Общество
Российская газетаВ Рязанской области вместо НТВ показали порно
В Новомичуринске Рязанской области вместо программы "Место встречи" на НТВ показали фильм для взрослых. Причиной этого, как пояснил "РГ" технический директор ООО "ТелеМаг" Алексей Мелькин, стал технический сбой.
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с чего всё началось
Днем 14 октября в Новомичуринске на местном телеканале зрители вместо программы «Место встречи» по НТВ увидели порнографический фильм. Об этом «Комсомолке» сообщил местный житель и выслал видео с кадрами одной из канадских порностудий.КП - Рязаньвчера в 12:04
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