Общество
Тульская служба новостейМЧС предупреждает об усилении ветра
По данным Тульского центра по мониторингу окружающей среды в ближайшие 2-3 часа на территории Тульской области ожидается усиление юго-западного ветра с порывами 12-17 м / с. Погода может сохраниться до конца дня.
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Происшествия
В Японии из-за тайфуна пострадали более 60 человек
Происшествия
Один человек погиб после обрушения строящегося отеля в Новом Орлеане
В результате обращения строящейся гостиницы Hard Rock Hotel в самом центре Нового Орлеана, американского штата Луизиана, погиб один рабочий.
Армия и оружие
Россия не поддержала предложенное США заявление Совбеза ООН по Сирии
Россия не поддержала в Совете Безопасности ООН предложенное США заявление для прессы о военной операции Турции на севере Сирии.
Общество
Не стало космонавта Алексея Леонова
Советский космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов умер на 86-м году жизни.
Музыка
Группа «Кино» даст первый концерт за 30 лет
Музыканты легендарной группы «Кино» вновь выйдут на сцену Петербурга 31 октября 2020 года.
Политика
Глава МИД Украины попросит ЕС «дожать» Россию в вопросе Донбасса
Глава МИД Украины Вадим Пристайко намерен на заседании Совета министров ЕС по иностранным делам призвать партнеров "дожать" Россию в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе.
Политика
РПЦ оценит решение Элладской церкви об автокефалии ПЦУ
Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) оценит последствия решения Элладской православной церкви признать правомерность присвоения автономии Православной церкви Украины (ПЦУ).
Финансы
Кто устроил «черный вторник» в России
11 октября 1994 года в России произошел "черный вторник".
Политика
Дочь Пескова поспорила с депутатом о своей внешности
"Вам далеко до совершенства" - написал он. В свою очередь дочь Пескова ответила, что нужно брать пример с депутата.
Происшествия
Школьник умер после укола врачей в Ленинградской области
В Ленинградской области умер 14-летний подросток после оказанной ему скорой медицинской помощи.
Происшествия
ФСИН пообещала уволить начальника колонии после видео с избиениями
Начальника петрозаводской колонии ИК-9 Ивана Савельева уволят после публикации видеозаписи, где он якобы избивает заключенного.
Шоу-бизнес
Суд определил наследников имущества Юлии Началовой
В результате судебного заседания были определены наследники имущества певицы Юлии Началовой.
Шоу-бизнес
Телеведущая Ольга Ушакова объявила о четвёртой беременности
Телеведущая объявила о четвёртой беременности, поскольку скрывать данный факт больше не представлялось возможным.
Армия и оружие
CNN узнал об идее сирийских курдов просить защиты от Турции у России
Абди в разговоре с Робаком настаивал, чтобы США либо остановили операцию Турции, либо позволили курдам заключить сделку с правительством Сирии и Россией, позволив российским военным самолетам установить бесполетную зону над северо-восточной Сирией, что помешает Турции наносить удары по сирийской территории.
Происшествия
Избиение звезды «Дома-2» на корпоративе попало на видео
Участница реалити-шоу «Дом-2», 23-летняя Марго Овсянникова была избита на корпоративе в Москве, сообщает «Стархит».
Политика
Протестующие в Эквадоре согласились на диалог с президентом
Представители коренных народов Эквадора, протестующих против указа, отменившего госсубсидии на топливо, согласны пойти на диалог с главой республики Лениным Морено об его отмене или пересмотре, гласит заявление Объединения коренных народов.
Армия и оружие
Раскрыт виновник утечки данных о российском супероружии
Виновным в утечке информации в СМИ об испытаниях секретного «супероружия» России и Китая является Генри Фрезе — сотрудник Разведывательного управления Минобороны США, сообщают западные СМИ.
Политика
Путин прибыл в Ашхабад на саммит СНГ
Президент России Владимир Путин прибыл в Ашхабад, где примет участие в заседании совета глав государств СНГ, а также проведет переговоры с лидером Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.
Происшествия
В Саратове нашли тело девятилетней пропавшей девочки
В настоящее время убийца задержан и уже дал признательные показания. В Саратове нашли тело пропавшей ранее девятилетней девочки.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора
Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, сообщил сегодня, 11 октября, Mash.
Гаджеты
Microsoft анонсировала следующее крупное обновление Windows 10
Компания Microsoft только что объявила, что следующее крупное полугодовое обновление её фирменной операционной системы Windows 10 будет называться Windows 10 November 2019 Update.
Футбол
Фернандес не сыграет в матче с Кипром
Здоровье
Нобелевский лауреат 2015 года — о борьбе с раком, вечной жизни и будущем российской науки
Вы почти всю свою жизнь посвятили изучению этого заболевания, ваша работа была удостоена Нобелевской премии четыре года назад.
Армия и оружие
Российские корабли взяли на сопровождение эсминец США в Черном море
Черноморский флот России взял на сопровождение вошедший в южную часть акватории Черного моря эсминец управляемого ракетного оружия — противоракетной обороны (УРО-ПРО) «Портер» ВМС США.
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Армия и оружие
Шейнин поставил на место политолога Яли за угрозу «дать РФ по зубам»
Украинский политолог Максим Яли попытался устроить провокацию в эфире программы «Время покажет», заявив, что Незалежная «даст России по зубам» в случае войны.
Происшествия
В ДНР рассказали о четырёх пострадавших в Донбассе из-за взрывов
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
На официальном аккаунте в Instagram Анастасии Заворотнюк, где родные актрисы обещают держать поклонников в курсе - после блокировки фанатской странички поддержки, появилось новое фото.
Единоборства