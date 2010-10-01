Общество

Рязань.ЛайфРязань.ЛайфВ Рязанской области подтвердили 72 новых случая коронавируса

В Рязанской области подтвердили 72 новых случая коронавируса. Об этом сообщает Проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России (федеральный оперштаб). Отмечается, что в настоящее время в регионе с начала пандемии зарегистрировали 3653 инфицированных.
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В Орловской области подтвержден 31 новый случай COVID-19

Коммерсантъ Воронеж05:19

В Рязанской области подтвердили 72 новых случая коронавируса

Рязань.Лайф03:33

В Тверской области всего подтверждено 1 560 случаев COVID-19

Тверская губерния30 мая в 03:44

107 новых случаев заражения COVID-19 подтверждены в Тульской области

Молодой коммунар30 мая в 03:53
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Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 06:58, Ашберн
Общество

В России утверждён план внедрения раздельного сбора отходов

«Невозможно планировать повсеместный раздельный сбор отходов, подразумевая в проектируемых многоквартирных домах мусоропровод», — пояснила Абрамченко, отметив, что масштабные планы по строительству жилья должны быть реализованы с учетом новой экологической реальности.
REGNUM 04:23
817
Политика

Кремль сравнил проблему превышения полномочий полицией в России и США

Песков отметил, что в России вопросы превышения полицейскими полномочий строго регулируется действующими законами и служебными инструкциями.
Lenta.ru 05:29
4
Политика

Захарова прокомментировала идею Трампа о расширенном заседании G7

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала идею президента США Дональда Трампа о расширенном заседании G7.
RT на русском 06:31
Здоровье

Коронавирус подтвердили еще у 18 жителей Амурской области

В Амурской области подтвердили 18 новых случаев COVID-19.
КП - Благовещенск 02:29
Общество

Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле

Бизнесмен Роман Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле.
Известия 06:46
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Космос

В NASA предупредили о летящем к Земле потенциально опасном астероиде

Потенциально опасный астероид 163348 (2002 NN4), размер которого оценивается в 250–570 м, сблизится с Землей в субботу, 6 июня.
Известия вчера в 22:08
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Политика

Песков: «остатки» пандемии не скажутся на голосовании по Конституции

В Кремле считают, что "остатки" пандемии коронавируса не скажутся на явке при голосовании по конституции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:34
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Общество

Минпросвещения планирует выпускной для школьников в очном формате

Министерство просвещения планирует провести выпускной для школьников в привычном очном формате.
Российская газета вчера в 08:24
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Автоспорт

«Формула-1» представила календарь первых восьми этапов сезона-2020

Лондон, 2 июня 2020, 13:31 — REGNUM Расписание первых восьми этапов сезона-2020 опубликовала пресс-служба «Формулы-1» на странице в Twitter.
REGNUM 06:31
Происшествия

В Нью-Йорке начались мародерства

Протестующие американцы после наступления темноты разграбили бутики Манхэттена, одного из районов Нью-Йорка.
Lenta.ru 00:55
99
Происшествия

По факту обрушения моста в Мурманской области возбуждено дело

Северо-Западное следственное управление на транспорте СК возбудило уголовное дело в связи с обрушением железнодорожного моста в Кольском районе Мурманской области.
Российская газета 03:52
Общество

Вакцинацию от коронавируса в России могут начать осенью

Массовая вакцинация россиян от коронавируса может стартовать осенью, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на брифинге в правительстве, передает ТАСС.
Российская газета 06:35
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Политика

В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного

В ФСБ сообщили о задержании в Крыму украинского военного за незаконное пересечение государственной границы России.
RT на русском 05:06
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Гаджеты

Apple заблокировала украденные во время погромов в США iPhone

Мародеры продолжают грабить малые и крупные компании по всей Америке во время акций протеста из-за смерти темнокожего гражданина США Джорджа Флойда.
NewInform вчера в 11:58
13
Политика

Песков рассказал об очередности снятия ограничений в разных регионах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 2 июня, прокомментировал возможность снятия ограничительных мер по всей стране за исключением Москвы.
Известия 06:22
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Здоровье

В Центральной медсанчасти Ульяновска прошел уличный концерт

Артисты Дома культуры «Киндяковка» и киноконцертного комплекса «Современник» исполнили музыкальные номера для медицинских работников ЦК МСЧ, а также для пациентов ковидного госпиталя.
Ульяновская правда вчера в 17:11
Политика

Россия пригласила для участия в параде Победы 19 армий мира

Москва, 2 июня 2020, 12:33 — REGNUM Россия пригласила поучаствовать в параде Победы 24 июня парадные расчеты 19 стран мира, заявил 2 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу.
REGNUM 05:33
285
Общество

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для голосования по поправкам

Роспотребадзор опубликовал рекомендации избирательным комиссиям в связи с предстоящим голосованием по поправкам в Конституцию.
РИА Новости 05:25
72
Шоу-бизнес

Солист «Отпетых мошенников» Игорь Богомазов стал таксистом

На доходы таксиста Богомазов может позволить себе и своей подросшей семье еду и подгузники.
Российская газета 04:44
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Кино

Вдохновленные вестернами сцены разнообразят фильм «Джон Уик 4»

NewInform вчера в 09:14
Энергетика

У соседей: в Литве с июля подешевеет газ и электроэнергия

С июля этого года природный газ для бытовых потребителей в Литве снизится в цене на 15-23%, а электроэнергия для бытовых потребителей подешевеет в среднем на 8%. Об этом накануне сообщила Государственная служба.
НИА-Калининград вчера в 00:02
Финансы

Рубль летом укрепит позиции на двух факторах поддержки

Курс доллара упал ниже 70 рублей на фоне сразу двух факторов, и в целом прогноз на перспективы российской валюты вполне благоприятный.
Экономика сегодня вчера в 06:40
5
Общество

В Саратовской области за сутки коронавирусом заболели 95 человек

В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 2 июня выявлено 95 новых пациентов с коронавирусом.
Регион 64 02:24
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Футбол

Чернышенко назвал дату возобновления РПЛ

Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко заявил о том, что сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) возобновится 19 июня, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:21
Общество

Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца

Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
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Политика

Мишустин сообщил о подготовленном плане восстановления экономики

О необходимости разработки «масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики» президент России Владимир Путин заявил на совещании с главами регионов страны 28 апреля.
РБК вчера в 04:39
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Политика

Путину доложили о задержаниях за одиночные пикеты в Москве

Москва, 2 июня 2020, 13:02 — REGNUM Президенту России Владимиру Путину доложили о задержании за одиночные пикеты в Москве, заявил 2 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
REGNUM 06:02
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Шоу-бизнес

Глюкоза опубликовала фотографию после бани

Знаменитость опубликовала фотоснимки после посещения бани на своей страничке в Инстаграм. На фото Глюкоза обернула голову полотенцем.
ИнфоСМИ 05:24
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Шоу-бизнес

Алсу впервые показала маленького сына

Певица Алсу поделилась в Instagram фотографией со своими тремя детьми. Она впервые решилась показать младшего из детей - сына Рафаэля.
Газета.Ru 03:46
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Происшествия

В Крыму задержан отец утонувшей шестилетней девочки

Российская газета вчера в 16:39
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