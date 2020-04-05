Происшествия
Российская газетаВ Рязанской области мужчина застрелил пять человек
Три человека были застрелены в подъезде жилого дома, еще двое в квартире. Подозреваемый - 32-летний мужчина - был задержан в течение двух часов. По предварительным данным, причиной трагедии мог стать бытовой конфликт.
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Экономика
В ЦБ разъяснили порядок работы банков до 30 апреля
В сообщении регулятора говорится, что банки и некредитные финансовые организации должны обеспечить доступ предприятий и населения к критически значимым услугам через удаленные каналы и цифровые сервисы.
Здоровье
Главврач больницы в Коммунарке рассказал о возрасте больных COVID-19
Здоровье
Первые заразившиеся коронавирусом выявлены на Камчатке
Два первых случая заражения коронавирусом COVID-19 подтверждены на Камчатке, сообщается на сайте краевого правительства.
Экономика
В России подскочили продажи имбиря и чеснока из-за коронавируса
Москва, 5 апреля 2020, 05:19 — REGNUM Продажи чеснока в России с 23 марта по 2 апреля выросли на 166%, имбиря — на 136% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, сообщили в IT-компании «Платформа ОФД», специализирующейся на обработке фискальных данных.
Происшествия
В Приморье привлекут к ответственности автора фейка о коронавирусе
Жителя Уссурийска, распространившего фейковое видео о якобы заражении коронавирусом сотрудников местного предприятия, привлекут к уголовной ответственности, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.
Общество
Глава Красноярского края обратился к жителям региона
Губернатор красноярского края Александр Усс обратился к жителям региона с сообщением о мерах, которые примет правительство края для поддержки граждан и бизнеса в период режима самоизоляции.
Экономика
Центробанк разъяснил порядок начисления процентов в кредитные каникулы
Проценты по кредитным картам, которые накопились за время «кредитных каникул», заемщик должен будет погасить равными ежемесячными выплатами в течение двух лет.
Политика
Пушков раскритиковал американский рейтинг готовности стран к эпидемии
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал прошлогодний индекс готовности мировых стран к эпидемии, в котором лидируют США и Великобритания.
Авто
Porsche 911 Turbo S на 900 л.с. разменивает «сотню» за 2 секунды
Например, инженеры из фирмы Cicio Performance выпускают разработки для целой группы моделей Porsche.
Общество
В Москве проведут масштабную дезинфекцию общественных пространств
В Москве в воскресенье намерены провести масштабную дезинфекцию общественных пространств, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Общество
«Сбербанк» рассказал о графике работы отделений в апреле
Оплачивать услуги ЖКХ россиянам предлагают в режиме онлайн — через мобильное приложение банка. Это позволит не нарушать режим самоизоляции.
Культура
«Эпидемия» вошла в рейтинг Fresh TV Fiction
Сериал Павла Костомарова "Эпидемия" включила в свой рейтинг Fresh TV Fiction швейцарская исследовательская компания The WIT.
Игры
В Epic Games Store началась раздача Totally Reliable Delivery Service
Здоровье
Коронавирус. Саратовские власти обновили список запретов и разрешений
Розничная торговля пока тоже остается под запретом (кроме доставки на заказ).
Общество
В России анонсировали начало экспресс-тестирования на коронавирус
Новую российско-японскую тест-систему выявления коронавируса планируют начать применять уже в апреле, сообщили «Известиям» в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).
Политика
Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Происшествия
В США прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди и ее сына
Спасательные службы прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди Мейв и ее восьмилетнего сына Гидеона Джозефа Кеннеди Маккина, пропавших в четверг во время плавания на каноэ, их считают погибшими, сообщает газета USA Today.
Общество
В Челябинской области выросло число случаев коронавируса
На сегодняшний день, 3 апреля, на территории Челябинской области насчитывается 23 подтверждённых случая заражения коронавирусной инфекцией, что на два случая больше, чем было вчера.
Происшествия
В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах
Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
Здоровье
Врач рассказал об опасности карантина для пожилых людей
"Пожилые люди, которые сегодня находятся в изоляции и мало двигаются, могут превратиться в сидячих или даже лежачих больных, которые не смогут восстановить свою физическую активность после изоляции", - добавил врач.
Происшествия
В Москве арестован второй генерал МВД по делу о превышении полномочий
Ранее были арестованы двое других фигурантов данного дела — генерал МВД Александр Бирюков и следователь по особо важным делам Александр Брянцев.
Футбол
У Валерия Карпина родилась пятая дочка
У бывшего футболиста российской сборной, а ныне тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина появилась на свет еще одна дочь.
Экономика
Два нижнекамских предприятия вошли в список системообразующих
Правительство России составило список из 646 системообразующих компаний страны.
Общество
В России зафиксировано 582 новых случая коронавируса
За последние сутки в России подтверждено 582 новых случая коронавируса в 32 регионах, зафиксировано девять летальных исходов.
Общество
В Москве умерли два пациента с коронавирусом
Два пациента с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
Происшествия
Трое детей погибли при пожаре в Свердловской области
В Свердловской области в результате пожара в частном жилом доме погибли три ребенка, еще двое детей госпитализированы.
Общество
Глава Роспотребнадзора рассказала, как передается коронавирус
В 96% случаев коронавирус передается капельным путем, в 4% - воздушным и способен сохраняться на поверхности 72 часа.
Теннис
Шарапова опубликовала свой номер телефона
Бывшая первая ракетка мира опубликовала свой номер телефона и предложила всем желающим писать ей.
Происшествия
Спасательные работы на месте взрыва газа в Орехово-Зуеве завершились
В подмосковном Орехово-Зуеве спасатели завершили работы на месте взрыва газа в жилом пятиэтажном доме.