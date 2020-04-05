Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ Рязанской области мужчина расстрелял пять человек

Трагедия произошла после того, как он сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице под его окнами. Произошел словесный конфликт, в результате чего Франчиков взял свое охотничье ружье, вышел в подъезд и выстрелил в четырех молодых людей и женщину.
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Появилось видео с места расстрела пятерых человек в Рязанской области

РБК02:05

В Рязанской области мужчина расстрелял пять человек

РИА Новостивчера в 22:19

Появилось еще одно видео с места расстрела пятерых человек под Рязанью

RZN.info02:51

Что случилось этой ночью: воскресенье, 5 апреля

Интерфакс01:30

Опубликовано видео с места расстрела пяти человек под Рязанью

Lenta.ru00:11

Четыре мужчины и женщина стали жертвами расстрела в Рязанской области

РЕН ТВвчера в 19:41

Что известно о стрельбе под Рязанью

ТАСС01:52
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Общество

Самые распространенные схемы мошенников во время коронавируса

В условиях пандемии возникают новые схемы обмана граждан.
Молодой коммунар 03 апреля в 11:32
Общество

У семерых россиян в Таиланде обнаружили коронавирус

В Таиланде у семерых россиян обнаружили коронавирус.
Lenta.ru 02:07
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В Праге демонтировали памятник советскому маршалу Коневу

Памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, установленный на площади Интербригады в шестом районе Праги, сняли с пьедестала.
Мой Брянск 03 апреля в 10:30
Происшествия

В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
РИА Новости вчера в 16:24
Происшествия

Названо число пострадавших при взрыве бытового газа в Орехово-Зуево

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля в городе Орехово-Зуево произошел взрыв бытового газа, который привел к разрушению строительных конструкций одного из подъездов кирпичного жилого дома с третьего по пятый этажи.
REGNUM 02:36
Общество

Глава Красноярского края обратился к жителям региона

Губернатор красноярского края Александр Усс обратился к жителям региона с сообщением о мерах, которые примет правительство края для поддержки граждан и бизнеса в период режима самоизоляции.
7 канал Красноярск вчера в 08:33
Происшествия

Нового заболевшего коронавирусом нашли в Новосибирске

Число заболевших коронавирусом выросло в Новосибирске с 10 до 11, сообщил оперативный штаб региона 5 апреля.
Тайга.инфо 01:13
Общество

В Челябинской области выявлено три новых случая коронавируса

На сегодняшний день уже 26 человек в Челябинской области, у которых подтверждено заболевание, сообщает пресс-служба правительства области.
АиФ Челябинск вчера в 05:21
Общество

Собянин: Москва находится в высокой группе риска по коронавирусу

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что столица находится в самой высокой группе риска по коронавирусу.
RT на русском 01:45
Экономика

ЦБ разъяснил, что кредитные каникулы не будут бесплатными

В России принят закон, который предоставляет пострадавшим от коронавируса россиянам, а также индивидуальным предпринимателям, малому и среднему бизнесу право на кредитные каникулы.
РИА Новости вчера в 22:48
Шоу-бизнес

Ползающую по улицам в США дочь Успенской сняли на видео

Сбежавшую в США дочь королевы русского шансона Татьяну Плаксину сняли на видео в нелицеприятном виде.
ФАН вчера в 12:41
Происшествия

В США прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди и ее сына

Спасательные службы прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди Мейв и ее восьмилетнего сына Гидеона Джозефа Кеннеди Маккина, пропавших в четверг во время плавания на каноэ, их считают погибшими, пишет USA Today.
РИА Новости вчера в 18:59
Здоровье

Российский вирусолог назвал ошибки Италии в борьбе с коронавирусом

Российский врач-вирусолог назвал ошибки Италии в борьбе с китайским коронавирусом.
Evo-rus.com вчера в 22:21
Общество

В России появились мошенники-дезинфекторы квартир от коронавируса

Москва, 5 апреля 2020, 08:12 — REGNUM Неизвестные в ряде регионов России используют эпидемиологическую ситуацию, вызванную распространением коронавируса, в мошеннических целях, сообщает 5 апреля «Российская газета».
REGNUM 01:12
Общество

Власти возобновят вывоз россиян из-за границы с понедельника

Россия взяла тайм-аут на два дня по вопросу вывоза россиян, которые остались за границей после закрытия авиасообщения с другими странами на фоне пандемии коронавируса, сообщила российский вице-премьер Татьяна Голикова.
Коммерсантъ вчера в 08:56
Космос

Запуск спутника «Глонасс-К» с Плесецка отложили на месяц

Источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что запуск третьего спутника «Глонасс-К» с космодрома Плесецк перенесен с мая на июнь, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 21:36
Здоровье

Врач перечислил проблемы после окончания карантина

Обо всем сообщает доктор Евгений Комаровский, пишут РИА Новости.
Gazeta.SPb 03 апреля в 14:10
Общество

Решетников призвал бизнес «не впадать в психоз» из-за коронавируса

Министр экономического развития РФ Максим Решетников призвал представителей бизнеса "не впадать в психоз", несмотря на распространение коронавируса нового типа в стране.
ТАСС вчера в 21:35
Общество

Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома

Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 03 апреля в 08:45
Наука

Коронавирус обнаружили у кошек в Ухане

Оказалось, что до распространения COVID-19 животные не были заражены вирусом, однако после вспышки 15 из 102 кошек оказались инфицированы.
Москва 24 вчера в 01:53
Здоровье

Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов с коронавирусом

Известия 02:19
Здоровье

В США начали проводить тесты на антитела к коронавирусу

Американский центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) начал проводить тесты на антитела, чтобы определить, сколько человек заразились коронавирусом, включая тех, у кого не было симптомов.
РБК 00:28
Шоу-бизнес

Лолита лишила наследства единственную дочь

Певица Лолита Милявская призналась, что все свое имущество завещала близких ей людям, но в их число не вошла ее единственная 21-летняя дочь Ева.
GreatLove 03 апреля в 17:42
Политика

Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией

В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
РБК 02 апреля в 11:33
Общество

В Красноярске демонтировали знаки о закрытии города на карантин

Московский Комсомолец 02:00
Шоу-бизнес

Кэти Перри и Орландо Блум объявили пол будущего ребенка

Американская певица Кэти Перри и голливудский актер Орландо Блум раскрыли секрет пола будущего ребенка.
Известия вчера в 16:38
Общество

Доктор Мясников признал ошибку в прогнозе по коронавирусу

Врач Александр Мясников в телеграм-канале признал, что недооценил серьезность развития пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 15:00
Экономика

Букмекерскую контору «Фонбет» признали системообразующей для России

Москва, 3 апреля 2020, 23:12 — REGNUM Букмекерская контора «Фонбет» каким-то образом попала в антикризисный список правительства России, в который вошли «системообразующие российские компании», чье финансовое состояние будет контролироваться российскими властями в условиях падения мировых цен на нефть и пандемии коронавирусной инфекции.
REGNUM 03 апреля в 16:12
Общество

В Мурманской области расширили список товаров первой необходимости

В связи с введёнными ограничениями из-за коронавируса в Мурманской области расширили список товаров первой необходимости.
Nord-News вчера в 18:36
Авто

Появились изображения преемника легендарной «Нивы»

Каким мог быть преемник легендарного внедорожника, показал в социальных сетях независимый промышленный дизайнер Александр Исаев.
Автоновости дня вчера в 11:30
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