В результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Рязанской области погибли три человека, еще восемь пострадали, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МВД.

В Рязанской области три человека погибли в ДТП

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