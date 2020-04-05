Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Рязанской области мужчина застрелил пять человек

Три человека были застрелены в подъезде жилого дома, еще двое в квартире. Подозреваемый - 32-летний мужчина - был задержан в течение двух часов. По предварительным данным, причиной трагедии мог стать бытовой конфликт.
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Раскрыты подробности убийства пятерых человек под Рязанью

Lenta.ru22:18

Под Рязанью мужчина расстрелял пятерых соседей

RZN.info21:15

СКР возбудил дело после расстрела 5 человек под Рязанью

Коммерсантъ22:11

В СК сообщили подробности убийства пятерых человек под Рязанью

РБК21:45

Уголовное дело возбудили после расстрела пяти человек в Рязанской области

ТАСС21:23

Уголовное дело возбуждено после расстрела пяти человек под Рязанью

Интерфакс21:53

В Рязанской области мужчина расстрелял пять человек

РИА Новости22:19
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Экономика

В ЦБ разъяснили порядок работы банков до 30 апреля

В сообщении регулятора говорится, что банки и некредитные финансовые организации должны обеспечить доступ предприятий и населения к критически значимым услугам через удаленные каналы и цифровые сервисы.
Профиль вчера в 09:07
Здоровье

Главврач больницы в Коммунарке рассказал о возрасте больных COVID-19

Российская газета 20:35
Здоровье

Первые заразившиеся коронавирусом выявлены на Камчатке

Два первых случая заражения коронавирусом COVID-19 подтверждены на Камчатке, сообщается на сайте краевого правительства.
Интерфакс 22:11
Экономика

В России подскочили продажи имбиря и чеснока из-за коронавируса

Москва, 5 апреля 2020, 05:19 — REGNUM Продажи чеснока в России с 23 марта по 2 апреля выросли на 166%, имбиря — на 136% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, сообщили в IT-компании «Платформа ОФД», специализирующейся на обработке фискальных данных.
REGNUM 22:19
Происшествия

В Приморье привлекут к ответственности автора фейка о коронавирусе

Жителя Уссурийска, распространившего фейковое видео о якобы заражении коронавирусом сотрудников местного предприятия, привлекут к уголовной ответственности, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.
РИА Новости 21:17
Общество

Глава Красноярского края обратился к жителям региона

Губернатор красноярского края Александр Усс обратился к жителям региона с сообщением о мерах, которые примет правительство края для поддержки граждан и бизнеса в период режима самоизоляции.
7 канал Красноярск 08:33
Экономика

Центробанк разъяснил порядок начисления процентов в кредитные каникулы

Проценты по кредитным картам, которые накопились за время «кредитных каникул», заемщик должен будет погасить равными ежемесячными выплатами в течение двух лет.
РБК 17:38
Политика

Пушков раскритиковал американский рейтинг готовности стран к эпидемии

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал прошлогодний индекс готовности мировых стран к эпидемии, в котором лидируют США и Великобритания.
Известия 18:57
Авто

Porsche 911 Turbo S на 900 л.с. разменивает «сотню» за 2 секунды

Например, инженеры из фирмы Cicio Performance выпускают разработки для целой группы моделей Porsche.
Car.ru 05:04
Шоу-бизнес

Татьяна Брухунова рассказала об отношении родителей к Петросяну

Дни24 15:30
Общество

В Москве проведут масштабную дезинфекцию общественных пространств

В Москве в воскресенье намерены провести масштабную дезинфекцию общественных пространств, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Москва 24 08:20
Общество

«Сбербанк» рассказал о графике работы отделений в апреле

Оплачивать услуги ЖКХ россиянам предлагают в режиме онлайн — через мобильное приложение банка. Это позволит не нарушать режим самоизоляции.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 19:58
Культура

«Эпидемия» вошла в рейтинг Fresh TV Fiction

Сериал Павла Костомарова "Эпидемия" включила в свой рейтинг Fresh TV Fiction швейцарская исследовательская компания The WIT.
Ревизор.ру 02 апреля в 02:20
Игры

В Epic Games Store началась раздача Totally Reliable Delivery Service

3DNews 02 апреля в 02:18
Здоровье

Коронавирус. Саратовские власти обновили список запретов и разрешений

Розничная торговля пока тоже остается под запретом (кроме доставки на заказ).
Четвертая Власть 02:00
Общество

В России анонсировали начало экспресс-тестирования на коронавирус

Новую российско-японскую тест-систему выявления коронавируса планируют начать применять уже в апреле, сообщили «Известиям» в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).
Известия вчера в 22:24
Политика

Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Газета.Ru 09:36
Происшествия

В США прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди и ее сына

Спасательные службы прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди Мейв и ее восьмилетнего сына Гидеона Джозефа Кеннеди Маккина, пропавших в четверг во время плавания на каноэ, их считают погибшими, сообщает газета USA Today.
РИА Новости 18:59
Общество

В Челябинской области выросло число случаев коронавируса

На сегодняшний день, 3 апреля, на территории Челябинской области насчитывается 23 подтверждённых случая заражения коронавирусной инфекцией, что на два случая больше, чем было вчера.
NewsMiass.ru вчера в 02:33
Происшествия

В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
РИА Новости 16:24
Здоровье

Врач рассказал об опасности карантина для пожилых людей

"Пожилые люди, которые сегодня находятся в изоляции и мало двигаются, могут превратиться в сидячих или даже лежачих больных, которые не смогут восстановить свою физическую активность после изоляции", - добавил врач.
РИА Новости 20:47
Происшествия

В Москве арестован второй генерал МВД по делу о превышении полномочий

Ранее были арестованы двое других фигурантов данного дела — генерал МВД Александр Бирюков и следователь по особо важным делам Александр Брянцев.
RT на русском вчера в 14:53
Футбол

У Валерия Карпина родилась пятая дочка

У бывшего футболиста российской сборной, а ныне тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина появилась на свет еще одна дочь.
Пятый канал 14:54
Экономика

Два нижнекамских предприятия вошли в список системообразующих

Правительство России составило список из 646 системообразующих компаний страны.
НТР 24 вчера в 14:31
Общество

В России зафиксировано 582 новых случая коронавируса

За последние сутки в России подтверждено 582 новых случая коронавируса в 32 регионах, зафиксировано девять летальных исходов.
Новгородские ведомости 04:26
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

Два пациента с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 14:09
Происшествия

Трое детей погибли при пожаре в Свердловской области

В Свердловской области в результате пожара в частном жилом доме погибли три ребенка, еще двое детей госпитализированы.
Известия 21:02
Общество

Глава Роспотребнадзора рассказала, как передается коронавирус

В 96% случаев коронавирус передается капельным путем, в 4% - воздушным и способен сохраняться на поверхности 72 часа.
Российская газета 12:18
Теннис

Шарапова опубликовала свой номер телефона

Бывшая первая ракетка мира опубликовала свой номер телефона и предложила всем желающим писать ей.
НТВ 08:47
Происшествия

Спасательные работы на месте взрыва газа в Орехово-Зуеве завершились

В подмосковном Орехово-Зуеве спасатели завершили работы на месте взрыва газа в жилом пятиэтажном доме.
Вести.Ru 19:43
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