Происшествия
РИА НовостиВ Рязанской области три человека погибли в ДТП
В результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Рязанской области погибли три человека, еще восемь пострадали, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МВД.
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Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Экономика
В России впервые с 2015 года упали продажи одежды и обуви
В России в 2019 году впервые с 2014 года сократились продажи обуви и аксессуаров в стране в 2019 году сократились на 3–4%, до 2,26–2,29 трлн рублей, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на данные аналитиков Fashion Consulting Group (FCG).
Хоккей
«Рейнджерс» выставит Георгиева на трансфер
«Нью-Йорк Рейнджерс» выставит на трансфер голкипера Александра Георгиева.
Политика
ЦИК Абхазии назначил дату повторных выборов президента
По итогам слушаний Верховного суда (ВС) Абхазии, прошедших 9 января, суд признал незаконным решение Центризбиркома о результатах повторного голосования на выборах и постановил назначить новые.
Общество
В Омске травматолог отказался принимать людей с переломами
Авто
Названы причины продажи почти новых авто с минимальным пробегом
Общество
Меган Маркл подписала контракт с Disney
Герцогиня Сассекская Меган Маркл подписала контракт с киностудией Disney.
Экономика
В ЦБ рассказали о новых вариантах пенсионных выплат
Пока предлагается один стандартный вариант такого плана, хотя пенсионные фонды смогут предлагать и другие, рассказал первый зампред Банка России Сергей Швецов в интервью "Российской газете".
Политика
Зеленский: никто не отвертится от наказания за авиакатастрофу в Иране
Футбол
Головин попал в список вызванных игроков «Монако» на матч с «ПСЖ»
Тренерский штаб «Монако» огласил список игроков, вызванных на матч 20-го тура чемпионата Франции с «ПСЖ».
Политика
Посол Великобритании в Иране заявил, что не участвовал в протестах
Посол Великобритании в Иране Роберт Макэр, задержанный ранее в ходе протестов в Тегеране, заявил, что не принимал участия в демонстрации в иранской столице, и отметил, что покинул мероприятие через пять минут после того, как собравшиеся стали скандировать.
Общество
Ночь на воскресенье в Москве стала самой холодной с начала зимы
Гаджеты
Полноэкранный смартфон на Snapdragon 855 за $190? Это реально
Речь о Lenovo Z5 Pro GT (в Китае модель называют Lenovo Z5 Pro 855 Edition).
Армия и оружие
Российский корабль нагнал эсминец США в Аравийском море
Российский военный корабль опасно сблизился с американским эсминцем «Фаррагут» (USS Farragut) в Аравийском море.
Политика
На Украине предлагают отпраздновать 450-летие сожжения Москвы татарами
Бывший депутат Верховной рады Украины и глава экстремистской организации «Меджлис крымскотатарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Рефат Чубаров предложил отпраздновать «450-летие сожжения Москвы».
Армия и оружие
Министр обороны Британии не уверен в лидерстве США
Если США лишатся лидерства в мире, считает министр, Великобритании придется рассчитывать только на собственные силы.
Футбол
Златан Ибрагимович забил первый гол после возвращения в «Милан»
Шведский нападающий боснийско-хорватского происхождения Златан Ибрагимович забил первый гол после возвращения в итальянский «Милан».
Игры
В Сети появилась информация об игре Assassin’s Creed: Ragnarok
Кино
Фильм «Дылда» Балагова получил приз на кинофестивале США
Общество
Горбачев призвал отменить длинные выходные в России
Бывший президент СССР Михаил Горбачев в беседе с Ura.ru раскритиковал длинные выходные в России, призвав отказаться от подобной практики.
Футбол
Дуглас Сантос ответил, перейдет ли он в «Васко да Гама»
Защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос поделился ожиданиями от второй половины сезона и рассказал о том, как провел отпуск.
Происшествия
В Австралии акулы съели немецкого футболиста
Немецкий футболист американского футбольного клуба «Гастинг Бронкос» Эрик Бригитти скончался в Австралии на 22-м году жизни после нападения акул.
Экономика
Черный хлеб в России может подорожать
Некоторыми факторами сдерживания цен на рожь могут стать: импорт ржаной муки из Белоруссии, а также замена ржаной муки на муку второго сорта производителями хлеба.
Происшествия
СК начал проверку после хлопка на заводе под Белгородом
Следователи начали проверку после хлопка пылевоздушной смеси в здании комбикормового завода в Белгородской области, говорится в сообщении регионального управления СК.
Авто
При заправке некоторые водители допускают пять ошибок
Еще одной ошибкой называют заправку при работающем двигателе, что может грозить пожаром по причине неисправной системы выпуска или обычного статического разряда электричества.
Общество
Диетолог назвала продукты, помогающие похудеть
Общество
Баснословное богатство в 2020 году ожидает 5 самых успешных знаков Зодиака
В этом году вложения станут особенно успешными. В год крысы Овнам не придется работать на износ.
Футбол
Хави возглавит «Барселону» после 17 января, пишут СМИ
Ранее СМИ сообщили, что генеральный директор "Барселоны" Оскар Грау и спортивный директор клуба Эрик Абидаль в пятницу в Дохе встретились с Хави и обсудили возможное назначение экс-футболиста "сине-гранатовых" на пост главного тренера команды в ближайшем будущем.