В Рязанской области подтвердили 72 новых случая коронавируса. Об этом сообщает Проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России (федеральный оперштаб). Отмечается, что в настоящее время в регионе с начала пандемии зарегистрировали 3653 инфицированных.

Экономика Оборот нелегальных игрушек в России достиг 30 млрд руб В BrandMonitor указывают, что если оригинальная кукла в среднем стоит 1,2 тыс. руб, то поддельная — 500 руб. Набор железной дороги в среднем обойдется в 2 тыс. руб, тогда как контрафактная продукция будет стоить 800 руб. В 2018 году около 60% участников практической части опроса BrandMonitor не смогли отличить поддельные игрушки от настоящих.

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