

США в Бангкоке перехватили партию защитных масок от коронавируса COVID-19, заказанных Германией в Китае и предназначавшихся для берлинских полицейских, аварийных служб и медицинского персонала.
Газета.Ru вчера в 06:32
Здоровье

Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России

Lenta.ru вчера в 18:44
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

Два пациента с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости вчера в 14:09
Игры

E3 2021 пройдёт с 15 по 17 июня

Американская ассоциация ESA объявила, что в 2021 году выставка E3 пройдёт с 15 по 17 июня.
Игромания.ру вчера в 02:47
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